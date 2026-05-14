Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Abel Gilbert El Gobierno cubano reconoce que la situación energética es "particularmente tensa" La crisis energética no da tregua en Cuba. La Habana experimentó en la noche del miércoles otro apagón. En las redes sociales se reportaron protestas en distintos barrios de la capital. El malestar se había expresado en la semana en medio de consignas que en otros tiempos habrían sido imposible de gritar como "corriente y comida" e, inclusive, "abajo el Gobierno". El presidente Miguel Díaz-Canel había reconocido este mismo miércoles que "la situación del Sistema Electro energético Nacional es particularmente tensa". Y todo puede empeorar según la propia proyección del mandatario. El martes pasado, un 65% del territorio estuvo en penumbras. Lee la noticia completa.

Abel Gilbert Venezuela anuncia un proceso de reestructuración de la abultada deuda externa del país El alineamiento económico entre Carcas y Washington acelera los tiempos de la reinserción de Venezuela en el mercado internacional. La "presidenta encargada" Delcy Rodríguez anunció este miércoles el lanzamiento formal de un "proceso integral y ordenado" de reestructuración de la deuda pública y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El Gobierno provisional aseguró que este pasó permitirá "liberar al país de la carga" del pasivo acumulado y "sentar las bases para un renacimiento de prosperidad, justicia e igualdad". Venezuela había entrado en suspensión de pagos desde hace nueve años. La deuda total oscila entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, según distintas mediciones. Entre los acreedores se encuentran los llamados "fondos buitres" y también países "amigos" de Venezuela como Rusia y China. Lee la noticia completa.

EEUU ofrece de nuevo ayuda humanitaria adicional a Cuba El Gobierno de Estados Unidos ha vuelto a ofrecer este miércoles una ayuda humanitaria adicional valorada en 100 millones de dólares (poco más de 85 millones de euros) para Cuba, mientras las autoridades de la isla denuncian que la crisis que atraviesa el país es fruto de la "guerra económica" y el bloqueo energético impuestos desde Washignton. Así lo ha dado a conocer el Departamento de Estado en un comunicado en el que que "reafirma públicamente (su) generosa oferta" e incide en que se trata de una ayuda "directa al pueblo cubano, que se distribuirían en coordinación con la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias independientes de confianza".

Marco Rubio posa desde el avión presidencial rumbo a China con el chándal que llevaba Maduro tras su captura El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, ha publicado este martes en redes sociales una foto en la cual se ve al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, vistiendo el mismo modelo de chándal que llevaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras ser capturado en enero de este mismo año en una operación militar lanzada por Washington contra el país latinoamericano que dejó más de un centenar de muertos.

Trump comparte una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de Estados Unidos El presidente, Donald Trump compartió este martes en su red Truth Social una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera estadounidense y la leyenda "Estado 51", tras haber afirmado en una entrevista un día antes que considera "seriamente" la posibilidad de incorporar el país suramericano a Estados Unidos. Trump compartió la imagen del mapa sin emitir comentarios solo acompañada de "Estado 51", idea con la que había bromado durante una declaración telefónica otorgada el lunes a Fox News. Desde la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, Trump ha sugerido en diversas ocasiones sobre adherir al país a su territorio.

Human Rights Watch cree que ley de amnistía en Venezuela tiene "graves deficiencias" La organización Human Rights Watch (HRW) aseguró este miércoles que la aplicación de la ley de amnistía en Venezuela se caracteriza por "graves deficiencias" e instó a las autoridades del país suramericano a garantizar la "liberación incondicional" de todas aquellas personas detenidas o procesadas arbitrariamente. "La nueva ley de amnistía de Venezuela está muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos", dijo la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, en el nuevo informe de la ONG ' Venezuela: injusta implementación de la ley de amnistía'.

Trump asegura que Cuba "está pidiendo ayuda" a EEUU y adelanta que ambos países "van a hablar" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que Cuba "está pidiendo ayuda" al país norteamericano y ha adelantado que ambos países "van a hablar", sin más detalles al respecto y tras sus continuadas amenazas contra las autoridades de la isla, incluida la opción de una ofensiva militar. "Ningún republicano me habló nunca sobre Cuba, que es un país fallido que solo va en una dirección, hacia abajo", ha dicho Trump en un mensaje en redes sociales. "Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar", ha señalado, antes de iniciar un viaje oficial a China en el que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping.

Venezuela y EEUU buscan ampliar la conectividad aérea y las exportaciones de energía La ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, conversaron este lunes sobre una ampliación en la conectividad aérea entre sus países, reanudada oficialmente el pasado abril tras siete años suspendida, así como en las exportaciones de energía. En Instagram, la ministra venezolana aseguró que, durante el encuentro, definieron "puntos críticos" para la hoja de ruta, entre los que mencionó "elevar la categoría de aeropuertos y aerolíneas, abriendo las puertas a más frecuencias y destinos a EEUU y el resto del mundo". Hablaron también sobre "la posible adquisición de nuevas unidades de autobuses y el contacto directo" con proveedores estadounidenses para la compra de "repuestos especializados y puentes de guerra".

El Gobierno de Venezuela carga contra Guterres por decir que en la captura de Maduro hubo "grandes complicidades dentro del sistema político" Venezuela acusó este lunes al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, de hacer afirmaciones sobre el país suramericano "impropias de su alta investidura", después de que dijera que cree que hubo "grandes complicidades" en la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero. "Venezuela expresa su firme protesta ante las declaraciones, relativas al Estado venezolano, del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, por considerar que contienen afirmaciones impropias de su alta investidura y contrarias a los principios de objetividad, prudencia, imparcialidad y buena fe establecidos en la Carta de las Naciones Unidas", reza el comunicado de Caracas. Guterres afirmó este lunes, en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nairobi, que cree que "no es posible que se repita (en Cuba) una situación similar" a la operación militar lanzada por EEUU en enero contra Venezuela, donde tiene "la impresión de que hubo grandes complicidades dentro del sistema político".