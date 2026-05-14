DIRECTO IRÁN | Trump llega a Pekín y buscar apoyo en China para acabar la guerra

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Barcos atrapados En esa línea, el jefe de la diplomacia estadounidense ha hecho énfasis en que "los chinos tienen barcos atrapados" en el golfo Pérsico y que han sido objeto de un ataque que ha atribuido a Irán y que, si bien ha considerado que "no fue a propósito", acabó alcanzando a una embarcación con tripulación china. "Estoy seguro de que Irán no lo hizo a propósito, pero lo hicieron. Ocurrió. Y por eso es por lo que esos barcos chinos están atrapados allí", ha reflexionado el secretario de Estado tras espetar que "establecer un sistema que diga que se va a dejar pasar a ciertos barcos, pero no a otros es más fácil de decir que de hacer". Rubio ha aludido así al ataque confirmado el pasado 8 de marzo por las autoridades chinas contra un petrolero de las Islas Marshall y tripulación china en el estrecho de Ormuz. Esta coyuntura desató una "grave preocupación" en Pekín, hasta el punto de que el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, puso el foco sobre el "gran número de barcos y tripulaciones que se han visto afectadas por el conflicto y que están varadas en la zona".

Rubio avanza que EEUU tratará de convencer a China para que juegue un papel "más activo" en cuanto a Irán El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha señalado este miércoles que la Administración estadounidense tratará de convencer a la china de que esta última ostente un rol "más activo" con relación a la guerra en Irán y las negociaciones que la rodean en pro de ponerle fin a la misma. Asegurando haber trasladado a las autoridades chinas unos argumentos que espera sean "convincentes", el jefe de la diplomacia norteamericana ha avanzado que el gigante asiático tendrá la oportunidad de jugar dicho rol "más activo" cuando se presente "a finales de esta semana" en Naciones Unidas "una resolución que condena a Irán por lo que está haciendo en los estrechos". Todo ello mientras Washington mantiene el cierre perimetral impuesto en el estratégico paso de Ormuz desde hace un mes. "Les interesa resolver esto", ha considerado Rubio en unas declaraciones a la cadena Fox en las cuales ha puesto de manifiesto su deseo de "convencer" a la Administración china para que "desempeñe un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo ahora y lo que intenta hacer en el golfo Pérsico".

El brent baja casi un 2 %, hasta 105,63 dólares, pendiente de Irán y la reunión Trump-Xi El barril de petróleo brent para entrega en julio bajó este miércoles casi un 2 %, hasta los 105,63 dólares, en el mercado de futuros de Londres, pendiente de la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, y de posibles avances en las negociaciones de paz en Oriente Medio. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 1,99 % -o 2,14 dólares- al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, cuando acabó en 107,77 dólares. El brent rompió su tendencia alcista, tras dos días consecutivos de ganancias, tras una sesión volátil en la que el mercado sopesó la situación de estancamiento en Ormuz, tras más de dos meses de bloqueo y sin perspectivas de un acuerdo inmediato de paz entre Washington y Teherán, junto con las expectativas de déficit de suministro a nivel global.

El Senado aprueba al candidato de Trump, Kevin Warsh, como nuevo presidente de la Fed El economista Kevin Warsh se convirtió este miércoles en el nuevo presidente de la Reserva Federal estadounidense después de que el Senado aprobara su candidatura para dirigir el banco central de la primera economía mundial por 54 votos a favor y 45 en contra.

La subida de tipos en EEUU, cada vez más probable El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió al nivel más alto desde julio tras señales de una aceleración de la inflación, lo que llevó a los operadores a casi dar por contado un alza de tasas de interés de la Reserva Federal en el próximo año. El rendimiento a 10 años aumentó casi dos puntos básicos el miércoles, hasta aproximadamente 4,49%, después de que la inflación mayorista en EEUU se acelerara en abril al ritmo más rápido desde 2022 ante el un aumento de los precios de la energía impulsado por la guerra. Los rendimientos a lo largo de la curva alcanzaron máximos intradía tras los datos antes de retroceder a niveles casi sin cambios, mientras que el dólar subió. Si bien los incrementos fueron modestos, los rendimientos de los bonos a cinco y 30 años también alcanzaron sus niveles más altos del año. El rendimiento a 30 años superó el 5,04% por primera vez desde julio, antes de una subasta de nuevos bonos de ese plazo a la 1 p.m. en Nueva York. A ese nivel en la subasta, los nuevos bonos tendrían una tasa fija de 5%, la primera para el bono a 30 años desde 2007.

Cuerpo cree que las medidas contra el impacto de la guerra en Irán redujeron más de un punto la inflación y podrían alargarse El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha estimado que las medidas económicas contra el impacto de la guerra en Irán han reducido en más de un punto la inflación en abril, y ha avanzado que "si las circunstancias lo requieren", el escudo social se extenderá más allá de los tres meses iniciales. Cuerpo ha participado esta tarde en Barcelona en un diálogo con el político y abogado Miquel Roca en el Cercle Financer, un foro impulsado por CaixaBank que ha recuperado su actividad tras varios años congelado. Las ayudas que se otorgaron a los agricultores para contrarrestar la subida de los fertilizantes servirá para amortiguar el impacto en los supermercados, ha subrayado Cuerpo, que ha señalado que el siguiente "canal de transmisión" de la crisis en los precios puede ser la subida del queroseno.

Irán advierte a Kuwait por arresto de cuatro iraníes y se reserva derecho a responder El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, lanzó este miércoles una dura advertencia a Kuwait por el arresto de cuatro iraníes, y alertó que la república islámica se reserva "el derecho a responder". "Kuwait atacó ilegalmente un barco iraní y detuvo a cuatro de nuestros ciudadanos en el golfo Pérsico. Este acto ilegal tuvo lugar cerca de una isla utilizada por Estados Unidos para atacar a Irán", escribió Araqchi en X. "Exigimos la liberación inmediata de nuestros ciudadanos y nos reservamos el derecho a responder", añadió. Por su parte, Kuwait había anunciado en la víspera que las cuatro personas detenidas habían "confesado" pertenecer a cuerpo iraní de los Guardianes de la Revolución.

Netanyahu se reunió con el presidente emiratí durante una "visita secreta a los Emiratos" El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó en secreto los Emiratos Árabes Unidos durante la guerra entre su país e Irán, donde fue recibido por el presidente emiratí, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, según anunció su oficina el miércoles. "En medio de la operación militar israelí-estadounidense contra Irán, iniciada el 28 de febrero, el primer ministro Benjamin Netanyahu realizó una visita secreta a los Emiratos Árabes Unidos y se reunió con el presidente" de la federación, uno de los pocos países árabes que han normalizado sus relaciones con Israel en virtud de los llamados Acuerdos de Abraham, según un comunicado oficial. El martes, el embajador de Estados Unidos en Israel declaró que Israel había enviado sistemas de defensa aérea y personal a los Emiratos Árabes Unidos durante la guerra Irán-Irak. Si bien no confirmó esta información, un comunicado de la oficina de Netanyahu afirmó que su visita "propició un avance histórico en las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos".

El Líbano presenta una queja formal contra Irán ante la ONU por "arrastrar" al país a la guerra El Gobierno de Líbano ha presentado una queja formal ante Naciones Unidas contra las autoridades iraníes, a quienes acusa de interferir en sus asuntos internos y "arrastrar" al país a la guerra en curso en la región, desatada tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero. En particular, la carta del embajador libanés ante la ONU, Ahmad Arafa, señala a la Guardia Revolucionaria de Irán, a quien acusa de cometer "actos ilícitos que desafían flagrantemente las decisiones del Gobierno libanés y de arrastrar a Líbano a una guerra devastadora", en alusión al conflicto extendido al país desde el pasado 2 de marzo.