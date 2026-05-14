Ordenan la detención de Andri Yermak, exasesor de Zelenski acusado de corrupción

El tribunal anticorrupción de Ucrania ha dictado este jueves una orden de prisión preventiva contra Andri Yermak, el que fuera jefe de la oficina presidencial y 'mano derecha' del presidente, Volodímir Zelenski, acusado ahora de estar involucrado en un escándalo de lavado de dinero a comienzos de esta semana. Cargos por los que, según las autoridades anticorrupción Yermak tendría la posibilidad de quedar en libertad condicional si paga una fianza.

Yermak, de 54 años, antiguo jefe de gabinete de Zelenski y uno de los emisarios ucranianos al frente de las negociaciones de paz con Rusia, se enfrenta a las sospechas por haber participado en el proyecto de una vivienda de lujo cuyo coste escalaría hasta los 10,5 millones de dólares. Sin embargo, los abogados del exasesor de Zalenski han rechazado estas imputaciones mientras que el mandatario ucraniano no se ha manifestado al respecto.

Ante este caso, el juez Viktor Nogachevski, del Tribunal Supremo Anticorrupción, ha impuesto una fianza de 140 millones de grivnas (cerca de 2,72 millones de euros) que podría quedar en libertad en caso de poder presentar esta suma, de cara a la celebración del juicio contra él, que consistirá en un periodo inicial de detención de 60 días mientras continúan las investigaciones. Sin embargo, en declaraciones que cita el portal Pravda.ukr, el exasesor de Zelenski ha negado tener el dinero para ello y ha manifestado la esperanza de que algunos amigos le ayuden. "No tengo nada que esconder. Creo que mi abogado defensor y otros abogados apelarán. Usaremos todas las vías legales para buscar la justicia y la verdad", expresó.

Según ha informado la agencia ucraniana de noticias Ukrinform, en caso de que finalmente lograra depositar la fianza, estará sometido a diversas restricciones, entre ellas comparecencias habituales en caso de ser convocadas, notificar sobre cualquier cambio en su lugar de residencia, no abandonar Kiev sin permiso de las autoridades, entregar su pasaporte y portar una tobillera electrónica. Además, tendría prohibido mantener cualquier comunicación tanto con el resto de sospechosos, entre quienes figuran el antiguo viceprimer ministro Oleksi Chernishov y el empresario Timur Mindich; como con los testigos.

Asimismo, según ha recogido la agencia de noticias UNIAN, Yermak ha hecho hincapié en que el caso "está absolutamente vacío" y que lo sucedido durante las investigaciones "tuvo lugar bajo presión". "Soy una persona suficientemente fuerte", ha destacado.

La vista ha tenido lugar después de que la agencia anticorrupción de Ucrania (NABU) y su fiscalía adjunta (SAPO) incluyeran el martes de nuevo en sus investigaciones a Yermak, en esta ocasión en el marco de un caso relacionado con el blanqueo de 460 millones de grivnas (cerca de 8,9 millones de euros) a través de la construcción de viviendas de lujo a las afueras de Kiev. Ambos organismos incluyen a Yermak como parte de un grupo organizado, en el que también estarían Chernishov y Mindich, como partes implicadas en la operación 'Midas', relacionada con sobornos a gran escala en el sector energético.