Marco Rubio posa con el mismo chándal que vestía Maduro cuando fue capturado por EEUU

Cuando el pasado 3 de enero Estados Unidos llevó a cabo la operación que acabaría sacando a Nicolás Maduro de Venezuela, hubo una imagen que se hizo completamente viral: la del entonces presidente detenido y esposado a bordo del avión que le estaba sacando del país latinoamericano. Entonces, por histórica que fuera aquella escena, la fotografía de Maduro se difundió masivamente por redes sociales hasta casi convertirse en un meme. No por la situación en sí misma, que entonces levantó inmensas dudas sobre la legitimidad de aquella extracción por parte de la Administración Trump, sino por el chándal gris marca Nike que vestía el líder venezolano.

Incluso ahora, cinco meses de aquella operación, aquella vestimenta sigue dando de qué hablar, con Marco Rubio como su último exponente. En su viaje rumbo a Pekín para acompañar al presidente de EEUU, Donald Trump, a su reunión con su homólogo chino Xi Jinping, el secretario de Estado de EEUU ha aparecido posando para una fotografía en el avión presidencial con la misma ropa deportiva que llevaba entonces el expresidente de Venezuela. "¡El secretario Rubio luciendo las Nike Tech 'Venezuela' en el Air Force One!", publicó en su cuenta de X el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steve Cheung, con la imagen de Rubio a bordo del AF1.

La imagen de Rubio dentro del avión presidencial se ha viralizado rápidamente en redes sociales, principalmente por activistas republicanos y funcionarios de la Casa Blanca, dando pie a numerosos memes y publicaciones elaboradas con inteligencia artificial, en las que incluso se muestra a Xi Jinping arrodillado ante Rubio vistiendo este mismo chándal.

Pero el secretario de estado no es el primero en aparecer con esta vestimenta. Poco después de que Trump publicara aquella imagen de Maduro detenido en el avión, las ventas de este mismo chándal se dispararon e internet se inundó de miles de publicaciones, memes y bromas. Incluso se utilizó como disfraz en carnavales y fiestas alrededor del mundo; y hasta el RCD Mallorca de la Liga de fútbol española se hizo viral dos días después por aparecer con esta misma ropa a su llegada a Son Moix para su duelo contra el Girona FC.

Si con esta imagen no fuera suficiente, la publicación de Cheung se ha producido horas después de que el propio Trump compartiera en su plataforma ‘Truth Social’ una imagen de Venezuela con la bandera de EEUU junto al texto "State 51". En alusión a las declaraciones realizadas el lunes por el republicano en donde se mostró abierto a que el país latinoamericano se convirtiera en el Estado 51.