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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | DIRECTO UCRANIA | Los combates continúan pese a la tregua

Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora

Residentes locales contemplan una columna de humo producto de recientes bombardeos de Ucrania elevándose al cielo en Tuapsé, el pasado 29 de abril.

Residentes locales contemplan una columna de humo producto de recientes bombardeos de Ucrania elevándose al cielo en Tuapsé, el pasado 29 de abril. / Stringer / AFP

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Javier Ojembarrena Alba

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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