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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | DIRECTO UCRANIA | Los combates continúan pese a la tregua
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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Las importaciones de gas ruso a la UE alcanzan su nivel más alto desde 2022
El gas natural licuado (GNL) ruso importado a la Unión Europea (UE) alcanzó en el primer trimestre un nivel récord desde 2022, año en que comenzó la guerra en Ucrania, según un estudio del centro de investigación IEEFA publicado este miércoles.
El documento destaca la dependencia del continente europeo del gas ruso, en un momento en el que además el conflicto en Oriente Medio está alterando el suministro mundial de hidrocarburos.
Impulsadas por Francia, España y Bélgica, las importaciones de GNL ruso por parte de la UE aumentaron un 16% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, de acuerdo con el reporte del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).
Torturas, aislamiento y desapariciones, el infierno de los ucranianos en prisiones rusas
Cuentan sus carceleros que el joven teniente ucraniano hablaba demasiado. "Lo llamaban 'el charlatán' porque discutía sin parar", afirma un exagente de los servicios penitenciarios rusos. Entonces lo apalearon sin contemplación.
"Tenía lesiones extensas, hematomas infectados en los glúteos y la parte posterior de los muslos", describe Alexéi, el exagente penitenciario ruso que trabajaba en ese momento en la unidad médica.
Según Alexéi (nombre modificado), el teniente ucraniano fue privado de atención médica adecuada. Murió en esa prisión rusa en octubre de 2022 y es posible que su cuerpo, gangrenado, fuera enterrado de forma anónima. Alexéi nunca supo su nombre.
Miles de soldados y civiles ucranianos fueron o están siendo sometidos a violencia física y psicológica en centros de detención en Rusia y en Ucrania ocupada, según señalan una decena de testimonios recogidos por la AFP, así como informes de múltiples ONG, medios de comunicación y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Al menos dos muertos en un ataque con dron de Rusia contra Krivói Rog, ciudad natal de Zelenski
Al menos dos personas han muerto este martes a causa de un ataque de las Fuerzas Armadas rusas contra la localidad de Krivói Rog, la ciudad natal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que ha reclamado "no aflojar" la presión contra Moscú tras tres días de alto el fuego. Las víctimas son un hombre de 43 años y una mujer de 65, que han muerto tras el impacto de un dron contra un edificio residencial, según ha indicado en redes sociales el jefe de la administración militar regional ucraniana, Oleksandr Vilkul.
La UE explorará "todos los instrumentos" para presionar a la Bienal por la presencia de Rusia
La UE explorará "todos los instrumentos disponibles" para presionar a la Bienal de Venecia por la presencia de Rusia en la muestra, según advirtió este martes el comisario europeo de Cultura, Glenn Micallef, tras una reunión de ministros de Cultura y Deportes en Bruselas. "No podemos apoyar financieramente, con dinero de los contribuyentes europeos, a una organización que permite a los agresores normalizar lo que está ocurriendo en Ucrania", declaró Micallef en rueda de prensa. La viceministra chipriota Vasiliki Kassianidou, que presidió la sesión, confirmó que "los Estados miembros condenaron esta decisión en el debate de hoy". La Comisión envió a finales de abril una notificación a la Bienal amenazando con suspender una subvención de dos millones de euros.
Alemania señala que Rusia vive una situación de debilidad en el terreno y el Ejército ucraniano logra avances
El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha señalado este martes que Rusia atraviesa una situación de debilidad en el terreno y el Ejército ucraniano logra avances y está lanzando ataques "contundentes" contra la retaguardia rusa. En el marco de su visita a Ucrania, donde se ha desplazado hasta las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, afectadas por la invasión rusa, Pistorius ha recalcado que la situación "favorece ahora mismo a los ucranianos". "Rusia atraviesa una fase de debilidad, tanto en lo económico como en la política interna, también en el campo de batalla", ha señalado tras visitar los puestos de mando militar ucranianos. "Los ucranianos están logrando avances enormes. Los ataques contra la infraestructura militar rusa en la retaguardia son cada vez más contundentes y están surtiendo efecto", ha asegurado.
Putin presume de las características del misil intercontinental Sarmat tras prueba exitosa
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, presumió este martes de las características del misil intercontinental Sarmat tras una prueba exitosa de ese armamento. "Se trata del sistema de misiles más potente del mundo, con una potencia equivalente al sistema de misiles Voevoda de la era soviética que forma parte de nuestro arsenal", dijo el jefe del Kremlin tras escuchar el informe del comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, Serguéi Karakaev, sobre una prueba exitosa del Sarmat. Putin aseguró que tras el éxito de la reciente prueba, a finales de año los Sarmat entrarán en servicio. El líder ruso dijo que Sarmat es el complejo de misiles más potente del mundo, con una potencia total que supera cuatro veces a la de cualquier sistema occidental equivalente.
Rusia dice que es pronto para hablar de "detalles" sobre el fin de la guerra de Ucrania
Rusia consideró este martes que es demasiado pronto para hablar de "detalles concretos" sobre el fin de la guerra en Ucrania, después de que el presidente Vladimir Putin dijera el fin de semana que "se acerca a su fin". Rusia y Ucrania reanudaron sus ataques durante la noche, al término de una tregua de tres días anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, que expiró a medianoche, hora local del martes (21h00 GMT del lunes), y que los dos beligerantes se acusaron mutuamente de haber violado. "La base acumulada en términos del proceso de paz nos permite decir que el final se acerca", pero "en este contexto, no es posible por el momento hablar de detalles concretos", declaró el portavoz de la presidencia rusa Dmitri Peskov a los periodistas. Respondía así a las declaraciones del sábado del presidente Putin, que sorprendió al afirmar que el conflicto en Ucrania "se acerca a su fin" durante una rueda de prensa el día de las celebraciones de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.
La OTAN pide a sus miembros más gasto en defensa ante presiones de Rusia y China
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este martes que los países miembros deben invertir más en defensa debido a que el mundo es "más peligroso", y se refirió a la invasión rusa de Ucrania y a que China está cada vez más "decidida". "Necesitamos sociedades fuertes, defendidas por fuerzas militares fuertes, porque vivimos en un mundo más peligroso. Rusia continúa librando una guerra de agresión contra Ucrania. China se está volviendo más decidida. Y nuestra vecindad del sur es volátil", afirmó desde Podgorica. En una rueda de prensa junto al primer ministro montenegrino, Milojko Spajic, Rutte aseguró que los miembros de la OTAN "deben invertir más en defensa, aumentar la producción en defensa y fortalecer el apoyo a Ucrania".
Alumnos de cuatro regiones rusas estudiarán a distancia por amenaza de drones
Los alumnos de escuelas y universidades rusas de cuatro regiones del país estudiarán a distancia durante los próximos días debido a la amenaza de ataques de drones ucranianos, informaron medios locales. Según el canal de Telegram Readovka, se trata de las regiones de Penza, Lípetsk y Stávropol. La medida también se aplicará a los alumnos de Cheboksari, capital de la región de Chuvashia, donde recientemente se registró un masivo ataque ucraniano con drones. En principio, los estudios a distancia se impartirán durante dos o tres días, precisa Readovka. Rusia dio hoy por terminada la tregua acordada con mediación del presidente de EE.UU., Donald Trump, para conmemorar el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, y reanudó los ataques contra Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa ruso.
Las oficinas anticorrupción de Ucrania investigan al exjefe de Gabinete de Zelenski por blanqueo
Las oficinas anticorrupción de Ucrania han incluido de nuevo en sus investigaciones a quien fuera jefe de la oficina presidencial y 'mano derecha' del presidente Volodimir Zelenski, Andri Yermak, en esta ocasión en el marco de un caso relacionado con el blanqueo de 460 millones de grivnas (8,9 millones de euros), a través de la construcción de viviendas de lujo a las afueras de Kiev. La agencia anticorrupción de Ucrania (NABU) y su fiscalía adjunta (SAPO) han informado de que Yermak formaría parte de un grupo organizado, en el que también está un ex vice primer ministro y varias personas más, entre ellas un empresario implicado en la conocida como operación 'Midas', relacionada con sobornos a gran escala en el sector energético y que aceleró la dimisión del asesor de Zelenski.
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