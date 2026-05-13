Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | DIRECTO UCRANIA | Los combates continúan pese a la tregua

Torturas, aislamiento y desapariciones, el infierno de los ucranianos en prisiones rusas

Cuentan sus carceleros que el joven teniente ucraniano hablaba demasiado. "Lo llamaban 'el charlatán' porque discutía sin parar", afirma un exagente de los servicios penitenciarios rusos. Entonces lo apalearon sin contemplación.

"Tenía lesiones extensas, hematomas infectados en los glúteos y la parte posterior de los muslos", describe Alexéi, el exagente penitenciario ruso que trabajaba en ese momento en la unidad médica.

Según Alexéi (nombre modificado), el teniente ucraniano fue privado de atención médica adecuada. Murió en esa prisión rusa en octubre de 2022 y es posible que su cuerpo, gangrenado, fuera enterrado de forma anónima. Alexéi nunca supo su nombre.

Miles de soldados y civiles ucranianos fueron o están siendo sometidos a violencia física y psicológica en centros de detención en Rusia y en Ucrania ocupada, según señalan una decena de testimonios recogidos por la AFP, así como informes de múltiples ONG, medios de comunicación y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).