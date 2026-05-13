Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Marco Rubio posa desde el avión presidencial rumbo a China con el chándal que llevaba Maduro tras su captura El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, ha publicado este martes en redes sociales una foto en la cual se ve al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, vistiendo el mismo modelo de chándal que llevaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras ser capturado en enero de este mismo año en una operación militar lanzada por Washington contra el país latinoamericano que dejó más de un centenar de muertos.

Trump comparte una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de Estados Unidos El presidente, Donald Trump compartió este martes en su red Truth Social una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera estadounidense y la leyenda "Estado 51", tras haber afirmado en una entrevista un día antes que considera "seriamente" la posibilidad de incorporar el país suramericano a Estados Unidos. Trump compartió la imagen del mapa sin emitir comentarios solo acompañada de "Estado 51", idea con la que había bromado durante una declaración telefónica otorgada el lunes a Fox News. Desde la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, Trump ha sugerido en diversas ocasiones sobre adherir al país a su territorio.

Human Rights Watch cree que ley de amnistía en Venezuela tiene "graves deficiencias" La organización Human Rights Watch (HRW) aseguró este miércoles que la aplicación de la ley de amnistía en Venezuela se caracteriza por "graves deficiencias" e instó a las autoridades del país suramericano a garantizar la "liberación incondicional" de todas aquellas personas detenidas o procesadas arbitrariamente. "La nueva ley de amnistía de Venezuela está muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos", dijo la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, en el nuevo informe de la ONG ' Venezuela: injusta implementación de la ley de amnistía'.

Trump asegura que Cuba "está pidiendo ayuda" a EEUU y adelanta que ambos países "van a hablar" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que Cuba "está pidiendo ayuda" al país norteamericano y ha adelantado que ambos países "van a hablar", sin más detalles al respecto y tras sus continuadas amenazas contra las autoridades de la isla, incluida la opción de una ofensiva militar. "Ningún republicano me habló nunca sobre Cuba, que es un país fallido que solo va en una dirección, hacia abajo", ha dicho Trump en un mensaje en redes sociales. "Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar", ha señalado, antes de iniciar un viaje oficial a China en el que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping.

Venezuela y EEUU buscan ampliar la conectividad aérea y las exportaciones de energía La ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, conversaron este lunes sobre una ampliación en la conectividad aérea entre sus países, reanudada oficialmente el pasado abril tras siete años suspendida, así como en las exportaciones de energía. En Instagram, la ministra venezolana aseguró que, durante el encuentro, definieron "puntos críticos" para la hoja de ruta, entre los que mencionó "elevar la categoría de aeropuertos y aerolíneas, abriendo las puertas a más frecuencias y destinos a EEUU y el resto del mundo". Hablaron también sobre "la posible adquisición de nuevas unidades de autobuses y el contacto directo" con proveedores estadounidenses para la compra de "repuestos especializados y puentes de guerra".

El Gobierno de Venezuela carga contra Guterres por decir que en la captura de Maduro hubo "grandes complicidades dentro del sistema político" Venezuela acusó este lunes al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, de hacer afirmaciones sobre el país suramericano "impropias de su alta investidura", después de que dijera que cree que hubo "grandes complicidades" en la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero. "Venezuela expresa su firme protesta ante las declaraciones, relativas al Estado venezolano, del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, por considerar que contienen afirmaciones impropias de su alta investidura y contrarias a los principios de objetividad, prudencia, imparcialidad y buena fe establecidos en la Carta de las Naciones Unidas", reza el comunicado de Caracas. Guterres afirmó este lunes, en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nairobi, que cree que "no es posible que se repita (en Cuba) una situación similar" a la operación militar lanzada por EEUU en enero contra Venezuela, donde tiene "la impresión de que hubo grandes complicidades dentro del sistema político".

Delcy Rodríguez rechaza el comentario de Trump sobre Venezuela como "Estado 51" de EEUU La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió este lunes de que "jamás estaría previsto" que Venezuela se convierta en el "estado 51", en reacción a las nuevas declaraciones del mandatario de EEUU, Donald Trump, sobre esa posibilidad. Rodríguez respondió así desde La Haya a los comentarios realizados por Trump, quien dijo este lunes a un periodista de Fox que considera "seriamente" que Venezuela se convierta en el estado número 51 de EE.UU., al afirmar que los venezolanos "lo aman". "Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia", afirmó Rodríguez, al responder a los comentarios del mandatario estadounidense.

Albares ve normal que Delcy Rodríguez esté en la Cumbre Iberoaméricana: "No hay que buscar tres pies al gato" El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este lunes en que es perfectamente normal que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acuda en noviembre a la Cumbre Iberoamericana de Madrid a pesar de las sanciones de la UE en su contra como lo prueba el hecho de que actualmente está en Países Bajos para participar en una vista ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En declaraciones a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas, Albares ha recordado que Rodríguez ya estuvo en la sede del Consejo en 2023, entonces en calidad de vicepresidenta y ya objeto de sanciones, para representar a Venezuela en la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC). "Lo que nosotros queremos es que la cumbre sea un éxito, que acudan todos los países al máximo nivel, Venezuela también", ha sostenido. Según Albares, "lo que demuestra el hecho de que Delsy Rodríguez esté con total normalidad en Países Bajos como estuvo ya en 2023" en la cumbre UE-CELAC "es que no hay que buscarle tres pies al gato".

Delcy Rodríguez llega a Países Bajos para "defender" a su país La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo a Países Bajos para defender los "derechos históricos" de su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, que celebra audiencias públicas hasta el 11 de mayo sobre la disputa entre esta nación y Guyana por la región fronteriza del Esequibo. "En nombre del pueblo venezolano, hemos llegado a los Países Bajos para defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966. No hay duda de que el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio", escribió Rodríguez en Telegram. La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol, donde fue recibida, entre otros, por el canciller venezolano, Yván Gil, quien forma parte de la delegación que defiende a Venezuela en el proceso, según un vídeo publicado en la red social X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, también en el lugar.