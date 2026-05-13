Guerra en Irán, en directo: última hora | Trump: "O bien llegaremos a un acuerdo, o (los iraníes) serán diezmados"

Xi recibe a un Trump debilitado por Irán mientras China gana puntos como potencia confiable

Cuando Washington anunció a finales de febrero la cumbre presidencial en Pekín, Donald Trump tenía un problema: cómo negociar desde una posición de fuerza con el país que acababa de derrotarle en la guerra comercial. También tenía una solución: derrocar al Gobierno iraní para restarle un socio en la zona a China y comprometer su seguridad energética. Allá donde no llega el comercio, que lleguen las armas.

Cuando Trump aterrice en Pekín este miércoles, tendrá un problema agravado. El Gobierno iraní sigue ahí y también una guerra a la que se opone el 60% de su electorado. China apenas ha notado las estrecheces gracias a sus reservas de crudo y la transición a las energías verdes. Y, en un giro sarcástico, Washington le implora a Pekín en las vísperas de la visita que le ayude a arreglar el desaguisado de Irán. Lo que debía fortalecerle le ha debilitado aún más. En ese contexto recibe China a Trump ocho años, una pandemia y dos guerras comerciales más tarde. Amplíe aquí la información de Adrián Foncillas.