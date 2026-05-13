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Guerra en Irán, en directo: última hora | Trump: "O bien llegaremos a un acuerdo, o (los iraníes) serán diezmados"
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.
Adrián Foncillas
Xi recibe a un Trump debilitado por Irán mientras China gana puntos como potencia confiable
Cuando Washington anunció a finales de febrero la cumbre presidencial en Pekín, Donald Trump tenía un problema: cómo negociar desde una posición de fuerza con el país que acababa de derrotarle en la guerra comercial. También tenía una solución: derrocar al Gobierno iraní para restarle un socio en la zona a China y comprometer su seguridad energética. Allá donde no llega el comercio, que lleguen las armas.
Cuando Trump aterrice en Pekín este miércoles, tendrá un problema agravado. El Gobierno iraní sigue ahí y también una guerra a la que se opone el 60% de su electorado. China apenas ha notado las estrecheces gracias a sus reservas de crudo y la transición a las energías verdes. Y, en un giro sarcástico, Washington le implora a Pekín en las vísperas de la visita que le ayude a arreglar el desaguisado de Irán. Lo que debía fortalecerle le ha debilitado aún más. En ese contexto recibe China a Trump ocho años, una pandemia y dos guerras comerciales más tarde. Amplíe aquí la información de Adrián Foncillas.
Mueren 13 personas, incluido un niño, en bombardeos israelíes en el sudeste de Líbano
Al menos trece personas, incluido un niño, han muerto y otras 14 han resultado heridas en la gobernación de Nabatiye, la más sudoriental de Líbano, a consecuencia de los bombardeos israelíes perpetrados este martes, pese al alto el fuego, contra la homónima capital regional, la vecina localidad de Jebchit y la de Kfar Dunin, según el balance final del Ministerio de Sanidad libanés.
En la ciudad de Nabatiye, donde la Defensa Civil había confirmado la muerte de dos de sus sanitarios, han fallecido tres personas más y otras dos han resultado heridas, incluida una sanitaria, según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria recogido por la agencia estatal libanesa NNA.
Al calor de este ataque, el Ministerio de Sanidad libanés denunció en una breve nota que Israel "atacó directamente al equipo de Defensa Civil en la ciudad de Nabatiye, causando la muerte de dos sanitarios y provocando heridas a una sanitaria mientras intentaban rescatar a una persona herida que posteriormente falleció".
Balance de la situación en Irán a estas horas | Compás de espera y posible mediación de China
No se ha registrado este martes ningún avance hacia la paz en la guerra de EEUU-Israel contra Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que no necesita ayuda de Pekín para poner fin a la guerra con Irán, pero a nadie se le escapa de Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, hablarán del tema: "Vamos a tener una larga conversación al respecto", dijo Trump a periodistas antes de empezar su viaje. Mientras, el control del estrecho de Ormuz podría pasar a ser responsabilidad de una fuerza internacional, lo que consolidaría la idea de un conflicto enquistado. La Unión Europea podría extender al estrecho de Ormuz su misión naval en el mar Rojo, aunque solo una vez terminada la guerra en Oriente Medio, indicó la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Irán mantiene sin cambios su discurso de resistencia y de amenazas contra EEUU. Los Guardianes de la Revolución iraníes llevaron a cabo maniobras militares en Teherán, en medio de la amenaza de reanudación de las hostilidades. Irán lanzó incluso un ultimátum a EEUU para que acepte las condiciones del plan de 14 puntos propuesto por Teherán para poner fin a la guerra.
Trump parte de Washington rumbo a Pekín para reunirse con Xi Jinping
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este martes de Washington rumbo a Pekín para reunirse con su homólogo de China, Xi Jinping, en un viaje marcado por la guerra de Irán. El líder republicano abordó el avión presidencial Air Force One en la base aérea Andrews, a las afueras de Washington, pasadas las 14.36 hora de la costa este de Estados Unidos (18.36 GMT). El Air Force One hará una parada en la ciudad de Anchorage, en Alaska, para repostar combustible este martes por la noche y proseguirá el vuelo hacia la capital china, donde está previsto que aterrice a las 19.45 hora local del miércoles (11.45 GMT). Trump tiene previsto reunirse con Xi el jueves y el viernes. Su agenda incluye además una visita al Templo del Cielo, una cena de Estado y su partida el viernes.
Trump: "O bien llegaremos a un acuerdo, o (los iraníes) serán diezmados"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que no necesita la ayuda de la OTAN para lidiar con Irán porque Washington ya ha vencido militarmente a la república islámica y reiteró sus críticas por la falta de apoyo de los aliados en la guerra. "La OTAN me decepcionó profundamente. La OTAN no estuvo presente cuando la necesitamos. No necesitamos a la OTAN, pero si la necesitáramos, simplemente no estuvieron ahí", dijo a reporteros en la Casa Blanca antes de emprender viaje a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping. "O bien llegaremos a un acuerdo, o (los iraníes) serán diezmados; de una forma u otra vamos a ganar", dijo Trump.
Los países de la UE abordan cómo escoltar y desminar en Ormuz tras el conflicto
Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) abordaron este martes cómo contribuir a la coalición internacional de países dispuesta a garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz una vez termine el conflicto en Irán, con la posibilidad de expandir a la zona las operaciones de su misión naval 'Aspides' para escoltar y desminar. "Actualmente opera en el mar Rojo, pero el área de operaciones es mucho más amplia; sin embargo, en estos momentos no cuenta con suficientes buques. Por eso, los Estados miembros están aportando sus recursos a la operación Aspides, de modo que podamos disponer de más buques para escoltar y también, si es necesario, modificar el mandato para que abarque además las actividades de desminado", indicó en rueda de prensa la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, al término del Consejo de Ministros de Defensa de la UE.
Trump dice que "no pasará mucho tiempo" antes de que termine la guerra y baje la inflación
Ante la presión interna por la creciente inflación vinculada a la guerra, Trump ha prometido que los precios del combustible disminuirán rápidamente una vez que termine el conflicto. “En cuanto termine esta guerra, lo cual no tardará mucho, verán cómo bajan los precios del petróleo y cómo la bolsa se dispara”, dijo a los periodistas. “Hay cientos de barcos cargados de petróleo que quieren salir. En cuanto salgan, habrá un torrente de petróleo y la inflación se desplomará". Trump se enfrenta a una creciente presión política por su decisión de lanzar la guerra contra Irán, lo que ha convulsionado los mercados energéticos mundiales y desestabilizado las economías de Estados Unidos y del resto del mundo.
Los envíos de petróleo desde la isla de Jark registran la primera interrupción prolongada desde el inicio de la guerra
Los envíos de petróleo desde la principal terminal de exportación de Irán parecen haberse paralizado en los últimos días, según imágenes satelitales, lo que constituye la primera señal de una interrupción prolongada desde el inicio de la guerra. No se observaron buques petroleros en alta mar en la isla de Jark los días 8, 9 y 11 de mayo, según muestran imágenes satelitales europeas recopiladas por Bloomberg. Si bien ha habido días en que los muelles han estado vacíos desde el comienzo del conflicto, este es, con diferencia, el período más largo sin avistamientos de buques petroleros. Irán ha cargado petróleo en la instalación durante todo el conflicto, continuando con el llenado de buques y utilizándolos como almacenes flotantes después de que la Armada de Estados Unidos bloqueara su salida del golfo Pérsico. Si la isla de Jark permaneciera inactiva, aumentaría la presión sobre las instalaciones de almacenamiento restantes del país, que, según muestran las imágenes satelitales, se están llenando. Las estimaciones sobre la capacidad de producción de Irán varían, pero si todos sus tanques alcanzaran su capacidad máxima, podría verse obligado a realizar recortes de producción más profundos. El país ya ha reducido parte de su producción.
Trump dice que espera una "larga conversación" con Xi sobre la guerra contra Irán
Donald Trump declaró este martes, antes de partir hacia China, que mantendría una "larga conversación" con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la guerra contra Irán. "Vamos a tener una larga conversación al respecto. Creo que se ha comportado bastante bien", respondió Trump a una pregunta de la prensa sobre la guerra contra Irán, añadiendo que no creía que el presidente chino fuera a ayudar a Estados Unidos a poner fin al conflicto en Oriente Medio.
Londres destinará más de 130 millones de euros para drones en una futura misión en Ormuz
El Reino Unido anunció este martes que destinará una nueva partida de financiación de 115 millones de libras esterlinas (132,5 millones de euros) para contribuir con drones detectores de minas y sistemas antidrones en una futura misión multinacional que proteja la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Esta tarde, durante una cumbre virtual con ministros de defensa de más de 40 países copresidida por Londres y París, el titular británico del ramo, John Healey, comentó que esta misión en el estrecho -actualmente cerrado por la guerra entre Estados Unidos e Irán- será "defensiva, independiente y creíble" y entrará en funcionamiento "cuando las condiciones lo permitan".
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