Carlos III presenta la agenda legislativa del Gobierno laborista en plena lucha interna para reemplazar a Starmer

El rey Carlos III de Inglaterra ha presentado este miércoles la agenda legislativa del Gobierno en el tradicional acto de apertura del nuevo curso en el Parlamento británico. El discurso, redactado por el Ejecutivo, ha puesto el foco en los proyectos legislativos que el primer ministro, Keir Starmer, pretende impulsar en los próximos meses, incluido el refuerzo de la seguridad energética y de la defensa, además de mayores inversiones en los servicios públicos. La enorme inestabilidad de su Gobierno y la creciente crisis interna en el Partido Laborista, sin embargo, amenazan con empañar su agenda y con impedir la implementación de las nuevas medidas.

El monarca ha alertado de que el mundo es un lugar “cada vez más peligroso y volátil” y ha asegurado que el conflicto en Oriente Medio "pondrá a prueba" la seguridad energética, económica y de defensa del Reino Unido. El Ejecutivo pretende tramitar varias leyes para preparar al país ante este escenario, incluido un proyecto de ley de independencia energética para potenciar el desarrollo de energías renovables y una mayor cooperación económica y de defensa con la Unión Europea.

"Mis ministros tomarán decisiones que protejan la seguridad energética, de defensa y económica del Reino Unido a largo plazo. Defenderán los valores británicos de decencia, tolerancia y respeto por la diversidad bajo nuestra bandera común, y aprovecharán el orgullo que se siente en todo el país por sus comunidades", ha asegurado Carlos III en un acto ceremonioso marcado por la pompa y el boato de las grandes ocasiones.

El rey también ha puesto el foco en el refuerzo de los servicios públicos, con mayores inversiones en las fuerzas de seguridad, en el Servicio Nacional de Salud (NHS) y en el sistema de justicia penal. La lucha contra el aumento del coste de la vida ha sido otra de las prioridades incluidas en el discurso, con medidas para atraer inversiones privadas, acelerar el crecimiento económico y mejorar los derechos laborales.

Liderazgo cuestionado

La intervención del rey ha sido otro momento clave para Starmer, cuyo liderazgo está siendo más cuestionado que nunca desde la debacle electoral de su partido el pasado jueves en las elecciones locales y regionales en Inglaterra, Gales y Escocia. El primer ministro pretende convencer a los suyos de que la línea que está siguiendo el Gobierno bajo su mando es la adecuada para recuperar la confianza de unos votantes que le han dado la espalda.

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Pero muchos consideran que ni el discurso pronunciado por Starmer a principios de esta semana ni la intervención del rey de este miércoles le ayudarán a salir de la crisis en la que se encuentra inmerso. Cerca de 90 diputados de su partido ya le han exigido su renuncia y todo apunta a que sus rivales están dispuestos respaldar una candidatura alternativa en las próximas horas. El primer ministro ha fijado sus planes de Gobierno, pero la posibilidad de que no consiga implementarlos es cada vez mayor.