Yao Jing, embajador de China: “España es uno de los socios más importantes en Europa y es un socio fiable”

Durante más de dos décadas China y España han consolidado una sólida relación basada en el respeto mutuo, la cooperación y el intercambio en ámbitos tan diversos como la economía, la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología.

En un contexto internacional cada vez más convulso e impredecible, marcado por tensiones geopolíticas, cambios económicos y desafíos globales, la relación entre China y España se presenta como una vía sostenible para promover estabilidad, ampliar oportunidades comerciales y reforzar el diálogo entre diferentes actores.

Bajo el título Cooperación pragmática entre China-España,EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y la Embajada de la República Popular China, organizaron este lunes un encuentro en Madrid en el que reflexionaron sobre la evolución de las relaciones bilaterales a lo largo de todos estos años y analizaron los nuevos retos a los que deben hacer frente en el contexto actual.

Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, comenzó su intervención afirmando que “España y China han sabido construir en las últimas décadas una relación sólida y estable que se basa en un diálogo constante y en una voluntad compartida de encontrar espacios de entendimiento”.

Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, durante su intervención en el evento. / Alba Vigaray

Moll expuso que “existe entre ambos Gobiernos una sintonía que se basa en un pragmatismo compartido que cristaliza en una apuesta por la colaboración, en la defensa del multilateralismo y en el rechazo al proteccionismo. La intensidad y la frecuencia de los contactos al más alto nivel refleja con claridad este acercamiento”.

Seguidamente, el embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, tomó la palabra para poner en valor la “confianza mutua” que existe entre China y España. “A pesar de la distancia que nos separa y de que nuestros regímenes, nuestra cultura y nuestra política sean diferentes, tenemos un entendimiento y un punto en común: que no nos queremos cambiar mutuamente sino que lo que queremos es ir hacia la prosperidad y contribuir a la estabilidad mundial”, explicó.

El embajador señaló que China ve a España como un país “muy abierto, muy amistoso, pero también muy pragmático”. Además resaltó que “España es uno de los socios más importantes que tenemos en Europa y también a nivel internacional” y, por ello, refirió, “China está dispuesta a apoyar el desarrollo de España y la construcción de una sociedad mejor, brindándoles oportunidades en diferentes sectores como la industria, la cultura, la transición verde y contribuyendo al desarrollo del sector empresarial”.

“Creemos que España tiene muchas ventajas competitivas, como su ubicación geográfica, y puede ser un puente importante de cooperación entre China y Europa, y también para colaborar con África y Latinoamérica”, añadió.

Durante la mesa de expertos, Ramón María Calduch, vicepresidente y secretario general de la Fundación Cátedra China, afirmó que, en su opinión, “en estos momentos definiría la relación entre España y China como madura”, pero recordó que “España es un país que pertenece a la Unión Europea, y la Unión Europea todavía sigue considerando a China como un rival sistémico”.

A este respecto, se mostró convencido de que “España ha hecho bien en tomar decisiones bilaterales con respecto a China”, ya que el país asiático es “un actor global a nivel mundial”, y recalcó que, a su juicio, “no es incompatible que España tenga una relación bilateral con China”, con su posición como miembro de la Unión Europea. El secretario general de la Fundación Cátedra China aboga, por tanto, por un “pacto de sentido común” entre todos los países y actores y defiende que “España y China tienen una idea común que es la multigobernanza global, el cambio climático y a través de la confianza y el diálogo se consigue mantener y profundizar la relación entre ambos”.

Para Calduch, el “área fundamental de cooperación es que nos entendamos, pero no solo a nivel gobierno sino a nivel de población”.

El vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), José Francisco Monserrat del Río, puso de relieve la importancia de la educación y los intercambios universitarios para acercar el conocimiento e impulsar nuevos talentos entre ambos países. Mencionó la iniciativa del campus de Hangzhou: “Un hito histórico para el sistema universitario español porque jamás había pasado que una universidad impartiera clases a estudiantes, en este caso españoles y chinos, en el extranjero”.

Esta apertura viene en “un momento perfecto porque ahora la educación está cambiando”, indicó el representante de la UPV: “China cuenta con el sistema universitario más grande del mundo y es una grandísima oportunidad para avanzar hacia una formación y una educación que sea de lo que nos va a venir”. “No es que nos estemos embarcando en la aventura china, sino que estamos codiseñando China y España lo que va a ser el futuro de la educación”, sentenció.

Para el representante de la UPV los dos puntos claves de cooperación entre China y España son las infraestructuras conjuntas, para poder “llevar a cabo investigaciones conjuntas” y el talento, en el que se combina “la capacidad creativa de los españoles con el talento chino” para dar resultados extraordinarios. “La suma de estos dos mundos es el talento que estamos buscando y que tenemos que reforzar”, añadió.

De izquierda a derecha, la periodista Susana Lamarca; José Francisco Monserrat del Río, vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV); Carmen González, vicepresidenta de Huawei España; Ramón María Calduch, vicepresidente y secretario general de la Fundación Cátedra China, y Paula Ehrenhaus, directora artística del Año Nuevo Chino. / Alba Vigaray

Desde el punto de vista empresarial, Carmen González, vicepresidenta de Huawei España, destacó la importancia de “crear entornos colaborativos” para poder avanzar en objetivos comunes. Defendió que “empresas chinas y españolas tenemos que trabajar conjuntamente porque esto va a favorecer la mejora y el desarrollo de la innovación y, por supuesto, de la digitalización y la competitividad de un país como España”.

González señaló que “China es un país que está siendo líder en tecnologías verdes, en digitalización, innovación y soluciones sostenibles” y que, “tanto España como Europa, deberían ser capaces de aprovechar las oportunidades que se generan de esto y desarrollarse en distintos sectores que les permitan avanzar en soluciones tecnológicas innovadoras y entrar en otros mercados internacionales”.

En cuanto al talento, Gonzaléz apuntó que “China está avanzando muchísimo en tecnologías, pero también ha invertido muchísimo en formación del talento” mientras que en España aún “hay una brecha en la parte del talento y hay un amplio camino de mejora”.

Como directora artística del Año Nuevo Chino, Paula Ehrenhaus, puso de manifiesto que “la cultura tiene un poder para acercar a las personas a nivel humano” y que, “a diferencia de la diplomacia o la economía, que se mueven más en el terreno institucional, el arte conecta directamente con las personas”: “A través de la música, la gastronomía, las tradiciones, la danza, desaparecen muchos de los prejuicios y nos acercamos”.

Ehrenhaus incidió en que “aprender sobre otras culturas nos enriquece y a la vez fomenta la tolerancia y la convivencia”. En este punto refirió que “la celebración del Año Nuevo Chino es un ejemplo de ello”, ya que “no es solo de y para la comunidad china, sino que es una fiesta compartida, un intercambio que permite acercarnos a la cultura desde la calle, desde los escenario y los talleres”.

La directora artística del Año Nuevo Chino puso en valor que, de un tiempo a esta parte, los ciudadanos españoles se han familiarizado con la cultura china y uno de los aspectos en los que también se percibe es en la gastronomía. Porque “la comida es un lenguaje común”, agregó.

Además, Ehrenhaus resaltó que “las redes sociales y las plataformas digitales son fundamentales porque a través de ellas las tendencias culturales circulan muchísimo más rápido y se puede crear algo nuevo y compartirlo”. En este sentido, manifestó que “las nuevas generaciones consumen cultura de manera global, siguen artistas internacionales, participan en tendencias en redes sociales y el imaginario entre ambas culturas se va a mezclar cada vez más”.

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En conclusión, los ponentes coincidieron en que pese a que ya se han dado grandes pasos de cooperación con China en diferentes materias, todavía hay margen para seguir avanzando y desarrollando proyectos conjuntos que lleven a ambos países a poder aprovechar nuevas oportunidades en el futuro.