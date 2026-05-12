Los drones de reparto llegan a Nueva York en una prueba piloto sobre la viabilidad de este servicio

Durante el próximo año, los vecinos de Nueva York se toparán con una nueva figura en su 'skyline'. Y no, no será la de su amigo y vecino Spiderman, sino la de los drones de reparto que volarán sobre la ciudad como parte de una prueba piloto que ha comenzado este mes de mayo y busca consolidar este sector.

Por ahora, no se trata más que de un experimento, pero estos drones de la compañía británica Skyports son ya una realidad. Cada día, estos aparatos aéreos no tripulados de seis hélices y casi 2,5 metros de envergadura, cargados de paquetes pequeños y documentos médicos, cruzan el East River entre la isla de Manhattan y un puerto cercano de Brooklyn.

En la prueba participan el sistema público sanitario de la ciudad junto a la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, y la Corporación de Desarrollo Económico de Nueva York (NYCDEC por sus siglas en inglés), que confían en poder cargar próximamente a estos drones con medicamentos ligeros, paquetes no biológicos y material no peligroso. Todo ello mientras se intenta vislumbrar si el reparto por el aire tiene cabida en una ciudad tan frenética y agitada como esta y si, más allá de este caso, tiene sentido impulsar esta tecnología.

En declaraciones al medio estadounidense 'Wired', el director regional de planificación de transporte de mercancías de la Autoridad Portuaria de Nueva York, Stephan Pezdek, señaló que durante este próximo año, uno o dos drones recorrerán cada hora rutas fijas por el East River para comprobar si este sistema puede funcionar correctamente. Pero sobre todo, para responder a varias cuestiones relacionadas con el "valor real" que estos vuelos pueden aportar al sistema sanitario de la ciudad.

"¿Podrán llegar las entregas a su destino más rápido y dentro de los límites económicos que los actuales cargamentos están teniendo?, ¿Apreciará este trabajo la sociedad en vez de sentirlo como una disrupción?", son las dudas que asaltan a Pezdek, quien también explicó que las autoridades del puerto neoyorquino medirán cómo el uso de estos drones afecta al cuidado de los pacientes.

Un dron de la empresa Skyports Drone Services vuela sobre Lower Manhattan, en Nueva York, durante un vuelo de prueba de reparto de paquetes. / EDUARDO MUÑOZ / REUTERS

Un sector en fase experimental

La llegada de estos vehículos a Nueva York es un gran paso para demostrar su viabilidad en entornos urbanos, donde el ruido de los drones, la seguridad y la utilidad de esta iniciativa se pondrán a prueba. Pero no es la primera vez que se registra su uso para repartir material. Aunque se trata de un sector en fase experimental, hasta ahora su uso en zonas rurales y las áreas suburbanas ha funcionado relativamente bien. En estos escenarios cuestiones como la falta de conexiones por carretera y el tráfico aéreo limitado facilitan su actividad.

De hecho, la manera en que estos drones van a afectar al espacio aéreo y a la seguridad de la ciudad es una de las principales incógnitas. Si en cualquier otra población densamente poblada, el uso de estos repartidores voladores ya sería un reto, la cosa se multiplica en Nueva York, cuyo espacio aéreo está más que ocupado con tres aeropuertos internacionales, a los que, solo en Manhattan, habría que sumar otros tres helipuertos públicos. Según los últimos datos registrados por el ayuntamiento neoyorquino, en mayo de 2023 se registraron cerca de 9.000 vuelos de helicóptero.

Fuera de Nueva York, Skyport lleva desde 2023 haciendo de mensajero para las áreas más remotas de Escocia y llevando cargamento a centrales eólicas de las costas alemanas. Mientras, la compañía estadounidense Zipline, dice haber completado envíos entre 5.000 centros sanitarios en cuatro continentes: destacando su programa más antiguo con el cual habría sido capaz de enviar vacunas y sangre empaquetada en Ruanda. Además, según indica 'Wired', otras compañías de EEUU como Alphabet’s Wing y Amazon’s Prime Air están tratando de expandir sus servicios de reparto por las áreas suburbanas de Houston, Austin, Dallas y Texas.