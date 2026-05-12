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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | DIRECTO UCRANIA | Los combates continúan pese a la tregua
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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ataque aéreo sobre Kiev tras el fin de la tregua con Rusia
Un ataque aéreo fue dirigido la madrugada del martes contra Kiev, tras el fin de una tregua de tres días con Rusia, anunció el jefe de la administración militar de la capital ucraniana, Timur Tkatchenko. "En este momento hay drones enemigos sobre Kiev. Por favor, manténganse a salvo hasta que se levante la alerta", escribió el funcionario en la plataforma de mensajería Telegram, al reportar también la caída de escombros. Se trata de la primera alerta aérea sobre la ciudad desde el 8 de mayo.
Rusia derriba 27 drones ucranianos tras el fin de la tregua de Trump
Las defensas antiaéreas rusas derribaron 27 drones ucranianos de largo alcance tras el fin de la tregua de tres días acordada con mediación del presidente de EEUU, Donald Trump, para conmemorar el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.
Rusia ataca Ucrania con varios enjambres de drones después de tres días de tregua
La Fuerza Aérea ucraniana volvió a informar durante la madrugada de este martes de la entrada al espacio aéreo de Ucrania de varios enjambres de drones rusos dirigidos contra distintas regiones del país.
Este nuevo gran ataque ruso tiene lugar después de tres días de relativa calma en los que las fuerzas del Kremlin se abstuvieron de lanzar bombardeos de larga distancia de entidad contra territorio enemigo en el contexto de la tregua de tres días mediada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.
La tregua empezó el sábado y terminó ayer. Durante el tiempo que duró la tregua, ambos bandos dejaron de lanzar sus habituales ataques masivos contra las retaguardias enemigas. Las hostilidades continuaron en el frente entre acusaciones mutuas de violar el alto el fuego.
Zelenski afirma que los combates continúan pese a la tregua anunciada por EEUU
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este lunes que los combates con Rusia continúan pese al alto el fuego de tres días anunciado por Estados Unidos, y acusó a Moscú de no querer poner fin a más de cuatro años de guerra. Tanto Rusia como Ucrania se han acusado mutuamente de violar el cese del fuego de tres días anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump. "Hoy no hubo silencio en el frente, hubo combates. Hemos grabado todo esto", dijo Zelenski en su discurso vespertino. "También vemos que Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra, desafortunadamente está preparando nuevos ataques", agregó.
La guerra empieza a inclinarse a favor de Ucrania, afirma la jefa de la diplomacia europea
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, declaró este lunes que las "dinámicas" de la guerra en Ucrania están cambiando a favor de Kiev, mientras Rusia sufre bajas récord y ataques contra instalaciones petroleras clave. "Las pérdidas récord en el campo de batalla de Moscú, los ataques ucranianos en profundidad contra Rusia y la reducción del desfile militar de Moscú son cosas que demuestran que las dinámicas de la guerra están cambiando", afirmó Kallas tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE. "Ucrania está en una posición mucho mejor que hace un año (...) pero, por supuesto, no hay tiempo para la autocomplacencia", aseguró.
La UE refuerza apoyo a Ucrania, que está en "mejor" posición ante Rusia que hace un año
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, anunció este lunes nuevas medidas de apoyo a Ucrania y aseguró que el país se encuentra en mejor posición en el campo de batalla frente a Rusia que hace un año. "Las pérdidas sin precedentes de Moscú en el campo de batalla, los ataques profundos de Ucrania en territorio ruso y el desfile militar cada vez más reducido de Moscú son indicios de que la dinámica de la guerra está cambiando", indicó Kallas durante una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores comunitarios.
Ucrania se prepara para más ataques rusos mientras siguen los combates pese a la tregua
Los ucranianos se preparan para una intensificación de los ataques rusos mientras continúan los combates en los 1.200 kilómetros del frente, pese al alto el fuego de tres días acordado con mediación de Washington. Aunque Rusia se ha abstenido de realizar ataques con drones y misiles a gran escala desde que comenzó la tregua el 9 de mayo, el ritmo de los combates terrestres se ha mantenido. Las fuerzas ucranianas informaron el lunes de 180 enfrentamientos en las últimas 24 horas, más que en la mayoría de los días de la semana anterior al alto el fuego. Victor Tregubov, portavoz de las Fuerzas Conjuntas, dijo el lunes a la televisión ucraniana que solo hubo una breve tregua real en los combates en las horas previas al desfile del Día de la Victoria en Moscú el sábado y ambos bandos aprovecharon la pausa para reabastecer a sus tropas, informa EFE.
Reino Unido sanciona a 85 personas y entidades rusas por desinformación y deportación de niños ucranianos
El Gobierno de Reino Unido ha informado este lunes de nuevas sanciones contra 85 personas y entidades involucradas, por un lado, en campañas rusas de desinformación para "desestabilizar" a Ucrania, así como en la "deportación forzosa" de niños ucranianos durante esta parte del conflicto, que dura ya cuatro años y medio. El Departamento del Tesoro británico ha incluido a 29 personas y entidades en su lista de sanciones por su participación "en la deportación forzosa, la reeducación y la militarización de niños ucranianos".
Zelenski agradece las sanciones de Reino Unido, Canadá y la UE a responsables del traslado forzoso de menores
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha manifestado este lunes su agradecimiento a las autoridades de Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, por los distintos paquetes de sanciones anunciados durante la jornada contra los responsables de la deportación de niños ucranianos a Rusia, una medida "importante" que mantiene la "presión" sobre Moscú. "Agradecemos a Reino Unido, a Canadá y a la Unión Europea sus importantes decisiones de imponer sanciones contra entidades y personas rusas implicadas en el secuestro de niños ucranianos (...) Agradezco esta postura basada en principios y el hecho de que la presión de las sanciones no cese", ha declarado en sus redes sociales.
Más de 9.000 militares ucranianos han recibido instrucción en España desde que comenzó la guerra
Más de 9.000 militares ucranianos han sido instruidos en España en el marco de la misión de Asistencia Militar de la UE en Apoyo de Ucrania (EUMAM UA) desde que comenzó la guerra de Ucrania. La EUMAM UA, que comenzó en noviembre de 2022, ha acogido más de 230 módulos de unas 40 especialidades diferentes, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en un comunicado. Los cursos se realizan por todo el territorio y son impartidos por diferentes unidades de las Fuerzas Armadas. Además, alguno de ellos ha contado con la colaboración de la Guardia Civil. Abarcan diversos ámbitos, además de los puramente operativos, que van desde el Derecho Internacional Humanitario a la gestión de municiones con seguridad. Desde comienzos de 2026, la instrucción ha adquirido un nivel superior: la formación básica ha pasado a un segundo plano para dejar paso a instrucciones más técnicas y específicas. Así, durante el primer tercio de este año se han impartido por primera vez los módulos de topografía militar avanzada, policía militar y vehículo acorazado de recuperación, entre otros.
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