Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresHantavirusPositivo hantavirusDebate AndalucíaRecogida basuraBarçaCaso MontoroConservatori LiceuMarc MárquezPeople in RedReal Madrid
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

El Gobierno de Venezuela carga contra Guterres por decir que en la captura de Maduro hubo "grandes complicidades dentro del sistema político"

Trump afirma que EE.UU. "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato"

Trump afirma que EE.UU. "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato"

Javier Vendrell Camacho

R. Gargoi / J. Quintana

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Noticias relacionadas

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Un ciberataque global que afecta a universidades españolas amenaza con exponer los datos robados a 275 millones de estudiantes y profesores
  2. Polonia se prepara para un ataque de Rusia con el que Putin busca poner a prueba a la OTAN
  3. El hantavirus pone a Argentina ante su primera crisis sanitaria tras abandonar la OMS
  4. Irán ha golpeado con fuerza las bases de EE UU en los países árabes y ha inutilizado varias de ellas
  5. Guerra en Irán, en directo: última hora | Trump ve 'muy posible' un acuerdo con Irán tras los últimos contactos
  6. Erasmus+: un motor de la 'identidad europea' aún lejos del alcance de todos los estudiantes
  7. Las crecientes limitaciones en la vida diaria en Rusia y el cansancio por la guerra pasan factura a Putin
  8. Irán envía su respuesta a la última propuesta de paz de EE.UU.

Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

DIRECTO IRÁN | Trump considera la tregua en Oriente Medio en estado crítico e Irán lo desafía con responder

DIRECTO IRÁN | Trump considera la tregua en Oriente Medio en estado crítico e Irán lo desafía con responder

DIRECTO UCRANIA | Los combates continúan pese a la tregua

DIRECTO UCRANIA | Los combates continúan pese a la tregua

Rescatados 26 trabajadores tras una explosión en una plataforma petrolera de California

Rescatados 26 trabajadores tras una explosión en una plataforma petrolera de California

Trump quiere convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos

Trump quiere convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos

Starmer se aferra al cargo pese a la presión de los suyos para que dimita: "Les demostraré que están equivocados"

Irán y la guerra asimétrica de los 10.000 días

Irán y la guerra asimétrica de los 10.000 días

Musk y Cook acompañarán a Trump a la cumbre con Xi Jinping en China

Musk y Cook acompañarán a Trump a la cumbre con Xi Jinping en China