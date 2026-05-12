Guerra en Irán, en directo: última hora | Irán advierte ante una posible reanudación de las hostilidades con EEUU: "Se sorprenderán"

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Trump considera la tregua en Oriente Medio en estado crítico e Irán lo desafía con responder El presidente Donald Trump afirmó el lunes que el alto el fuego en Oriente Medio está en estado crítico tras rechazar una contrapropuesta de paz de Irán, que en consecuencia desafió a Estados Unidos con responder a cualquier agresión. Tras más de un mes de tregua, la vía diplomática se estanca entre Washington y Teherán, que se envían a través de su mediador Pakistán propuestas para consolidar el alto el fuego, sin resultados concluyentes hasta el momento. La respuesta iraní a la última oferta estadounidense es "TOTALMENTE INACEPTABLE", juzgó Trump desde la Casa Blanca.

Seis muertos en el Líbano en un ataque aéreo israelí La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA, oficial) anunció el lunes la muerte de seis personas en un ataque aéreo israelí en Kfar Dounine, al sur del Líbano. "Aviones de guerra enemigos atacaron una casa habitada en Kfar Dounine anoche, causando la muerte de seis personas y dejando siete heridos, quienes fueron trasladados a hospitales en Tiro", informó la NNA el martes. Mientras tanto, el ejército israelí ordenó a los residentes de la pequeña localidad de Sohmor, en el valle de Bekaa (este), a través de las redes sociales, que evacuaran ante la inminencia de ataques aéreos.

Irán advierte ante una posible reanudación de las hostilidades con EEUU: "Se sorprenderán" El Gobierno iraní ha advertido este lunes de que están preparados para cualquier escenario, incluida la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos e Israel. "Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para dar una bien merecida respuesta a cualquier agresión (...). Estamos preparados para todas las opciones. Se sorprenderán", ha planteado el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. Qalibaf ha advertido de que "una mala estrategia y unas malas decisiones siempre llevan a malos resultados". "El mundo entero se ha percatado ya de esto", ha argumentado.

Irán está listo para dar "una lección ante cualquier agresión", dice presidente del Parlamento El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró este lunes que las fuerzas armadas de la república islámica están listas para dar "una lección ante cualquier agresión", después de que el presidente estadounidense afirmara que el alto al fuego está en estado crítico. "Nuestras fuerzas armadas están listas para responder e infligir una lección a cualquier agresión", afirmó en X, y añadió que su país está preparado para cualquier eventualidad. "Se llevarán una sorpresa", agregó.

Balance de la situación en Ormuz | Compás de espera y tensión El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que el alto el fuego con Irán está en estado crítico y que evalúa reanudar las escoltas navales en el estrecho de Ormuz, al tiempo que prometió "una victoria total" en la guerra. Trump afirmó que evalúa reanudar el intento estadounidense de escoltar petroleros y otros buques comerciales a través del estrecho de Ormuz, pero que aún no ha tomado una decisión definitiva. El bloqueo de Ormuz está teniendo repercusión económica a nivel mundial, una "crisis humanitaria de gran magnitud" según la ONU. Los precios del petróleo comenzaron a subir poco después de que el presidente estadounidense rechazara la contrapropuesta de Irán. Irán reaccionó advirtiendo de que habrá una "respuesta decisiva e inmediata" de su ejército en caso de despliegue militar estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Atraca en Gibraltar el mayor submarino nuclear de EEUU Un submarino nuclear de misiles balísticos tipo Ohio ha atracado este domingo en el puerto de Gibraltar, según ha informado este lunes la Armada estadounidense. "Un submarino de misiles balísticos de la Armada estadounidense llegó a Gibraltar el 10 de mayo de 2026", ha informado la Sexta Flota en un comunicado oficial. Esta escala en Gibraltar "demuestra el potencial, la flexibilidad y el continuo compromiso de Estados Unidos con sus aliados de la OTAN", ha resaltado la Armada estadounidense. Recuerda que los submarinos balísticos nucleares de clase Ohio "son plataformas de lanzamiento indetectables" que dan a Estados Unidos "el componente con mayor capacidad de supervivencia de la tríada nuclear". Medios gibraltareños han informado de que se ha establecido una zona de exclusión de 200 metros en torno al espigón Sur del puerto de Gibraltar.

Trump vuelve a amenazar a Irán tras evaluar la contrapropuesta iraní El presidente de EEUU, Donald Trump, se reunió este lunes con su equipo de seguridad nacional para discutir los próximos pasos en el conflicto con Irán, incluida la posible acción militar, después de que Teherán rechazara una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra. Las posibles medidas incluyen reiniciar operaciones marítimas en el estrecho de Ormuz o reanudar ataques a objetivos iraníes. Funcionarios de la Casa Blanca reconocieron ante periodistas que es poco probable que Trump ordene una acción antes de regresar de su viaje a China a finales de esta semana. Aunque aseguró que es posible alcanzar un acuerdo, también dijo que la contrapropuesta iraní es "estúpida".

Crece la tensión entre EEUU e Irán mientras Trump afirma que la tregua está "en soporte vital" El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán alcanzó un momento particularmente precario el lunes después de que el presidente Donald Trump dijera que el acuerdo estaba en "soporte vital masivo" tras rechazar la última oferta de paz de Teherán. En una reunión con la prensa en el Despacho Oval, el mandatario tildó la respuesta de Irán a su propuesta de "basura" y afirmó que "ni siquiera terminó de leerla". Irán respondió a la propuesta de paz presentada la semana pasada por EEUU exigiendo el levantamiento del bloqueo naval de Washington y un alivio de sanciones, mientras mantiene cierto grado de control sobre el tráfico a través del estrecho de Ormuz, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada por tratarse de información confidencial.

Israel mata a cuatro personas en un día en distintos puntos de la Franja de Gaza El Ejército israelí mató este lunes a cuatro palestinos en la Franja de Gaza, según informaron a EFE fuentes de los hospitales Mártires de Al Aqsa (Deir Al Balah), Al Ahli (ciudad) y Naser (Jan Yunis). En el barrio de Al Zeitun en la ciudad de Gaza, las tropas israelíes dispararon e hirieron de muerte a Mohamed Jader Tuta, mientras circulaba por el cruce de Al Sawafiri. Su cadáver fue trasladado la tarde del lunes al hospital Al Ahli. También por la tarde, otro cadáver fue trasladado al hospital Naser de Jan Yunis (sur) tras sucumbir a un ataque con dron al este de la ciudad. Por la madrugada, el Ejército israelí ya había matado a dos palestinos en un ataque en la carretera de Salah al Din, en la zona central de la Franja de Gaza. Según fuentes del hospital Mártires de Al Aqsa, las víctimas fueron identificadas como Alaa Ibrahim Abu Ayad y Munir Eid al Yatli.