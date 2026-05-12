Argentina busca el "punto cero" del contagio del hantavirus y las provincias patagónicas llaman a la tranquilidad

El Hospital Zonal Ramón Carrillo de la ciudad argentina de Bariloche informó este martes que el paciente de 45 años que había contraído hantavirus abandonó la unidad de cuidados intensivos y presenta una evolución favorable en el estado de salud. El caso había provocado una inquietud fuera de lo común en esa ciudad turística de la Patagonia, ubicada 1.578 kilómetros al sur de Buenos Aires. La familia fue aislada y las autoridades tuvieron que llamar a la tranquilidad ante rumores de una propagación mayor. A finales de febrero había muerto un hombre de 39 años por esta enfermedad. Algo que consideraron excepcional. Pero esa anomalía cobra por estos días otra actualidad.

Si bien no se ha confirmado oficialmente a Bariloche como el punto cero de los contagios, la localidad que en pocos meses espera convertirse, como todos los años, en uno de los epicentros del turismo invernal, no es ajena a las especulaciones. Se espera con este trasfondo el desmentido de la hipótesis de ese entorno paradisíaco como el lugar donde los turistas neerlandeses y a la vez ornitólogos contrajeron la cepa Andes antes de subir al crucero MV Hondius. Ambos habían recorrido tanto el sur argentino como Chile y Uruguay durante cinco meses. El tiempo de incubación del hantavirus, que puede extenderse hasta seis semanas, parece coincidir con el itinerario previo que hicieron antes de embarcarse en Ushuaia, en el extremo austral de este país. Por el momento no se ha avanzado más allá de la conjetura.

La enfermedad viral tiene una letalidad del 40%. La misma se trasmite a través del contacto con secreciones o excrementos de un ratón colilargo, cuyo nombre científico es Oligoryzomys longicaudatus. Los responsables de la política sanitaria de la provincia de Río Negro, a la cual pertenece Bariloche, han recordado la importancia de adoptar medidas preventivas en zonas rurales o áreas donde pueda existir circulación del virus. Se han redoblado las llamadas a ventilar ambientes cerrados durante al menos 30 minutos antes de entrar, limpiar los espacios con agua y lavandina, sellar posibles ingresos de roedores en viviendas y galpones y no acumular leña, basura ni materiales que sirvan de refugio a los roedores. A los turistas se les ha pedido extremar cuidados al acampar o realizar actividades en zonas naturales, especialmente en áreas boscosas.

La misma preocupación se ha extendido a Neuquén, la provincia vecina. Los especialistas insistieron no obstante en aferrarse a las conclusiones del Centro de Ecología Aplicada (CEAN) y el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Inibioma-Conicet/UNCo): solo alrededor del 5% de los roedores porta el temido virus. Sin embargo, se subrayó, el riesgo aumenta cuando crece la población de ratones, algo que sucede debido a factores climáticos y a la floración masiva de la denominada caña colihue.

De vuelta a Ushuaia

En este contexto, en equipo del Instituto Malbrán, el principal referente en ciencia, investigación y diagnóstico de enfermedades en Argentina, se dispone a viajar en las próximas horas a la ciudad de Ushuaia para reunir más información que permita determinar si está allí el origen del brote que se desató a bordo del MV Hondius. Viajan con una certeza conocida también por la OMS: tanto Chile como Argentina comparten la presencia del virus Andes Sur, el único que tiene un potencial de transmisión interpersonal. "Esa variante fue, también, la que se mencionó durante la reunión de autoridades del Ministerio de Salud de la Nación e integrantes de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis-Malbrán) con los directores de Epidemiología de los ministerios provinciales", consignó el diario La Nación.

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"Tierra del Fuego no tiene presencia de hantavirus y no ha registrado casos desde que esta enfermedad se incorporó a los eventos de notificación obligatoria en nuestro país, en 1996. Su provincia vecina, Santa Cruz, no registra casos desde hace siete años", insistió el Ministerio de Salud fueguino. Raúl González Ittig, investigador independiente en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), señaló a su vez que la presencia del virus Andes en roedores ha sido probada en Río Negro, Neuquén y Chubut. Sin embargo, "en Tierra del Fuego no habría roedores infectados ni casos humanos hasta el momento". La mera presencia del ratón colilargo "no significa que haya contraído el virus". Consideró además "absolutamente improbable" que el Oligoryzomys longicaudatus hubiera estado cerca de un vertedero. "Va en contra de su biología".