Cerco internacional al hantavirus: ¿cómo se prepara el resto del mundo para afrontar los casos del 'Hondius'?

El brote de hantavirus del crucero MV Hondius está reflotando los fantasmas de la pandemia del covid 19. Mientras España trata de limitar al mínimo el riesgo del desalojo de los pasajeros, el resto de países cuyos ciudadanos se han podido ver expuestos al virus están tomando medidas para que la situación esté lo más controlada posible.

Desde cuarentenas obligatorias, pruebas constantes y decretos para asegurar el aislamiento en Francia, hasta la relocalización de los ciudadanos repatriados a Estados Unidos que durante los próximos días serán evaluados en el Centro Nacional de Cuarentenas de la Universidad de Nebraska. Sí en 2020 la pandemia puso a prueba la capacidad sanitaria de todo el mundo, ahora, salvando las distancias entre una y otra enfermedad, toca poner a examen si se tomó nota para aplicar nuevos protocolos de prevención.

Francia ha repatriado en los últimos días a los cinco ciudadanos que se encontraban en el MV Hondius, entre los que se incluía una pasajera que tras desarrollar síntomas compatibles con la enfermedad dio positivo. La ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist, señaló que su estado de salud había empeorado y que, junto a los otros cuatro ciudadanos repatriados, había 22 personas identificadas por haber mantenido contacto con esta mujer.

Por ello, el Gobierno galo ha optado por reforzar su respuesta ante posibles contagios mediante un decreto de emergencia que permite gestionar el riesgo de infección, a través del aislamiento de la persona positiva, la vigilancia de los cuatro negativos, repetición de pruebas, rastreo de contactos y la posibilidad de imponer una cuarentena a quienes estuvieron en el MV Hondius. Además, este decreto también obliga a aquellos pasajeros de los vuelos relacionados con el brote de hantavirus a contactar con las autoridades sanitarias y guardar cuarentena domiciliaria mientras se evalúa su riesgo.

Entre los primeros casos que hicieron saltar las alarmas del MV Hondius se encontraba una ciudadana alemana que falleció en el crucero. Además, sin contar a los otros cuatro ciudadanos evacuados durante este fin de semana, otra mujer de 65 años que también viajaba en el Hondius y tuvo contacto con una de las víctimas mortales, se encuentra ingresada en la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital de Düsseldorf, informa Gemma Casadevall.

Ante estos casos, las autoridades sanitarias de Alemania están llevando un control exhaustivo tanto de los cuatro repatriados como de la mujer que llegó por separado del resto de repatriados. En su caso, incluso tras haber dado resultados negativos tanto en una prueba PCR como en otra de serología. El resto serán sometidos a pruebas por diagnóstico de laboratorio y un seguimiento constante hasta completar el periodo de incubación del virus. Además, en el caso de la mujer fallecida, su cadáver permanece en el barco y no será retirado hasta su llegada al puerto de Róterdam, Países Bajos, dentro de unos cinco días, puerto donde se llevará a cabo la desinfección del barco.

La odisea del MV Hondius, que navega bajo bandera neerlandesa, concluirá en el puerto de Róterdam, Países Bajos, donde podrá desembarcar la tripulación y el barco se someterá a un prolongado proceso de limpieza y desinfección en el que se desembarcarán los cuerpos de las tres personas fallecidas: una mujer alemana y dos ciudadanos neerlandeses. Además, según la Organización Mundial de la Salud, Países Bajos ya recibió entre el 6 y el 7 de mayo a tres pasajeros que fueron evacuados desde Cabo Verde, por lo que las autoridades neerlandesas ya han implementado numerosas medidas de contención que combinan evacuación, control médico y cuarentena.

En concreto, el Gobierno ha organizado vuelos a la base aérea de Eindhoven, tras los que se han llevado a cabo los controles médicos pertinentes, cuestionarios sanitarios y extracción de muestras. A partir de ahí, los ciudadanos neerlandeses han sido llevados a sus domicilios y deben guardar seis semanas de cuarentena domiciliaria, bajo seguimiento de la red municipal de salud pública (GGD por sus siglas en neerlandés). Además, los no residentes evacuados por Países Bajos han sido alojados en instalaciones de cuarentena organizadas por la GGD.

Por su parte Italia, con cuatro ciudadanos identificados inicialmente como posibles contagios, estudia implementar una batería de medidas para hacer frente a este escenario. El Gobierno de Giorgia Meloni estudia reforzar los controles en vuelos procedentes de las zonas afectadas y permitir que los comandantes alerten sobre pasajeros con problemas de salud a bordo. Además, y aunque por el momento ninguno de los cuatro pasajeros identificados inicialmente como posibles contagios presenta complicaciones graves, se prevé exigir a todos los actores implicados una comunicación inmediata con el Ministerio de Sanidad, informa Irene Savio.

El Reino Unido es uno de los países que más personas ha repatriado procedentes del Hondius: 20 ciudadanos británicos que se encontraban en el crucero, además de un residente alemán y un japonés, y los ha trasladado al hospital Arrowe Park, en Wirral, en los suburbios de Liverpool, donde permanecerán ingresados en una unidad especial durante 72 horas. Durante el traslado, se han aplicado estrictas medidas de control de infecciones tanto para los pasajeros como los miembros de la tripulación, conductores y equipos médicos, informa Lucas Font.

Durante estas 72 horas los 20 ciudadanos expuestos al virus, que por ahora no han presentado síntomas, serán sometidos a evaluaciones clínicas y pruebas periódicas por parte de los especialistas de la Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA) y del Servicio Nacional de Salud (NHS), quienes determinarán dónde pueden aislarse adecuadamente durante un periodo de 45 días.

Por su parte, en Estados Unidos han optado por reubicar a los 17 ciudadanos repatriados en Nebraska. Según el bloguero de viajes Jake Rosmarin, que se encontraba al bordo del Hondius, los repatriados serán evaluados en Omaha con apoyo del Centro Nacional de Cuarentenas de la Universidad de Nebraska. Así, según la agencia nacional de salud pública de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), han activado una respuesta federal y desplegado equipos tanto en Canarias como en Nebraska para evaluar a sus ciudadanos y coordinar la respuesta con autoridades estatales y locales.

De hecho, la evacuación estadounidense se ha llevado a cabo mediante un vuelo fletado por el Departamento de Estado, dotado de unidades de biocontención para los pasajeros que hubieran dado un resultado positivo o síntomas de la enfermedad. Sin embargo, la Administración no ha planteado una cuarentena federal obligatoria generalizada, sino una clasificación individual por riesgo, con posibilidad de permanecer en Nebraska o completar seguimiento y aislamiento en casa bajo supervisión de las autoridades sanitarias estatales y locales.