Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Zelenski pide a EEUU que resuelva de una vez el intercambio de prisioneros durante la tregua con Rusia El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido a Estados Unidos que concrete de una vez el intercambio de prisioneros rusos por ucranianos que se comprometió a resolver durante esta tregua de tres días entre Kiev y Moscú.

Drones El Ministerio de Defensa ruso informó este domingo de 16.071 violaciones del alto el fuego en un periodo de 24 horas, incluidos miles de ataques con drones. Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó a Rusia de llevar a cabo operaciones ofensivas. "En la línea del frente, el ejército ruso no está respetando el alto al fuego y ni siquiera lo está intentando", afirmó en su discurso vespertino. Ambas partes ya se habían acusado mutuamente el sábado de violar la tregua.

Cuatro heridos más En la región de Jersón, en el sur, los bombardeos rusos dejaron cuatro heridos, entre ellos un joven de 19 años y un empleado municipal de 53, según reportaron las autoridades locales. En Mikolaiv, el gobernador informó de dos heridos tras un ataque con drones contra un automóvil civil, mientras que en Zaporiyia un dron ruso dejó un herido, de acuerdo a las autoridades. En la región rusa de Bélgorod, los ataques ucranianos dejaron cuatro heridos, entre ellos un agente fronterizo, afirmó el gobernador Viacheslav Gladkov. Además, ambas partes se acusaron de violar el alto el fuego a lo largo de la línea del frente.

Ucrania y Rusia denuncian ataques contra civiles en el segundo día de la tregua Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente este domingo de múltiples ataques contra civiles, en el segundo día de un cese al fuego anunciado el viernes por el presidente estadounidense Donald Trump. Una andanada de bombardeos rusos dejó al menos a nueve civiles heridos en Ucrania, entre ellos un niño, informaron las autoridades locales. Del lado ruso, las autoridades reportaron bombardeos con drones lanzados por Ucrania en la región fronteriza de Bélgorod. La administración de la región ucraniana de Dnipropetrovsk, en el sureste del país, informó que una niña de tres años resultó herida en un ataque con dron en el distrito de Sinelnykové y que un rescatista de 23 años fue atacado. "Los rescatistas se dirigían a la aldea de Mirivska para ayudar a los residentes locales cuando su vehículo de bomberos y rescate fue atacado por un dron enemigo", indicó el gobernador regional, Oleksandr Ganzha.

Ucrania se compromete a colaborar con los bálticos para evitar incidentes con los drones El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, aseguró este domingo que Ucrania está dispuesta a cooperar con los países bálticos para evitar incidentes con drones como los que se han ido sucediendo en los últimos meses y que atribuyó a la guerra electrónica rusa. En un mensaje en X, Sibiga informó de una conversación con su homóloga letona, Baiba Braze, en la que abordaron los recientes incidentes en Letonia con estos vehículos aéreos no tripulados, y subrayó que "las investigaciones han demostrado que se trató de un acto de guerra electrónica rusa destinado a desviar deliberadamente los drones ucranianos de sus objetivos en Rusia". "Reafirmé la voluntad de Ucrania de colaborar con los países bálticos y Finlandia para prevenir este tipo de incidentes, incluida la participación directa de nuestros especialistas", indicó.

Zelenski saluda ausencia de ataques masivos, pero lamenta falta de tregua en el frente l presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su alivio este domingo en el segundo día de alto el fuego entre Rusia y Ucrania por la ausencia de ataques masivos rusos, aunque lamentó que la tregua no se ha notado cerca del frente. "Es un alivio que, por el momento, hoy no se hayan producido ataques masivos -ni ataques con misiles ni aéreos-. Sin embargo, en las zonas próximas al frente, en las localidades cercanas a la línea de combate no ha habido tregua", escribió en un mensaje en Telegram.

Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar tregua Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente este sábado de violar un alto el fuego de tres días mediado por Estados Unidos y anunciado por su presidente Donald Trump. "Desde el comienzo del día, el número de ataques del agresor ha llegado a 51", afirmó el Estado Mayor ucraniano. En tanto, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que "a pesar de la declaración de alto el fuego, los grupos armados ucranianos lanzaron ataques con drones y artillería contra las posiciones de nuestras tropas". Volodímir Petrov, oficial de prensa de la 33ª Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania, declaró a la AFP que "el alto el fuego continúa", pero que los rusos seguían atacando con drones y artillería. "Estamos respondiendo de la misma manera", afirmó el militar, que combate en la región oriental de Járkov.

Costa reitera que la UE tendrá que sentarse a "dialogar" con Rusia "en el momento oportuno" El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha reiterado este sábado que la Unión Europea tendrá que sentarse a "dialogar" con Rusia "en el momento oportuno" para abordar los problemas europeos en materia de seguridad una vez se alcance la paz en Ucrania. "Necesitamos, en el momento oportuno, dialogar con Rusia para abordar nuestros problemas comunes en materia de seguridad", ha señalado el socialista portugués ante la prensa durante una intervención en Bruselas con motivo del Día de Europa.

Ataques rusos dejan dos mujeres muertas y cuatro heridos en Jersón y Dnipropetrovsk Dos mujeres murieron y otras cuatro personas resultaron heridas este sábado en ataques rusos contra las regiones de Jersón y Dnipropetrovsk, según denunciaron las autoridades ucranianas, y después de que entrara en vigor la pasada medianoche el alto el fuego de tres días entre Ucrania y Rusia. El comunicado de la Fiscalía regional de Jersón precisa que el ejército ruso bombardeó localidades de la región de Jersón con artillería y drones y que "a las 17.30 se había constatado que, como consecuencia de la agresión rusa, una persona había muerto y tres habían resultado heridas".