Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Delcy Rodríguez llega a Países Bajos para "defender" a su país La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo a Países Bajos para defender los "derechos históricos" de su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, que celebra audiencias públicas hasta el 11 de mayo sobre la disputa entre esta nación y Guyana por la región fronteriza del Esequibo. "En nombre del pueblo venezolano, hemos llegado a los Países Bajos para defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966. No hay duda de que el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio", escribió Rodríguez en Telegram. La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol, donde fue recibida, entre otros, por el canciller venezolano, Yván Gil, quien forma parte de la delegación que defiende a Venezuela en el proceso, según un vídeo publicado en la red social X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, también en el lugar.

Delcy Rodríguez anuncia que viajará en las próximas horas La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este sábado que viajará en las próximas horas para "defender" los derechos de su país. Aunque no precisó el destino ni qué derechos defenderá, el viaje coincide con las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, donde Venezuela y Guyana expresan sus argumentos orales sobre la disputa por la región fronteriza del Esequibo. "A mí me toca viajar en las próximas horas a defender a nuestra patria, y cuando he tenido que hacerlo, ustedes no saben el orgullo que me da, el orgullo profundo de defender los derechos irrenunciables de Venezuela, defenderlos sin descanso, porque es honrar nuestra historia", expresó Rodríguez.

Cuba tacha de "fábula" el "supuesto" ofrecimiento de EEUU de 100 millones en ayuda El Gobierno de Cuba calificó este viernes de "fábula" una declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre un ofrecimiento de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de Washington a la isla. El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, escribió al respecto en las redes sociales que Rubio, "consciente de que necesita de la mentira para justificar su criminal atropello contra el pueblo cubano, fabrica la fábula de un supuesto ofrecimiento de ayuda valorado en 100 o más millones de dólares, pretendiendo engañar al pueblo de Cuba y a los propios estadounidenses".

Marco Rubio dice que EE.UU. impondrá más sanciones a Cuba Estados Unidos impondrá más sanciones a Cuba después de las anunciadas el jueves, adelantó este viernes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una rueda de prensa en Roma tras haberse reunido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Al ser preguntado por las sanciones anunciadas contra el conglomerado militar cubano Gaesa, explicó que se trata de "un holding creado por generales en Cuba que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo cubano".

Lula señala que Trump le dijo que "no piensa" invadir Cuba El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado que su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, le ha trasladado durante el encuentro mantenido entre ambos este jueves en la Casa Blanca que "no piensa" invadir Cuba. Lee la noticia completa aquí

Maria Corina Machado califica de "asesinato" la muerte del preso político Víctor Quero La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, calificó este jueves como "asesinato" la muerte del preso político Víctor Quero, quien durante meses fue calificado como desaparecido por su madre, Carmen Navas. "A Víctor Hugo Quero Navas lo detuvo el régimen el 3 de enero de 2025. Lo desaparecieron, lo torturaron y lo asesinaron", dijo Machado en un mensaje en redes sociales. La opositora recordó que "durante 16 meses, la señora Carmen, su madre, fue de cárcel en cárcel en una búsqueda desesperada" y, aseguró, que la "respuesta fue la burla y el silencio" y fue hasta hoy que informaron sobre su fallecimiento.

El grupo hotelero español Meliá ha cerrado el 50 % de su capacidad operativa en Cuba El grupo hotelero español Meliá ha cerrado un 50 % de su capacidad operativa en Cuba al finalizar el primer trimestre del año como consecuencia del bloqueo petrolero de Estados Unidos, que ha generado una dificultad adicional para el suministro de combustible, explicaron fuentes de la compañía a EFE. Según anunció la compañía en la presentación de sus resultados del primer trimestre del año, actualmente tiene en cartera 34 hoteles en la isla (algunos cerrados, aunque no precisa la cifra exacta), con 14.053 habitaciones, y tiene otros dos en proyecto, que en principio está previsto abrir este año.

Trump y Lula no comparecerán juntos en la Casa Blanca El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, optaron por no comparecer de manera conjunta este jueves en la Casa Blanca después de haber mantenido una reunión a puerta cerrada y haber almorzado juntos. Estaba previsto que, como es habitual, la prensa pudiera ingresar al Despacho Oval al inicio del encuentro, pero, según fuentes brasileñas, Lula habría pedido a Trump que el contacto con periodistas se produzca una vez concluida la reunión.

EEUU sanciona al conglomerado militar cubano Gaesa y a minera de níquel en la isla EEUU sancionó este jueves al conglomerado militar cubano Gaesa, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt, como parte de las acciones para ahogar la economía de la isla en medio de las amenazas del presidente, Donald Trump, de hacerse con el control del país caribeño. Estas nuevas "medidas decisivas" de Washington buscan "proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.