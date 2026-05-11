Rescatados 26 trabajadores tras una explosión en una plataforma petrolera de California

Una explosión en una plataforma petrolera frente a la costa del sur de California provocó este lunes un incendio y la evacuación de más de dos docenas de trabajadores que se encontraban en las instalaciones, según informó la Guardia Costera de EE.UU. (USCG, en inglés).

El incidente ocurrió en la Plataforma Hábitat situada a unos 15 kilómetros de la costa de Carpintería, en el condado de Santa Bárbara, ubicado al noroeste de Los Ángeles. Veintiséis trabajadores, que se encontraban en ese momento en la plataforma fueron evacuados de manera segura.

El suboficial Kenneth Wiese, portavoz de la Guardia Costera de los Estados Unidos, dijo a Los Angeles Times que se reportaron dos heridos leves. La USCG difundió imágenes de los equipos de emergencia lanzando potentes chorros de agua para extinguir el incendio que, según se reportó, está controlado.

La plataforma de la que se extrae gas y petróleo hace parte del Canal de Santa Bárbara, que abarca 19 plataformas de petróleo y gas, así como numerosos yacimientos marinos.

Las instalaciones son operadas por DCOR LLC, una empresa privada de producción de petróleo y gas, especializada en operaciones en alta mar con sede en Oxnard, California.

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El accidente se da a pocas semanas de que el estado de California demandara al Gobierno del presidente Donald Trump por ordenar la reanudación de uso de dos oleoductos, que atraviesan las playas de Santa Bárbara y se mantienen bajo supervisión, tras un derrame de petróleo en 2015 que contaminó una de las áreas de mayor diversidad de la costa oeste de Estados Unidos.