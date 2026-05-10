Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar tregua Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente este sábado de violar un alto el fuego de tres días mediado por Estados Unidos y anunciado por su presidente Donald Trump. "Desde el comienzo del día, el número de ataques del agresor ha llegado a 51", afirmó el Estado Mayor ucraniano. En tanto, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que "a pesar de la declaración de alto el fuego, los grupos armados ucranianos lanzaron ataques con drones y artillería contra las posiciones de nuestras tropas". Volodímir Petrov, oficial de prensa de la 33ª Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania, declaró a la AFP que "el alto el fuego continúa", pero que los rusos seguían atacando con drones y artillería. "Estamos respondiendo de la misma manera", afirmó el militar, que combate en la región oriental de Járkov.

Costa reitera que la UE tendrá que sentarse a "dialogar" con Rusia "en el momento oportuno" El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha reiterado este sábado que la Unión Europea tendrá que sentarse a "dialogar" con Rusia "en el momento oportuno" para abordar los problemas europeos en materia de seguridad una vez se alcance la paz en Ucrania. "Necesitamos, en el momento oportuno, dialogar con Rusia para abordar nuestros problemas comunes en materia de seguridad", ha señalado el socialista portugués ante la prensa durante una intervención en Bruselas con motivo del Día de Europa.

Ataques rusos dejan dos mujeres muertas y cuatro heridos en Jersón y Dnipropetrovsk Dos mujeres murieron y otras cuatro personas resultaron heridas este sábado en ataques rusos contra las regiones de Jersón y Dnipropetrovsk, según denunciaron las autoridades ucranianas, y después de que entrara en vigor la pasada medianoche el alto el fuego de tres días entre Ucrania y Rusia. El comunicado de la Fiscalía regional de Jersón precisa que el ejército ruso bombardeó localidades de la región de Jersón con artillería y drones y que "a las 17.30 se había constatado que, como consecuencia de la agresión rusa, una persona había muerto y tres habían resultado heridas".

Asesor ucraniano reitera la disposición de Zelenski a reunirse con Putin, pero no en Moscú El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, está dispuesto a reunirse con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en cualquier lugar excepto Moscú, afirmó esté sábado el asesor de la oficina presidencial ucraniana Serguí Leshchenko. "Volodímir Zelenski está dispuesto a reunirse con Putin en cualquier lugar, pero no en Moscú, porque Moscú es la capital del Estado agresor. Ese formato de negociaciones es imposible", declaró en una intervención en la televisión ucraniana.

Rusia denuncia que Ucrania está violando el alto el fuego con múltiples ataques contra su territorio El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado este sábado que las fuerzas ucranianas están llevando a cabo violaciones generalizadas del alto el fuego en vigor desde hace unas horas con ataques a posiciones militares en territorio ruso, a los que Moscú está respondiendo en consecuencia. "Ucrania está violando el alto el fuego y las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado ataques contra objetivos civiles en regiones rusas y posiciones de tropas rusas en la zona de operaciones militares especiales", anunció el sábado el Ministerio de Defensa ruso, usando la designación empleada por Moscú para describir la invasión de Ucrania.

Corea del Norte da "máxima prioridad" a lazos con Rusia en mensaje a Putin por el Día de la Victoria El líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó que da "máxima prioridad" a la asociación con Rusia, en un mensaje a su homólogo ruso, Vladímir Putin, por el 81 aniversario del Día de la Victoria, en medio del despliegue de miles de soldados norcoreanos para apoyar a Moscú en su guerra contra Ucrania. En el mensaje, publicado este sábado por la agencia estatal KCNA, Kim reafirmó la postura de Pionyang de dar "máxima prioridad" al tratado de asociación estratégica integral, firmado en 2024, que contempla asistencia mutua en caso de agresión.

Francia detiene a un toturador prorruso involucrado en crímenes de guerra en una prisión ilegal en Donetsk Las autoridades de Francia han detenido este viernes a un presunto criminal de guerra prorruso acusado de llevar a cabo torturas en una prisión ilegal en la región de Donetsk, actualmente ocupada por el Ejército de Rusia. "Gracias a la colaboración entre la Fiscalía General de Ucrania y las fuerzas del orden de la República Francesa, se ha detenido en Francia a un miembro de una organización terrorista implicado en la tortura de detenidos en la prisión ilegal 'Izoliatsia' de Donetsk", ha informado en un comunicado el fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko.

Rusia también confirma la tregua de tres días y el intercambio de prisioneros Rusia también ha confirmado la tregua de tres días y el intercambio de prisioneros con Ucrania. El anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, ha sido confirmado por Moscú y por Kiev. Está previsto que se efectúe un intercambio de prisioneros entre ambos países. Un total de 1.000 prisioneros por cada bando.

Zelenski acepta la tregua y Trump recuerda el papel de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial "Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania. La celebración en Rusia es con motivo del Día de la Victoria; del mismo modo, se celebra en Ucrania, dado que este país también fue un elemento fundamental y jugó un papel capital en la Segunda Guerra Mundial", ha escrito el presidente de EEUU, Donald Trump, en un mensaje en Truth Social. El anuncio de Trump llega después de que Moscú declarara unilateralmente una tregua los días 8 y 9 de mayo con motivo del Día de la Victoria. No obstante, Kiev, que se había comprometido a hacer callar las armas de manera "simétrica" si lo hacía el enemigo, denunció este viernes que durante el primer día del supuesto alto el fuego las tropas rusas han lanzado ya 52 ataques contra posiciones ucranianas.