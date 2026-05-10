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Guerra en Irán, en directo: última hora | Ataques cruzados entre EEUU e Irán en el estrecho de Ormuz y tensión

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora

El portaaviones USS Abraham Lincoln participa en la operación de bloqueo de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, siguiendo órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. /

El portaaviones USS Abraham Lincoln participa en la operación de bloqueo de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, siguiendo órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / / Us Navy/U.S. Navy / Zuma Press / Europa Press / Co

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

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La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

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