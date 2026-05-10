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Guerra en Irán, en directo: última hora | Ataques cruzados entre EEUU e Irán en el estrecho de Ormuz y tensión
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora
La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.
Irán advierte a los países que apliquen sanciones en su contra de que "enfrentarán dificultades" en Ormuz
Un portavoz del Ejército de Irán ha advertido este domingo de que cualquier país que respalde las sanciones de Estados Unidos contra el país asiático "sin duda enfrentará dificultades al atravesar el estrecho de Ormuz.
"A partir de ahora, cualquier país que siga el ejemplo de Estados Unidos e imponga sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentará sin duda a dificultades para transitar por el estrecho de Ormuz", ha asegurado el general de brigada Akrami Nia en declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní Tasnim.
El portavoz ha recalcado que Teherán sigue considerando que se encuentra en "un estado de guerra" pese al alto el fuego alcanzado a principios de abril y extendido posteriormente de manera indefinida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump
"No hay intercambio de fuego, por lo demás, nuestras fuerzas mantienen la misma vigilancia y observación del enemigo", ha señalado, antes de subrayar que Irán "no confía" en el país norteamericano.
Los Emiratos Árabes Unidos dicen haber sido objetivo de dos drones iraníes
Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron haber interceptado el domingo dos drones iraníes, pese al frágil alto el fuego en vigor desde el 8 de abril en el conflicto de Oriente Medio. "Los sistemas de defensa aérea de los Emiratos Árabes Unidos interceptaron dos drones lanzados desde Irán", declaró el ministerio de Defensa en un comunicado en X.
Israel anuncia que expulsó a español y brasileño miembros de la flotilla para Gaza
Israel expulsó a dos activistas, ciudadanos de España y de Brasil, que fueron detenidos cuando iban a bordo de una flotilla con destino a Gaza, informó el domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Saif Abu Keshek y Thiago Ávila "fueron deportados hoy de Israel", publicó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en X. Añadió que las autoridades concluyeron una investigación sobre estos ciudadanos español y brasileño, respectivamente, y que "no permitirán ninguna violación" del bloqueo en Gaza.
Ambos fueron trasladados a Israel para ser interrogados después de que la marina israelí interceptara su barco en aguas internacionales frente a las costas de Grecia el 30 de abril.
Al menos 2.795 personas han muerto desde el inicio del conflicto en el Líbano en marzo
Al menos 2.795 personas han muerto y otras más de 8.500 han resultado heridas desde el inicio del conflicto en el Líbano entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá el pasado 2 de marzo, una cifra que sigue aumentando a diario pese al frágil alto el fuego en vigor desde mediados de abril.
El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un escueto comunicado que "el balance total acumulado de la agresión" israelí hasta este sábado es de 2.795 muertos -36 más que los registrados en el día anterior- y de 8.586 heridos.
Irán pone en duda seriedad de EEUU y no responde a su última propuesta
Irán puso en duda este sábado la seriedad de la diplomacia de Estados Unidos en las negociaciones en curso para encontrar una salida al conflicto en Oriente Medio, sin anunciar su respuesta a la última propuesta presentada por Washington.
El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, expresó este escepticismo durante una conversación telefónica con su homólogo turco, Hakan Fidan, al día siguiente de nuevos enfrentamientos.
"La reciente escalada de tensiones por parte de las fuerzas estadounidenses y sus múltiples violaciones del alto el fuego refuerzan las sospechas sobre la motivación y la seriedad de la parte estadounidense en la diplomacia", afirmó Araqchi, según reportó la agencia iraní ISNA.
Baréin arresta a 41 personas que vincula con Irán dentro de una ola de represión a chiíes
El Ministerio de Interior de Baréin dijo este sábado haber arrestado a 41 personas presuntamente vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán y a actividades de espionaje en el país árabe, después de que ONG locales denunciaran una campaña de arrestos y redadas en casas de clérigos chiíes.
Interior dijo en un comunicado que "los servicios de seguridad han descubierto una organización vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní y a la ideología Wilayat al Faqih (Custodia del Jurista Islámico)", una doctrina política chií adoptada por el ayatolá iraní Jomeini que establece que los académicos islámicos deben gobernar.
El CENTCOM afirma que continúa el bloqueo naval contra Irán y asegura que 58 embarcaciones han sido desviadas
El Ejército de Estados Unidos ha asegurado que el bloqueo naval contra Irán continúa y ha afirmado que sus fuerzas han desviado 58 buques comerciales y han inutilizado otros cuatro desde el 13 de abril para impedir que entren o salgan de puertos iraníes.
El bloqueo, anunciado por primera vez a principios de abril, forma parte de los esfuerzos de Estados Unidos para presionar a Irán con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz y entablar conversaciones sobre su programa nuclear, en medio de la guerra en curso entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Trump asegura que sigue valorando retirar tropas estadounidenses de bases en Italia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que "está todavía valorando" la posibilidad de retirar tropas estadounidenses de las bases militares situadas en Italia, tras el reciente anuncio de reducción de efectivos en Alemania.
En una entrevista exclusiva con el diario italiano 'Corriere della Sera' por vía telefónica, el mandatario evitó profundizar en el desplazamiento de efectivos desde Alemania, pero confirmó que la posibilidad de trasladar tropas desde Italia sigue sobre la mesa.
Trump dice que espera hoy mismo una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de paz de EEUU
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que espera hoy mismo una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de su país para poner fin a la guerra, aunque no descartó reactivar pronto la operación para escoltar buques fuera del golfo Pérsico si el diálogo no avanza.
"Supuestamente tengo que recibir una carta (de Irán) esta noche. Ya veremos cómo va el asunto", explicó Trump a medios a la salida de la Casa Blanca.
El mandatario republicano también aseguró que si no hay entendimiento con Teherán volverá a reactivar la operación para escoltar cargueros a través del estrecho de Ormuz, a la que bautizó como Proyecto Libertad.
Jesús A. Núñez Villaverde
Soberbia o realismo, las alternativas para el fin de la guerra en Irán
Al igual que le ocurre a Vladimir Putin en Ucrania, Donald Trump está empantanado en Irán, muy lejos del sueño en el que ambos se veían engrandecidos por unas aventuras militares que les iban a reportar una victoria rápida e inapelable a su mayor gloria personal.(...) Irán sabe que su supervivencia pasa por algún tipo de acuerdo. Depende de si se impone la soberbia o el realismo. La opinión de Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), aquí. .
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