Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Catalana Blasi Vuelta EspañaHantavirusHantavirus EspañaAyusoSor Lucía CaramFrío EspañaPredilect AndalucíaGuerra IránBarcelona
instagramlinkedin

Colombia

Petro, sobre Hernán Cortés: "Fue un genocida equiparable a Netanyahu"

"Las cuentas de muertos asesinados con Hitler y Cortés se hacen en millones de seres humanos", dice

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. / Europa Press

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este sábado que "Hernán Cortés fue un genocida equiparable" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a cuenta de la polémica visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México.

"Hernán Cortés fue un genocida equiparable a Netanyahu y superior. Las cuentas de muertos asesinados con Hitler y Cortés se hacen en millones de seres humanos", ha dicho en un mensaje difundido en redes sociales en respuesta a una información difundida por el diario español 'El País' sobre Ayuso.

Sus palabras se producen después de que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, atribuyera al Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, una serie de "presiones claras" que terminaron por provocar la cancelación de lo que restaba de viaje institucional de la presidenta madrileña.

Noticias relacionadas

Ayuso decidió "suspender la tercera parte del viaje" a México y volver a Madrid ante un "clima de boicot" del que acusó a Sheinbaum y al "Gobierno de ultraizquierda mexicano". Fuentes regionales acusaron a la mexicana de "boicotear" la gala de los Premios Platino de cine iberoamericano si acudía Ayuso, que finalmente decidió no hacerlo "para no perjudicar a los empresarios".

TEMAS

  1. Un ciberataque global que afecta a universidades españolas amenaza con exponer los datos robados a 275 millones de estudiantes y profesores
  2. El hantavirus pone a Argentina ante su primera crisis sanitaria tras abandonar la OMS
  3. ¿Quién ha ganado las elecciones en Reino Unido 2026? Mapa de los resultados en Inglaterra, Escocia y Gales
  4. Irán ha golpeado con fuerza las bases de EE UU en los países árabes y ha inutilizado varias de ellas
  5. Irán y Estados Unidos se acercan a un acuerdo de paz tras una nueva propuesta de Washington
  6. China desafía a Trump y desobedece las sanciones impuestas contra Irán en vísperas de la visita del republicano
  7. Guerra en Irán, en directo: última hora | Trump ve 'muy posible' un acuerdo con Irán tras los últimos contactos
  8. Starmer descarta dimitir pese al desplome laborista y el auge de la ultraderecha en las elecciones municipales de Inglaterra

Petro, sobre Hernán Cortés: "Fue un genocida equiparable a Netanyahu"

Petro, sobre Hernán Cortés: "Fue un genocida equiparable a Netanyahu"

DIRECTO UCRANIA | Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar la tregua

DIRECTO UCRANIA | Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar la tregua

Polonia se prepara para un ataque de Rusia con el que Putin busca poner a prueba a la OTAN

Polonia se prepara para un ataque de Rusia con el que Putin busca poner a prueba a la OTAN

El Parlamento húngaro entona la "Oda a la Alegría”, himno de Europa, durante la toma de posesión de Magyar

El Parlamento húngaro entona la "Oda a la Alegría”, himno de Europa, durante la toma de posesión de Magyar

María Corina Machado califica de "asesinato" la muerte del preso político Víctor Quero

María Corina Machado califica de "asesinato" la muerte del preso político Víctor Quero

Albares dice que Israel liberará al activista español Saif Abukeshek "en las próximas horas"

Albares dice que Israel liberará al activista español Saif Abukeshek "en las próximas horas"

Un avión embiste y mata a un peatón durante el despegue en un aeropuerto de Denver

Un avión embiste y mata a un peatón durante el despegue en un aeropuerto de Denver

Hungría "entierra" la era Orbán con un Magyar comprometido a la regeneración democrática

Hungría "entierra" la era Orbán con un Magyar comprometido a la regeneración democrática