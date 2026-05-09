Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Catalana Blasi Vuelta EspañaHantavirusHantavirus EspañaAyusoSor Lucía CaramFrío EspañaPredilect AndalucíaGuerra IránBarcelona
instagramlinkedin

Estados Unidos

Al menos un muerto y doce heridos al arrollar un avión de pasajeros a un transeúnte en el aeropuerto de Denver

Imagen de archivo del aeropuerto internacional de Denver (Colorado, EEUU).

Imagen de archivo del aeropuerto internacional de Denver (Colorado, EEUU). / Europa Press

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un transeúnte ha muerto arrollado esta pasada noche en el aeropuerto internacional de la ciudad estadounidense de Denver al resultar arrollado en plena pista por un avión de pasajeros en un incidente por motivos bajo investigación y que se ha saldado también con una docena de heridos, entre ellos cinco hospitalizados.

El suceso, han explicado las autoridades del aeropuerto en redes sociales, ha ocurrido en torno a las 23.19, cuando el vuelo 4345 de Frontier Airlines informó a la torre de un impacto contra un peatón en plena maniobra de despegue. A bordo había 224 pasajeros y siete tripulantes.

Según un audio de la comunicación con la torre recogido por la CBS, los pilotos del avión informaron inmediatamente después del impacto que uno de los motores empezó a arder y que era necesaria una evacuación inmediata porque la cabina de pasajeros se estaba llenando de humo.

El aeropuerto ha indicado que "el peatón saltó la valla que delimitaba el perímetro del aeropuerto y fue atropellado apenas dos minutos después mientras cruzaba la pista". Murió prácticamente en el acto y, según las primeras investigaciones, no era empleado del aeropuerto. Sus restos mortales están pendientes de identificación.

Noticias relacionadas

El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, se ha pronunciado sobre lo ocurrido en redes sociales, donde se ha limitado a describir al fallecido como un "intruso" y pedido calma a la espera de los resultados de la investigación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ciberataque global que afecta a universidades españolas amenaza con exponer los datos robados a 275 millones de estudiantes y profesores
  2. El hantavirus pone a Argentina ante su primera crisis sanitaria tras abandonar la OMS
  3. Irán ha golpeado con fuerza las bases de EE UU en los países árabes y ha inutilizado varias de ellas
  4. Irán y Estados Unidos se acercan a un acuerdo de paz tras una nueva propuesta de Washington
  5. ¿Quién ha ganado las elecciones en Reino Unido 2026? Mapa de los resultados en Inglaterra, Escocia y Gales
  6. China desafía a Trump y desobedece las sanciones impuestas contra Irán en vísperas de la visita del republicano
  7. Starmer descarta dimitir pese al desplome laborista y el auge de la ultraderecha en las elecciones municipales de Inglaterra
  8. La 'flota mosquito', la pieza clave de Irán para mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz

Al menos un muerto y doce heridos al arrollar un avión de pasajeros a un transeúnte en el aeropuerto de Denver

Al menos un muerto y doce heridos al arrollar un avión de pasajeros a un transeúnte en el aeropuerto de Denver

Reino Unido desplegará al destructor 'Dragon' para una posible misión de protección marítima en Ormuz

Reino Unido desplegará al destructor 'Dragon' para una posible misión de protección marítima en Ormuz

EEUU sigue esperando una respuesta de Irán al plan de paz mientras ambos países incendian Ormuz con ataques diarios

EEUU sigue esperando una respuesta de Irán al plan de paz mientras ambos países incendian Ormuz con ataques diarios

Hungría "entierra" la era Orbán con un Magyar comprometido a la regeneración democrática

Hungría "entierra" la era Orbán con un Magyar comprometido a la regeneración democrática

Al menos 30 muertos y 57 heridos en un ataque con drones a un mercado en República Democrática del Congo

Al menos 30 muertos y 57 heridos en un ataque con drones a un mercado en República Democrática del Congo

La OMS insiste en que el riesgo del hantavirus para la población mundial es “absolutamente bajo”

La OMS insiste en que el riesgo del hantavirus para la población mundial es “absolutamente bajo”

Merz se muestra optimista respecto a la cohesión de la OTAN a pesar de las tensiones con EEUU

Merz se muestra optimista respecto a la cohesión de la OTAN a pesar de las tensiones con EEUU

Desfile en Moscú: Putin recuerda el "heroísmo soviético" como inspiración para sus fuerzas en Ucrania e invita a soldados norcoreanos

Desfile en Moscú: Putin recuerda el "heroísmo soviético" como inspiración para sus fuerzas en Ucrania e invita a soldados norcoreanos