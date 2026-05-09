Estados Unidos
Al menos un muerto y doce heridos al arrollar un avión de pasajeros a un transeúnte en el aeropuerto de Denver
EP
Un transeúnte ha muerto arrollado esta pasada noche en el aeropuerto internacional de la ciudad estadounidense de Denver al resultar arrollado en plena pista por un avión de pasajeros en un incidente por motivos bajo investigación y que se ha saldado también con una docena de heridos, entre ellos cinco hospitalizados.
El suceso, han explicado las autoridades del aeropuerto en redes sociales, ha ocurrido en torno a las 23.19, cuando el vuelo 4345 de Frontier Airlines informó a la torre de un impacto contra un peatón en plena maniobra de despegue. A bordo había 224 pasajeros y siete tripulantes.
Según un audio de la comunicación con la torre recogido por la CBS, los pilotos del avión informaron inmediatamente después del impacto que uno de los motores empezó a arder y que era necesaria una evacuación inmediata porque la cabina de pasajeros se estaba llenando de humo.
El aeropuerto ha indicado que "el peatón saltó la valla que delimitaba el perímetro del aeropuerto y fue atropellado apenas dos minutos después mientras cruzaba la pista". Murió prácticamente en el acto y, según las primeras investigaciones, no era empleado del aeropuerto. Sus restos mortales están pendientes de identificación.
El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, se ha pronunciado sobre lo ocurrido en redes sociales, donde se ha limitado a describir al fallecido como un "intruso" y pedido calma a la espera de los resultados de la investigación.
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