Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Corea del Norte da "máxima prioridad" a lazos con Rusia en mensaje a Putin por el Día de la Victoria El líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó que da "máxima prioridad" a la asociación con Rusia, en un mensaje a su homólogo ruso, Vladímir Putin, por el 81 aniversario del Día de la Victoria, en medio del despliegue de miles de soldados norcoreanos para apoyar a Moscú en su guerra contra Ucrania. En el mensaje, publicado este sábado por la agencia estatal KCNA, Kim reafirmó la postura de Pionyang de dar "máxima prioridad" al tratado de asociación estratégica integral, firmado en 2024, que contempla asistencia mutua en caso de agresión.

Francia detiene a un toturador prorruso involucrado en crímenes de guerra en una prisión ilegal en Donetsk Las autoridades de Francia han detenido este viernes a un presunto criminal de guerra prorruso acusado de llevar a cabo torturas en una prisión ilegal en la región de Donetsk, actualmente ocupada por el Ejército de Rusia. "Gracias a la colaboración entre la Fiscalía General de Ucrania y las fuerzas del orden de la República Francesa, se ha detenido en Francia a un miembro de una organización terrorista implicado en la tortura de detenidos en la prisión ilegal 'Izoliatsia' de Donetsk", ha informado en un comunicado el fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko.

Rusia también confirma la tregua de tres días y el intercambio de prisioneros Rusia también ha confirmado la tregua de tres días y el intercambio de prisioneros con Ucrania. El anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, ha sido confirmado por Moscú y por Kiev. Está previsto que se efectúe un intercambio de prisioneros entre ambos países. Un total de 1.000 prisioneros por cada bando.

Zelenski acepta la tregua y Trump recuerda el papel de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial "Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania. La celebración en Rusia es con motivo del Día de la Victoria; del mismo modo, se celebra en Ucrania, dado que este país también fue un elemento fundamental y jugó un papel capital en la Segunda Guerra Mundial", ha escrito el presidente de EEUU, Donald Trump, en un mensaje en Truth Social. El anuncio de Trump llega después de que Moscú declarara unilateralmente una tregua los días 8 y 9 de mayo con motivo del Día de la Victoria. No obstante, Kiev, que se había comprometido a hacer callar las armas de manera "simétrica" si lo hacía el enemigo, denunció este viernes que durante el primer día del supuesto alto el fuego las tropas rusas han lanzado ya 52 ataques contra posiciones ucranianas.

Zelenski confirma acuerdo de tregua con Rusia del 9 al 11 de mayo con mediación de EEUU El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó este viernes que con mediación de EEUU se ha acordado un alto el fuego con Rusia entre el 9 y el 11 de mayo y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país.

La tregua entre Rusia y Ucrania prevé un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes un alto el fuego de tres días, 9, 10 y 11 de mayo, con motivo del Día de Victoria después de que sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, hayan aceptado la propuesta. "Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país. Esta solicitud la hice directamente yo y agradezco enormemente su aceptación por parte del presidente Vladimir Putin y el presidente Volodimir Zelenski", ha indicado en un mensaje en redes sociales. Con esta medida, el magnate republicano ha expresado su deseo de que sea "principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada". "Siguen las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más cerca de lograrlo", ha zanjado.

Trump asegura que Putin y Zelenski han acordado un alto el fuego del 9 al 11 de mayo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, han acordado un alto el fuego entre el 9 y 11 de mayo que incluye suspender todo ataque y un intercambio de mil prisioneros de cada país. Hasta el momento se habían deslizado serias dudas sobre el cumplimiento ucraniano de la tregua anunciada primero por Putin, en el marco de una seria desconfianza mutua, que había hecho temer a Moscú que Ucrania fuese a realizar un ataque masivo contra Moscú aprovechando el desfile de las tropas rusas.

Trump anuncia un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania El presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto el fuego de tres días entre Ucrania y Rusia a partir del sábado. Moscú ya había anunciado previamente una tregua unilateral con motivo de las conmemoraciones del 9 de mayo en Rusia. "Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil", escribió Trump en su plataforma Truth Social, precisando que la tregua incluiría en particular "un intercambio de prisioneros de 1.000 detenidos de cada país".

El alcalde de Moscú asegura que se han derribado cerca de medio centenar de drones este viernes El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó hoy de que 45 drones fueron derribados por las fuerzas antiaéreas en las inmediaciones de la capital rusa. En total, durante el 7 y el 8 de mayo fueron neutralizados más de un centenar de aparatos no tripulados lanzados por Ucrania contra Moscú, según las autoridades rusas. Rusos y ucranianos se acusaron hoy mutuamente de violar la tregua unilateral de 48 horas declarada por el Kremlin para conmemorar el 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó directamente este viernes a Moscú de no respetar su propio alto el fuego, mientras el ministerio de Defensa ruso se escudó en que sus ataques fueron una respuesta a las violaciones enemigas.