¿Quién ha ganado las elecciones en Reino Unido 2026? Mapa de los resultados en Inglaterra, Escocia y Gales

Terremoto en el mapa electoral de Reino Unido. Se esperaba un castigo al primer ministro laborista, Keir Starmer, en estas elecciones municipales parciales en Inglaterra y regionales en Escocia y Gales, pero el varapalo ha sido mayor de lo esperado. Los dos partidos históricos de la política británica, laboristas y conservadores, se han desplomado ante el avance de Reform UK, los populistas de ultraderecha que lidera Nigel Farage. De capitalizar mediante mentiras el voto por el Brexit con el UKIP, la nueva marca de Farage ha desplazado ahora al bipartidismo en muchos de sus bastiones tradicionales, a lo que hay que sumar las victorias de los nacionalistas escoceses y galeses. Si sumamos el actual gobierno norirlandés del Sinn Fein, las tres naciones históricas del Reino Unido (Escocia, Gales e Irlanda del Norte) estarán dirigidas por fuerzas independentistas.

INGLATERRA

En Inglaterra estaban en juego unas 5.000 concejalías en 136 ayuntamientos (de 317 que hay en territorio inglés). Con 131 consistorios escrutados, Reform UK supera los 1.400 concejales, cuando en 2022 apenas había conseguido 2, aunque solo logra ser la primera fuerza en 14 municipios. La irrupción del antiguo Partido del Brexit se produjo en las municipales parciales del año pasado, cuando ya sumó 667 nuevos concejales y venció en 10 ayuntamientos.

El Partido Laborista de Starmer, que había ganado las municipales de 2022 ante la erosión que le produjo a los conservadores la gestión de Boris Johnson, pierde ahora más de la mitad de las concejalías y pasa a ser la segunda fuerza en número de ediles, por delante del Partido Liberal-Demócrata, que a su vez ha rebasado los 'tories'. Los laboristas han cedido más de 1.400 asientos y los conservadores, más de 500. Así pues, Reform UK ha pescado tanto a derecha como a izquierda, mientras que el voto más izquierdista se ha refugiado en el Partido Verde, sobre todo en las áreas urbanas, y parte del voto de centroderecha lo han absorbido los liberales, sobre todo en el sur de Inglaterra.

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Además, la formación de Farage amplía su base de apoyo prácticamente en todo el territorio, lo que le sitúa como un serio rival para laboristas y conservadores de cara a las elecciones generales previstas para 2029. Por ejemplo, ha ampliado su representación en antiguos bastiones laboristas del norte y el centro de Inglaterra, donde ha ganado terreno en buena parte de Londres o en Liverpool, y en áreas como Wigan, Bolton, Salford y Halton, y en consistorios como Hartlepool, Tameside o Tamworth, mientras que ha conquistado Newcastle-under-Lyme a los conservadores. Su mejor resultado en el área metropolitana de Londres ha sido la victoria en Havering, en el este de la capital y limítrofe con el condado de Essex.

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ESCOCIA

En Escocia, el líder del Partido Nacional Escocés (SNP), John Swinney, ha revalidado una cómoda victoria y tiene asegurada la reelección como primer ministro, pero la formación que domina la política escocesa desde 2007 ha vuelto a quedarse sin la mayoría absoluta en el Parlamento de Holyrood, un factor que era clave para poder reactivar la reclamación de un segundo referéndum de autodeterminación.

El SNP ha cosechado 58 de los 129 escaños, seis menos que en las elecciones de 2021 y a siete de la mayoría absoluta. Los laboristas y Reform UK han empatado a 17 diputados en la segunda posición, y los Verdes (15) han superado a los conservadores (12), con los liberal-demócratas muy cerca (10).

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GALES

El otro gran vuelco de la jornada electoral se ha producido en Gales. La derrota del partido de Starmer es quizá más dolorosa en este territorio porque el laborismo ha gobernado casi sin rivales durante los 27 años de gobierno autónomo. Plaid Cymru, formación que apuesta por la independencia de Gales a largo plazo, ha ganado las elecciones con el 35,4% de los votos y 43 escaños, pero se ha quedado a seis de la mayoría absoluta en el Senedd (el Parlamento galés), por lo que deberá buscar apoyos para gobernar. Ahí es donde los laboristas pueden ser decisivos a pesar de su histórico batacazo: han perdido 35 diputados y se han quedado con apenas 9 y poco más del 11% de los sufragios.

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Los ultras de Reform UK han irrumpido con tanta fuerza en la Cámara galesa que se han convertido en la segunda fuerza del país con el 29,3% de los votos y 34 diputados. El Partido Conservador también ha encajado un duro revés al perder 22 parlamentarios y quedarse con 7, aunque ha estado a pocas décimas de superar en votos a los laboristas.