Guerra en Irán, en directo: última hora | Ataques cruzados entre EEUU e Irán en el estrecho de Ormuz y tensión

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Trump dice que espera hoy mismo una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de paz de EEUU El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que espera hoy mismo una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de su país para poner fin a la guerra, aunque no descartó reactivar pronto la operación para escoltar buques fuera del golfo Pérsico si el diálogo no avanza. "Supuestamente tengo que recibir una carta (de Irán) esta noche. Ya veremos cómo va el asunto", explicó Trump a medios a la salida de la Casa Blanca. El mandatario republicano también aseguró que si no hay entendimiento con Teherán volverá a reactivar la operación para escoltar cargueros a través del estrecho de Ormuz, a la que bautizó como Proyecto Libertad.

Jesús A. Núñez Villaverde Soberbia o realismo, las alternativas para el fin de la guerra en Irán Al igual que le ocurre a Vladimir Putin en Ucrania, Donald Trump está empantanado en Irán, muy lejos del sueño en el que ambos se veían engrandecidos por unas aventuras militares que les iban a reportar una victoria rápida e inapelable a su mayor gloria personal.(...) Irán sabe que su supervivencia pasa por algún tipo de acuerdo. Depende de si se impone la soberbia o el realismo. La opinión de Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), aquí. .

Tras los disparos volvió la calma en el estrecho de Ormuz Nuevos enfrentamientos estallaron este viernes entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz pese a un alto el fuego oficial, en un momento en el que Washington sigue a la espera de una respuesta de Teherán a su última propuesta de paz para poner fin a la guerra. Las tensiones también han aumentado en el frente libanés después de que el grupo proiraní Hezbolá afirmara haber lanzado misiles contra una base militar en el norte de Israel, en respuesta a ataques israelíes. El ejército estadounidense anunció el viernes que ha "neutralizado" con disparos dos buques con pabellón iraní que intentaban llegar a un puerto iraní en el golfo de Omán, "violando el bloqueo estadounidense" en vigor desde el 13 de abril. La agencia iraní Fars dio cuenta de "enfrentamientos esporádicos" entre las fuerzas armadas de la república islámica y la marina estadounidense en el estrecho de Ormuz. "Tras un periodo de cruce de disparos, los enfrentamientos han cesado por el momento y ha vuelto la calma", informó posteriormente la agencia Tasnim, citando a una fuente militar.

EEUU ha desviado un total de 57 buques para cumplir el bloqueo marítimo de Irán El Comando Central de Estados Unidos afirma que las fuerzas estadounidenses han "desviado" un total de 57 buques mercantes y han "inhabilitado" tres buques desde que comenzó el bloqueo de los puertos iraníes. El CENTCOM afirma que tres destructores estadounidenses se encuentran actualmente en el mar Arábigo para hacer cumplir el bloqueo: el 'USS Truxton', el 'USS Rafael Peralta' y el 'USS Mason'.

Rubio pide a los europeos a que ayuden a EEUU en Irán El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, concluyó este viernes una visita de dos días a Roma pidiendo a los europeos que ayuden a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz. "Irán afirma ahora que es dueño de una vía navegable internacional, que tiene el derecho de controlarla (...) Eso es algo inaceptable que están tratando de normalizar", dijo. "¿Qué está dispuesto a hacer el mundo al respecto? ¿Va a aceptar el mundo que Irán controle ahora una vía navegable internacional?", lanzó. La situación es complicada por las recientes tensiones entre el presidente Donald Trump y los dirigentes europeos, incluida la jefa de gobierno de Italia, Giorgia Meloni, una estrecha aliada del mandatario estadounidense.

Balance de la jornada a estas horas | Tensión militar en plena tregua teórica El ejército estadounidense afirma haber atacado a dos petroleros con bandera iraní que intentaban entrar en un puerto iraní en el Golfo de Omán, en el segundo día consecutivo de enfrentamientos navales. El ejército iraní ha condenado la acción "hostil" de EEUU contra los buques mercantes iraníes y afirma que su armada respondió con fuego de represalia, pero que la situación ahora está "en calma". Pese a ello, se intercambian amenazas poco compatibles con una tregua teórica. Irán asegura que si siguen las intervenciones militares de EEUU en el golfo de Omán o en el estrecho de Ormuz la guerra podría revitalizarse. Al menos un marinero fue hallado muerto tras el ataque estadounidense a un barco iraní la noche del jueves; otros 10 marineros resultaron heridos y cuatro están desaparecidos. Mientras, los mortíferos ataques israelíes continúan en el sur del Líbano, con al menos 20 muertos en una de las jornadas más sangrientas desde que comenzó la guerra contra Hezbolá el 2 de marzo.

El ejército iraní advierte de que si EEUU causa problemas en Ormuz la guerra podría reiniciarse Una fuente militar iraní anónima declaró a la agencia de noticias iraní Tasnim que, si bien la situación actual es "tranquila", si Estados Unidos intenta volver a entrar en el estrecho de Ormuz y "perturba" a los buques iraníes, "aún existe la posibilidad de que se reanuden esos conflictos en la región". Anteriormente, la agencia de noticias iraní Fars informó de "enfrentamientos esporádicos" entre las fuerzas iraníes y buques de la armada estadounidense en el estrecho. El Comando Central de Estados Unidos declaró anteriormente que atacó dos petroleros vacíos con bandera iraní que, según afirmó, intentaban violar el bloqueo estadounidense vigente al entrar en un puerto iraní en el golfo de Omán.

Asesor del líder supremo iraní compara el estrecho de Ormuz con "una bomba atómica" Un consejero del líder supremo iraní Mojtaba Jameneí estimó este viernes que el estratégico estrecho de Ormuz constituye "una oportunidad tan valiosa como una bomba atómica", en un video difundido por la agencia iraní Mehr. Esta vía por donde transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales se ha convertido en un foco de tensiones desde que Teherán tomó de facto su control al inicio de la guerra. "Hemos descuidado durante años el privilegio del estrecho de Ormuz. El estrecho de Ormuz representa una oportunidad tan valiosa como una bomba atómica", declaró Mohamad Mojber, asesor de Jameneí. "Tener en las manos una posición que permite influir en la economía mundial con una sola decisión es una oportunidad importante", comentó y prometió no perder "en ningún caso los logros de esta guerra". Mencionó la posibilidad de modificar el régimen jurídico del estrecho de Ormuz apoyándose "en el derecho internacional" o, si es necesario, el "derecho nacional".

El brent sube el 1,2% y supera los 101 dólares tras intercambio de ataques entre EEUU e Irán El barril de petróleo brent para entrega en julio sube este viernes algo más del 1 % y cotiza nuevamente por encima de los 101 dólares en el mercado de futuros de Londres ante las ataques de Estados Unidos e Irán ocurridos la pasada noche. A las 18:30 hora local (16:30 GMT), el brent, crudo de referencia de Europa, avanzaba el 1,2%, hasta los 101,28 dólares. Al otro lado del Atlántico, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en Estados Unidos, se revaloriza el 0,9%, hasta los 95,66 dólares el barril.