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Tensión diplomática

Rubio carga contra España desde Roma por vetar el uso de bases militares en la crisis con Irán

El secretario de Estado estadounidense evita criticar a Italia por restringir el uso de bases militares y dirige sus reproches hacia España y otros aliados de la OTAN

Rubio: El rechazo de España y otros países al uso de bases creó &quot;peligros innecesarios&quot;

Rubio: El rechazo de España y otros países al uso de bases creó "peligros innecesarios"

Irene Savio

Irene Savio

Roma
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Marco Rubio tenía previsto este viernes una apretada agenda de encuentros con Giorgia Meloni y con los ministros italianos de Exteriores y Defensa, Antonio Tajani y Guido Crosetto. Sobre la mesa estaban la situación en Líbano, donde Italia ha vuelto a denunciar esta semana ataques contra la misión de la Unifil; la escalada con Irán; y el estado de las relaciones entre Roma y Washington, enturbiadas tras los recientes desplantes del líder republicano hacia la primera ministra italiana, considerada hasta hace poco su principal aliada en Europa.

Pero había también otro asunto incómodo: el uso de las bases estadounidenses en suelo italiano. Roma se ha negado a que puedan emplearse con fines bélicos, hasta el punto de rechazar, recientemente, el aterrizaje de un bombardero estadounidense que se encontraba en dificultad. Rubio, sin embargo, ha evitado finalmente mencionar ese incidente y ha preferido desplazar el foco hacia otros socios europeos. Y ahí fue donde apareció España.

De hecho, en declaraciones posteriores a sus encuentros, el secretario de Estado estadounidense ha criticado la decisión española de impedir que sus bases o su espacio aéreo fueran utilizados en operaciones contra Irán. Según ha explicado, uno de los grandes atractivos de la OTAN para EEUU es disponer de fuerzas desplegadas en Europa capaces de actuar con rapidez en otros escenarios. “Ahora eso ya no ocurre, al menos con algunos miembros de la OTAN. Y es un problema que debe examinarse”, ha afirmado.

Rubio señala a España

Rubio ha sido todavía más explícito al asegurar que la negativa de algunos aliados —"España, por ejemplo"— a autorizar el uso de instalaciones militares había dificultado determinadas operaciones y generado "peligros innecesarios".

"Algunos países de Europa, España por ejemplo, nos negaron el uso de esas bases en una contingencia muy importante. Esa negativa obstaculizó la misión; no de forma grave, pero sí tuvo un coste e incluso creó riesgos innecesarios", declaró tras su encuentro con Meloni.

Aun así, el jefe de la diplomacia estadounidense se reivindicó como un "defensor de la OTAN" y recordó que una de las ventajas estratégicas de la alianza es permitir a Washington mantener tropas y capacidad logística en Europa para "proyectar poder" en caso de crisis. En todo caso, añadió que cualquier decisión sobre una eventual retirada de tropas estadounidenses de Italia o sobre una hipotética salida de Estados Unidos de la Alianza Atlántica corresponde exclusivamente al presidente.

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Con todo, Italia y España no han sido los únicos países que han puesto límites a Washington. Austria, que no forma parte de la OTAN, también rechazó varias solicitudes estadounidenses para utilizar su espacio aéreo en operaciones relacionadas con el conflicto con Irán, amparándose en su tradicional neutralidad constitucional.

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