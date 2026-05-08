Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Treguas con amenazas y falta de confianzas

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Tregua El jueves por la noche, Zelenski aseguró que Ucrania había recibido "mensajes de algunos Estados cercanos a Rusia, que afirman que sus representantes tienen previsto estar en Moscú". "Un extraño deseo (...) en los tiempos que corren. No se lo recomendamos", dijo el mandatario ucraniano en un discurso. Ucrania había presentado una contrapropuesta de tregua a partir del 6 de mayo, al calificar la iniciativa rusa de medida propagandística. Los rusos "quieren que Ucrania les dé permiso para organizar su desfile, para poder salir con total seguridad a la plaza (Roja) durante una hora, una vez al año, y después seguir matando", añadió Zelenski. Rusia celebra anualmente el Día de la Victoria con un gran desfile militar en la Plaza Roja. Putin convirtió el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial en un eje central del relato de sus 25 años en el poder y la ha invocado para justificar su invasión de Ucrania de febrero de 2022.

Rusia derribó una veintena de drones desde el inicio de su tregua unilateral con Ucrania El alcalde de Moscú anunció este viernes que una veintena de drones fue derribada desde la entrada en vigor, a medianoche, de la tregua con Ucrania que Rusia declaró unilateralmente para las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial el 9 de mayo. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había advertido poco antes a varios líderes extranjeros que no asistieran a esos desfiles. Rusia, por su parte, instó la población y a los diplomáticos a abandonar Kiev ante posibles ataques de "represalia" si Ucrania llegara a perturbar los actos por la victoria de la Unión Soviética contra la Alemania nazi. A primera hora del viernes, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó de la interceptación de un total de 20 drones que se dirigían hacia la capital rusa, en una serie de publicaciones en la red social rusa Max que terminó a las 22H44 GMT. La tregua unilateral rusa había comenzado a las 00H00 locales (21H00 GMT).

Zelenski recomienda a líderes extranjeros no acudir a desfile en Moscú del 9 de mayo El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió este jueves a los países aliados de Rusia que no deberían acudir al desfile militar del 9 de mayo en Moscú, que conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Rusia celebra cada año el Día de la Victoria de la URSS sobre la Alemania nazi con un gran desfile en la Plaza Roja de Moscú. En este contexto, el presidente ruso Vladimir Putin decretó un alto el fuego unilateral con Ucrania para los días 8 y 9 de mayo, en el marco del conflicto iniciado en 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

Zelenski dice que Kiev se abstendrá de atacar a Rusia si el Kremlin cumple con su tregua El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este jueves que Ucrania se abstendrá de lanzar ataques de larga distancia contra Rusia durante la tregua de dos días anunciada por el Kremlin con motivo de la conmemoración el sábado de la victoria soviética sobre los nazis, si Moscú cumple con su alto el fuego. "La posición ucraniana no puede ser más transparente y clara. Ucrania actuará con reciprocidad. Si hay tregua no habrá sanciones ucranianas de largo alcance", dijo Zelenski en su discurso vespertino a la nación, horas antes de la entrega en vigor de la tregua, en alusión a los ataques ucranianos de larga distancia contra infraestructuras energéticas y objetivos estratégicos rusos.

Rusia confirma un alto el fuego unilateral en Ucrania desde el 8 al 10 de mayo El Gobierno ruso ha declarado unilateralmente un alto el fuego en Ucrania desde este viernes, 8 de mayo, hasta el domingo, con motivo de las celebraciones por el Día de la Victoria, en medio del cruce de treguas propuestas por Moscú y por Kiev en los últimos días. El Ministerio de Defensa ha indicado en un comunicado que el alto el fuego estará vigente "desde la medianoche del 8 de mayo hasta el 10 de mayo" después de que el presidente, Vladimir Putin, haya dado su aprobación. "Durante este período, todos los grupos de tropas rusas en la zona de operaciones militares especiales cesarán completamente las hostilidades", ha precisado la cartera militar, al tiempo que ha emplazado a Kiev a que "siga este ejemplo".

Negociadores de Ucrania y EEUU se reúnen en Florida para hablar del fin de la invasión rusa El principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, se reúne este jueves con sus homólogos estadounidenses en Florida, en un intento de reactivar las conversaciones para poner fin a la invasión rusa, informaron Kiev y Washington. Las conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al peor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial han mostrado pocos avances desde febrero, cuando Washington desplazó su atención hacia su guerra contra Irán. "El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania mantendrá hoy una serie de reuniones con enviados del presidente de Estados Unidos", escribió en X el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en referencia a Umerov.

Rusia exhorta a los habitantes de Kiev a abandonar la ciudad por posibles "ataques de represalia" El Ministerio de Defensa de Rusia instó este jueves a los habitantes de Kiev a abandonar la ciudad ante posibles represalias si Ucrania viola el alto el fuego unilateral decretado por Moscú con motivo de las conmemoraciones del 9 de mayo. La cancillería rusa ya llamó en la víspera a las embajadas extranjeras a evacuar a su personal y a sus ciudadanos de la capital ucraniana ante un inevitable "ataque de represalia" si Ucrania llega a perturbar la conmemoración de la victoria sobre Alemania nazi al fin de la Segunda Guerra Mundial. "Recordamos a la población civil de Kiev y al personal de las misiones diplomáticas extranjeras la necesidad de abandonar la ciudad a tiempo", declaró este jueves el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado en el que prometió una respuesta en caso de un ataque ucraniano.

Zelenski dice que Kiev se abstendrá de atacar a Rusia si el Kremlin cumple con su tregua El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este jueves que Ucrania se abstendrá de lanzar ataques de larga distancia contra Rusia durante la tregua de dos días anunciada por el Kremlin con motivo de la conmemoración el sábado de la victoria soviética sobre los nazis, si Moscú cumple con su alto el fuego. "La posición ucraniana no puede ser más transparente y clara. Ucrania actuará con reciprocidad. Si hay tregua no habrá sanciones ucranianas de largo alcance", dijo Zelenski en su discurso vespertino a la nación, horas antes de la entrega en vigor de la tregua, en alusión a los ataques ucranianos de larga distancia contra infraestructuras energéticas y objetivos estratégicos rusos. Zelenski llama a estos ataques "sanciones de largo alcance" al tener, según él, efectos similares a los de las sanciones internacionales sobre la industria petrolera rusa, con la que el Kremlin financia su esfuerzo de guerra.

Las regiones de la UE reivindican su papel para la reconstrucción de Ucrania Representantes de las ciudades y regiones de la Unión Europea subrayaron este jueves que la recuperación de Ucrania tras la invasión rusa solo será posible con una participación activa de las autoridades locales, de cara a la Conferencia para la Recuperación de Ucrania (URC) que se celebrará en Gdansk (Polonia) el próximo junio. Durante un debate celebrado en el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), líderes locales y regionales de la UE reafirmaron su compromiso con Kiev en presencia del viceministro ucraniano de Desarrollo de Comunidades y Territorios, Oleksii Riabykin, y destacaron que la descentralización es la piedra angular de la resiliencia del país.