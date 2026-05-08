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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Treguas con amenazas y falta de confianzas

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Ucrania ataca un edificio en Moscú a 10 kilómetros del Kremlin

Ucrania ataca un edificio en Moscú a 10 kilómetros del Kremlin

Sara Fernández

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Javier Ojembarrena Alba

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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