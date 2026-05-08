Guerra en Irán, en directo: última hora | Irán analiza la propuesta de paz de EEUU y baja el petróleo

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Emiratos Árabes dice que está enfrentando ataques con misiles y drones iraníes Emiratos Árabes Unidos aseguró el viernes que su defensa aérea se enfrenta a misiles y drones procedentes de Irán, horas después de que Estados Unidos y la república islámica intercambiaran disparos y pusieran a prueba su frágil tregua. "Las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos se están enfrentando actualmente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán", aseguró el Ministerio de Defensa emiratí en la red social X. La dependencia confirmó que "los ruidos que se escuchan en diversas partes del país se deben a la interceptación, por parte de los sistemas de defensa aérea (...), de misiles balísticos, misiles de crucero y drones". El jueves en la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alto el fuego con Irán seguía vigente, pese a que tres destructores de su país fueron atacados por Teherán en el estrecho de Ormuz, un incidente que calificó de "nimiedad".

Balance de la jornada en Oriente Próximo | Muchas expectativas y pocos avances todavía EEUU está colaborando con Bahréin, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos en la redacción de una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para exigir a Irán que ponga fin a sus ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz y cese sus intentos de imponer peajes. La propuesta de paz de EEUU implicará que Irán no podrá desarrollar armas nucleares. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirma que los temas más importantes que se están debatiendo actualmente son el alto el fuego, los esfuerzos para poner fin a la guerra y "la paz y la estabilidad en la región". Irán todavía está revisando la propuesta de EEUU. Reuters y AFP, citando ambas fuentes a un funcionario anónimo del Departamento de Estado, informaron que las próximas conversaciones entre Israel y el Líbano se celebrarán los días 14 y 15 de mayo en Washington. Mientras, el ejército israelí ha llevado a cabo una nueva serie de ataques aéreos en varias ciudades del sur del Líbano. Hezbolá reivindicó numerosos ataques de artillería contra las fuerzas israelíes. Sin tregua y sin paz.

El petróleo de Texas baja a 94 dólares tras una sesión volátil pendiente de EEUU e Irán El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este jueves a 94,81 dólares el barril tras una sesión volátil pendiente del supuesto acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el de referencia en Estados Unidos, restaban 0,27 dólares respecto al cierre anterior, día en que cayó un 7,03% después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que hay un "considerable progreso hacia un acuerdo" con Irán.

EEUU espera respuesta de Irán mientras que Israel reanuda ataques en el Líbano EEUU espera que Irán responda a su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, mientras las tensiones siguen altas tanto en el golfo Pérsico como en Líbano. Los líderes de Irán aún no indican si aceptarán los términos del acuerdo. Antes habían mostrado pocas señales de estar dispuestos a ceder en su programa nuclear y aceptar una moratoria al enriquecimiento de uranio, dos de las principales exigencias de EEUU. Las acciones cayeron y el petróleo subió este jueves ante las dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo y reabrir el vital estrecho de Ormuz. Reabrir Ormuz, por donde circulaba una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo antes de la guerra, es un objetivo clave para el presidente de EEUU, Donald Trump. Irán ha detenido el flujo de tráfico marítimo, mientras que EE.UU. aplica su propio bloqueo a los barcos que transitan hacia y desde puertos iraníes.

Los países del Golfo apoyan a Emiratos y rechazan las acusaciones de Irán de colaboración con EEUU El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, ha manifestado este miércoles su "enérgica condena y denuncia" de las "falsas e inaceptables acusaciones" presentadas por el Ministerio de Exteriores iraní, que el miércoles difundía su propia condena sobre la "connivencia" de Emiratos Árabes Unidos (EAU) con las "partes hostiles" a Teherán al tiempo que presumía de "moderación" y negaba haber atacado territorio emiratí. Así lo ha expresado Albudaiwi en un comunicado transmitido por el Consejo que recoge "la más enérgica condena y denuncia" por parte de su secretario general sobre "las falsas e inaceptables acusaciones formuladas en el texto emitido por el Ministerio de Exteriores de Irán en relación con Emiratos Árabes Unidos".

Irán tilda de sesgado el borrador de resolución de EEUU ante el Consejo de Seguridad sobre el estrecho de Ormuz El Gobierno de Irán ha tildado de sesgado el borrador de una resolución presentado por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "para defender la libertad de navegación y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz". "Estados Unidos ha impulsado un borrador de resolución defectuoso y motivado políticamente en el Consejo de Seguridad de la ONU bajo el pretexto de la 'libertad de navegación' para avanzar su agenda política y legitimar acciones ilícitas, no para resolver la crisis", ha indicado la misión de Irán ante la ONU en redes sociales.

EEUU acusa a Irán de peajes "ilegales" en Ormuz y exige abrir corredor humanitario de ONU El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, acusó este jueves a Irán de querer cobrar peajes "ilegales" a quienes quieran cruzar el estrecho de Ormuz, a través del nuevo organismo creado por Teherán para gestionar la vía, y pidió abrir un corredor humanitario de la ONU. Waltz compareció a las puertas del Consejo de Seguridad para presentar un proyecto de resolución con el que garantizar la libertad de navegación en el estrecho, bloqueado por Irán, que EEUU ha redactado junto a Baréin, y en colaboración con Kuwait, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. El representante estadounidense aseguró que Irán "pretende exigir a todos los capitanes de buques de la navegación internacional, comercial y civil que se registren y paguen un soborno, un peaje, para poder utilizar estas vías navegables internacionales". "Es inaceptable, es inmoral y es ilegal conforme al derecho internacional", añadió Waltz, que lo calificó como "un castigo colectivo a todo el mundo para intentar resolver una disputa". El embajador estadounidense se refirió a la autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), un organismo administrativo creado por Irán, anunciado por medios estatales este miércoles, para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz.icial.

EEUU insta a Irán a liberar a nobel de la paz iraní Mohammadi Estados Unidos instó el jueves a Irán a liberar a la ganadora en 2023 del Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, encarcelada desde diciembre, después de que sus simpatizantes advirtieran de que corría peligro de morir bajo custodia. Mohammadi, de 54 años, galardonada por sus décadas de lucha por los derechos humanos en Irán, habría sufrido dos ataques cardíacos en las últimas semanas, según sus seguidores. "Pedimos al régimen iraní que la libere ahora y le proporcione la atención que necesita. El mundo está mirando", escribió en las redes sociales Riley Barnes, subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos encargado de los derechos humanos.

Pakistán e Irán hablan tras ofrecerse Islamabad como sede para firmar un acuerdo con EEUU Los ministros de Exteriores de Pakistán e Irán mantuvieron este jueves una conversación para abordar los esfuerzos diplomáticos en curso para la paz regional, apenas unas horas después de que el Gobierno paquistaní ofreciera su territorio como sede para la firma de un pacto entre Teherán y Estados Unidos. El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó el contacto con su homólogo iraní, Abás Araqchí, señalando que ambos "intercambiaron puntos de vista sobre los recientes acontecimientos regionales y los esfuerzos diplomáticos en curso destinados a promover la paz y la estabilidad", según publicó el paquistaní en la red social X. Durante la conversación, Araqchí informó a Dar sobre su reciente visita a Pekín en la que se reunió con el canciller chino, Wang Yi, quien el miércoles declaró que el conflicto en Oriente Medio se encontraba en un "punto de inflexión decisivo".