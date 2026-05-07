Israel asegura haber matado al comandante de la fuerza de élite Radwan de Hezbolá en un bombardeo en Beirut

Israel ha confirmado la muerte del comandante de la fuerza de élite de Hezbolá este miércoles en un bombardeo en los suburbios del sur de Beirut. Según han anunciado en un comunicado, el comandante Ahmed Ali Balout ocupó diferentes cargos dentro de la unidad Radwan a lo largo de los años. "Entre sus funciones, Balout fue responsable de los preparativos operativos de la unidad para lanzar ataques terroristas contra soldados del Ejército israelí y el Estado de Israel", han afirmado. Durante este jueves, los ataques israelíes contra distintos puntos del territorio libanés no se han detenido, provocando más víctimas mortales.

"Durante la guerra, y especialmente en los últimos mese", dice el comunicado, Balout dirigió la Unidad Radwan y comandó decenas de ataques "contra soldados israelíes que operaban en el sur del Líbano, incluyendo ataques con misiles antitanque y la detonación de artefactos explosivos". "Balout también lideró los esfuerzos de rehabilitación de la unidad Radwan, incluyendo el avance del Plan Conquistar Galilea, que la unidad había planeado e impulsado durante años", ha añadido. También han acusado a la fuerza Radwan de "operar bajo el patrocinio y la dirección del régimen iraní con el objetivo de perjudicar a los soldados y a la población civil israelí".

Asedio contra Nabatiye

Según el Ejército israelí, más de 220 milicianos y comandantes de Hezbolá han sido eliminados en las últimas semanas. Además del asesinato de Balout, las tropas han anunciado la muerte de Muhammad Ali Bazi, jefe del departamento de inteligencia de la unidad Nasser, y Hussein Hassan Romani, oficial de observación de la defensa aérea del grupo. En la última semana, 85 miembros de Hezbolá han sido asesinados y más de 180 emplazamientos de infraestructura pertenecientes a la organización, incluidos "centros de mando, depósitos de armas y lanzadores cargados y listos para usar en el sur del Líbano", han sido alcanzados por la fuerza aérea israelí y los soldados sobre el terreno.

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Este jueves Tel Aviv ha centrado toda su fuerza en el distrito de Nabatiye, la región del interior del sur del Líbano. Allí su capital con el mismo nombre ha sido golpeada dos veces, tres personas han muerto en ataques contra dos vehículos y varias aldeas han sido objetivo de los bombardeos israelíes. En Toul, cerca del hospital Ragheb Hard, ha tenido lugar un doble ataque que, en su segundo impacto, ha alcanzado a los equipos de rescate que se dirigían al sitio, destruyendo una ambulancia e hiriendo a cuatro paramédicos. El Ejército israelí ha pedido la evacuación forzosa de tres aldeas en el sur del Líbano, incluida la localidad cristiana de Bfarweh, que nunca antes había sido objeto de tales amenazas. Otras tres personas han muerto en ataques de drones israelíes en el sur del país.