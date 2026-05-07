Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusHospital hantavirusGuerra IránOriol MitjàMourinhoRobos SarriàVisita del PapaBarcelonaTed TurnerEsclat
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia exhorta a diplomáticos en Kiev a evacuar ante un eventual ataque

Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora

Ucrania ataca un edificio en Moscú a 10 kilómetros del Kremlin

Ucrania ataca un edificio en Moscú a 10 kilómetros del Kremlin

Sara Fernández

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Javier Ojembarrena Alba

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Encuestas de las elecciones en Estados Unidos 2026: así están los sondeos sobre Trump y las 'midterm
  2. El alto el fuego en Oriente Medio se tambalea después de varios ataques de Irán contra países del Golfo y un barco de guerra de EEUU
  3. La escasez de camioneros acelera el canje de carnets a extranjeros: 15.000 en 2025
  4. Guerra en Irán, en directo: última hora | Trump dice que EEUU escoltará barcos fuera del estrecho de Ormuz a partir del lunes
  5. Bruselas exige a EEUU un compromiso “inmediato” con el acuerdo arancelario del 15% a la UE
  6. Al menos 14 españoles viajan en el crucero en el que han muerto tres personas por un posible brote de hantavirus
  7. La Alemania de Merz (año 1): la potencia donde no crece el PIB, sino la pobreza
  8. China desafía a Trump y desobedece las sanciones impuestas contra Irán en vísperas de la visita del republicano

Guerra de Ucrania | Rusia exhorta a diplomáticos en Kiev a evacuar ante un eventual ataque

Guerra de Ucrania | Rusia exhorta a diplomáticos en Kiev a evacuar ante un eventual ataque

DIRECTO IRÁN | Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán tras los últimos contactos

DIRECTO IRÁN | Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán tras los últimos contactos

Ayuso sufre un boicot en México: el partido de Sheinbaum intenta reventar su acto al grito de "no tenemos agua"

El bloqueo de Ormuz también sacude la campaña electoral de Escocia

El bloqueo de Ormuz también sacude la campaña electoral de Escocia

Los obispos esperan que el discurso del papa en las Cortes ayude a regenerar la democracia

30 años de Ikea, Irán y 'hacerse el sueco'

30 años de Ikea, Irán y 'hacerse el sueco'

Massimo Faggioli, teólogo e historiador: "León XIV sabe que a EEUU se le tiene que responder, no obedecer"

Massimo Faggioli, teólogo e historiador: "León XIV sabe que a EEUU se le tiene que responder, no obedecer"

Israel bombardea Beirut por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego

Israel bombardea Beirut por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego