Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia exhorta a diplomáticos en Kiev a evacuar ante un eventual ataque

Polonia detiene en dos años a tantos espías para Rusia como en tres décadas anteriores

Las autoridades polacas han iniciado en los últimos dos años 69 investigaciones por espionaje vinculado a Rusia y Bielorrusia y han detenido a 91 personas sospechosas de trabajar para la "inteligencia enemiga", una cifra que iguala el total de detenciones acumulado en los 32 años anteriores (1991-2023). El informe de la Agencia de Seguridad Interna (ABW) de Polonia sobre actividades de contraespionaje en 2024 y 2025 difundido este miércoles precisa que entre 2016 y 2023 se llevaron a cabo 46 detenciones; entre 2008 y 2015, un total de 11; y entre 1991 y 2008, el máximo de casos en un año ascendió a cinco.

El documento señala que sólo en 2024 y 2025 se logró "eliminar a 61 agentes de la esfera pública", en referencia a los diplomáticos rusos expulsados del país. Entre los casos más destacados se detalla el procesamiento de Janusz N., por supuestamente actuar en favor de Rusia en círculos parlamentarios, mediante intentos de soborno y captación de diputados y eurodiputados polacos. Otro tipo de amenazas expuestas son las células dedicadas al sabotaje, integradas por ciudadanos rusos, bielorrusos y ucranianos en su mayoría. El jefe de la ABW, el coronel Rafał Syrysko, concluye en el informe que Polonia "se enfrenta a un desafío existencial" porque "Rusia se encuentra en un estado de guerra no declarada con el mundo occidental".