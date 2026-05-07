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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia exhorta a diplomáticos en Kiev a evacuar ante un eventual ataque
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia exhorta a diplomáticos en Kiev a evacuar ante eventual ataque
Rusia exhortó a las misiones diplomáticas en Kiev a "garantizar la evacuación oportuna" de su personal y de sus nacionales antes de un inevitable "ataque de represalia" si Ucrania llega a perturbar la conmemoración de la victoria sobre la Alemania nazi el 9 de mayo. De su lado, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó a Rusia de un nuevo ataque el miércoles, tras la entrada en vigor a medianoche de un alto el fuego anunciado por Kiev de forma unilateral. En una nota dirigida al cuerpo diplomático, el gobierno ruso advirtió que lanzaría "ataques de represalia" contra la capital ucraniana, "incluidos los centros de decisión", si Ucrania interrumpía las conmemoraciones del sábado en Moscú. La diplomacia rusa no precisó la naturaleza de la amenaza que pesaba sobre esta conmemoración y Ucrania no reaccionó de inmediato a la difusión de esta nota. Rusia celebra cada año el Día de la Victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial con un gran desfile en la Plaza Roja, en la capital rusa. En este contexto, el presidente ruso Vladimir Putin decretó el lunes su alto el fuego unilateral con Ucrania para el 8 y 9 de mayo.
Un ataque ucraniano deja 13 heridos en la ciudad rusa de Briansk
Un ataque ucraniano contra edificios residenciales en la ciudad fronteriza rusa de Briansk dejó 13 personas heridas, incluido un niño, informó el jueves el gobernador regional, Aleksandr Bogomaz. El ataque nocturno daño dos edificios residenciales, más de 20 apartamentos y unos 40 vehículos, indicó Bogomaz en Telegram. Los ataques se dieron antes de una tregua unilateral declarada por Rusia el 8 y 9 de mayo en su conflicto con Ucrania, con motivo de las conmemoraciones del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. Ucrania propuso un alto el fuego a partir del 6 de mayo pero Rusia lo ignoró.
Más de un millar de personas son evacuadas en Cheboksari tras ataque ucraniano mortal
Más de 1.000 personas fueron evacuadas a albergues temporales debido al ataque mortal de Ucrania contra Cheboksari, capital de la región rusa de Chuvashia, que tuvo lugar el martes, informaron hoy las autoridades locales. "El ataque masivo de ayer dañó 40 edificios y varias instalaciones sociales, incluyendo escuelas, jardines infantiles y una escuela de electromecánica", escribió el gobernador local, Oleg Nikoláyev, en MAX, el Telegram ruso. Previamente, las autoridades habían informado de 28 edificios dañados en los que viven unas 8.500 personas. Para paliar las consecuencias del ataque masivo, en Chuvashia fue declarado el estado de emergencia.
Zelenski informa de que Hungría ha devuelto los fondos que se incautó del banco Oschadbank en marzo
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este miércoles de que Hungría ha devuelto los activos que se incautó del banco estatal ucraniano Oschadbank a principios de marzo de este año, lo que supuso el enésimo encontronazo entre Kiev y Budapest, entonces dirigida por Viktor Orbán, ahora a punto de salir. "Un paso importante en las relaciones con Hungría: hoy se devolvieron los fondos y objetos de valor de Oschadbank que fueron incautados por los servicios especiales húngaros en marzo de este año", ha aplaudido el mandatario en redes sociales. Zelenski ha celebrado que "tanto los fondos como los objetos de valor están de vuelta en territorio ucraniano en su totalidad" y ha agradecido a Hungría por el nuevo "enfoque constructivo y este paso civilizado" en este asunto.
Feministas de Pussy Riot y FEMEN protestan en la Bienal de Venecia por el regreso de Rusia
Los colectivos feministas Pussy Riot y FEMEN unieron fuerzas este miércoles en una inédita acción conjunta frente al pabellón de Rusia en la Bienal de Arte de Venecia, manifestándose contra la readmisión de la delegación oficial de Moscú tras su exclusión en 2022 por la invasión de Ucrania. Una veintena de activistas, algunas con el rostro cubierto por los pasamontañas rosas de las Pussy Riot y otras con el torso descubierto siguiendo el estilo de FEMEN, encendieron bengalas amarillas y azules y ondearon banderas de Ucrania. Sobre sus torsos desnudos se leían consignas como 'La sangre es el arte de Rusia' o 'Rusia mata, la Bienal exhibe', mientras que en sus pancartas denunciaban: 'Arte para mostrar, tumbas debajo' y 'Disfruta el espectáculo, ignora la guerra'.
Detenidos por tráfico de armas miembros de la unidad ultra rusa 'Española'
Varios miembros del destacamento militar 'Española', unidad de combate rusa formada originalmente por ultras del fútbol (principalmente del CSKA de Moscú) y voluntarios con ideología de extrema derecha, han sido detenidos por tráfico de armas en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, informó este miércoles el portal The Insider. La información fue revelada por el Tribunal Militar del Distrito Sur al emitir un fallo en el que negó modificar la medida de prisión preventiva para uno de los acusados. Aunque el número de detenidos no se ha hecho público, sí se sabe que se les acusa de tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos. Según el diario 'Kommersant', otros tres jóvenes están siendo procesados en San Petersburgo por tratar de enviar ayuda humanitaria a los combatientes de la 'Española'. El año pasado la brigada anunció su disolución y pocos meses después su comandante, Stanislav Orlov, apodado 'El Español', fue asesinado en la ciudad de Sebastopol, en Crimea.
Rusia ataca a Ucrania en pleno alto el fuego decretado por Kiev
Ucrania acusó a Rusia de un nuevo ataque el miércoles, tras la entrada en vigor a medianoche de un alto el fuego anunciado por Kiev de forma unilateral. En Ucrania sonaron alertas en varias regiones y las autoridades de Zaporiyia, en el sur, informaron a primera hora del miércoles de un ataque contra una instalación industrial. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció el lunes esa tregua de duración indefinida en respuesta a otro cese al fuego que su homólogo ruso, Vladimir Putin, anunció para las celebraciones de la victoria contra la Alemania nazi, el 9 de mayo. Moscú no respondió ni aceptó la tregua propuesta por Ucrania. El líder ucraniano, que reclama recurrentemente un alto el fuego prolongado, subrayó, sin embargo, que Kiev respondería "de manera recíproca" a cualquier violación de su tregua. "Es evidente para cualquier persona razonable que una guerra a gran escala y el asesinato diario de personas constituyen un muy mal momento para 'celebraciones' públicas", estimó Zelenski.
Ucrania advierte a Moscú de que "es mal momento" para desfiles
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que "es mal momento" para desfiles, en alusión a la propuesta de Moscú de una tregua para las celebraciones por el Día de la Victoria. El mandatario ha informado de que las Fuerzas Armadas de Ucrania han neutralizado en las últimas horas casi 90 drones, de que se han registrado ataques misiles y que en total, Rusia ha infringido 1.820 veces el supuesto régimen de alto el fuego.
Zelenski confirma que Rusia no ha seguido la tregua propuesta por Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha secundado a su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, afirmando que Rusia no se ha sumado a la tregua indefinida que Kiev había propuesto desde la pasada medianoche. "Los ataques continúan a lo largo de todos los segmentos clave del frente", ha señalado en X el mandatario ucraniano, que también ha dado cuenta de decenas de ataques aéreos rusos.
Pese a que Rusia no aceptó en ningún momento la tregua propuesta por Kiev, el presidente ucraniano ha aseverado que "el Ejército ruso ha cometido 1.820 violaciones del régimen de alto el fuego" desde la medianoche hasta el momento en que el presidente ucraniano publicó este mensaje. "La decisión de Rusia es un desprecio obvio al alto el fuego y a salvar vidas", ha incidido.
Polonia detiene en dos años a tantos espías para Rusia como en tres décadas anteriores
Las autoridades polacas han iniciado en los últimos dos años 69 investigaciones por espionaje vinculado a Rusia y Bielorrusia y han detenido a 91 personas sospechosas de trabajar para la "inteligencia enemiga", una cifra que iguala el total de detenciones acumulado en los 32 años anteriores (1991-2023). El informe de la Agencia de Seguridad Interna (ABW) de Polonia sobre actividades de contraespionaje en 2024 y 2025 difundido este miércoles precisa que entre 2016 y 2023 se llevaron a cabo 46 detenciones; entre 2008 y 2015, un total de 11; y entre 1991 y 2008, el máximo de casos en un año ascendió a cinco.
El documento señala que sólo en 2024 y 2025 se logró "eliminar a 61 agentes de la esfera pública", en referencia a los diplomáticos rusos expulsados del país. Entre los casos más destacados se detalla el procesamiento de Janusz N., por supuestamente actuar en favor de Rusia en círculos parlamentarios, mediante intentos de soborno y captación de diputados y eurodiputados polacos. Otro tipo de amenazas expuestas son las células dedicadas al sabotaje, integradas por ciudadanos rusos, bielorrusos y ucranianos en su mayoría. El jefe de la ABW, el coronel Rafał Syrysko, concluye en el informe que Polonia "se enfrenta a un desafío existencial" porque "Rusia se encuentra en un estado de guerra no declarada con el mundo occidental".
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