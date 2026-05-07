Guerra en Irán, en directo: última hora | Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán tras los últimos contactos

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

La OMS denuncia lesiones a al menos tres sanitarios en ataques contra el sur de Líbano El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha denunciado que tres sanitarios han resultado heridos mientras prestaban su servicio durante un ataque acaecido en el municipio de Deir Kifa, en el sur de Líbano, al tiempo que ha reivindicado la necesidad de proteger a los pacientes, centros de salud, transporte sanitario y personal de la salud, en esta zona del país que las tropas israelíes mantienen ocupada en el marco de su campaña militar contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá. "Tres sanitarios resultaron heridos mientras prestaban servicio durante un ataque ocurrido a primera hora de la mañana (del miércoles 6 de mayo) en Deir Kifa, en Líbano", ha informado Tedros en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Los países del Golfo apoyan a EAU y rechazan las acusaciones de Irán de colaboración con EEUU El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, ha manifestado este miércoles su "enérgica condena y denuncia" de las "falsas e inaceptables acusaciones" presentadas por el Ministerio de Exteriores iraní, que el miércoles difundía su propia condena sobre la "connivencia" de Emiratos Árabes Unidos (EAU) con las "partes hostiles" a Teherán al tiempo que presumía de "moderación" y negaba haber atacado territorio emiratí. Así lo ha expresado Albudaiwi en un comunicado transmitido por el Consejo que recoge "la más enérgica condena y denuncia" por parte de su secretario general sobre "las falsas e inaceptables acusaciones formuladas en el texto emitido por el Ministerio de Exteriores de Irán en relación con Emiratos Árabes Unidos". "Estas afirmaciones engañosas constituyen una extensión de la escalada y la provocación adoptadas por Irán hacia los países de la región", reza la nota en la que el CCG acusa a Teherán de haber "persistido en sus brutales ataques contra el territorio de EAU" y de proseguir con "sus flagrantes intentos de distorsionar los hechos, en flagrante violación de todas las normas y leyes internacionales".

Irán niega que sus fuerzas atacaran barco surcoreano en estrecho de Ormuz Irán negó el jueves que sus fuerzas armadas estuvieran involucradas en una explosión a bordo de un navío surcoreano esta semana en el estrecho de Ormuz. La embajada iraní en Seúl dijo en un comunicado que Teherán "rechaza firmemente y niega categóricamente cualquier acusación sobre la participación de las fuerzas de la República Islámica de Irán en el incidente que implicó daños a un navío coreano en el estrecho de Ormuz".

Trump al papa León XIV: "Le guste o no, Irán no puede tener un arma nuclear" El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó de nuevo este miércoles al papa León XIV de querer que Irán cuente con un arma nuclear, e insistió, en vísperas de que el secretario de Estado, Marco Rubio, visite el Vaticano, en que eso no puede ocurrir aunque no sea del agrado del pontífice. "En lo que respecta al papa, es muy sencillo: le agrade o no, Irán no puede poseer un arma nuclear. Él parecía sugerir que sí pueden y yo digo que no pueden, porque si eso sucediera, el mundo entero se convertiría en rehén, y no vamos a permitir que eso ocurra", dijo el mandatario preguntado por los periodistas en el Despacho Oval.

Trump dice que hay conversaciones "muy buenas" con Irán y ve "muy posible" un acuerdo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Washington está manteniendo conversaciones "muy buenas" en las últimas horas con Teherán y que ve "muy posible" alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra contra Irán y al cierre del estrecho de Ormuz. "Hemos tenido conversaciones muy buenas durante las últimas 44 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", aseguró Trump a periodistas en un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Sus palabras llegan horas después de que el republicano decidiera poner en suspenso el operativo para escoltar buques atrapados desde febrero en el golfo Pérsico debido al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz para permitir que ambas partes alcancen un entendimiento que permita poner fin al conflicto. "Estamos en buena forma y, en este momento, nos está yendo bien. Ahora tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar un paso mucho más allá", dijo Trump en el Oval, insistiendo en el mensaje que dio horas antes.

Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán tras los últimos contactos El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio es "muy posible" tras "muy buenas conversaciones" en las últimas 24 horas. "Hemos tenido muy buenas conversaciones en las últimas 24 horas, y es muy posible que logremos un acuerdo", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

Los ataques israelíes contra el Líbano continúan a pesar del "alto el fuego" Las fuerzas israelíes atacaron los suburbios del sur de Beirut, provocando fuertes explosiones y cuantiosos daños a la infraestructura civil. El ejército israelí afirma que su objetivo era un comandante de la Fuerza Radwan de Hezbolá. Los ataques han continuado en el sur del Líbano y en el valle de Bekaa, al este del país. Hezbolá ha respondido con frecuentes ataques contra el norte de Israel y contra soldados y vehículos israelíes estacionados en el sur del Líbano. Desde el 2 de marzo, cuando se reanudaron los combates entre Israel y Hezbolá, más de 2.700 personas han muerto en el Líbano a manos de las fuerzas israelíes, incluidas decenas desde que entró en vigor el alto el fuego negociado por Estados Unidos el 17 de abril. El ejército israelí afirma haber perdido a 17 soldados y a un contratista civil en los combates.

Trump dice que "ya veremos" si Irán acepta un acuerdo "satisfactorio" El presidente de Estados Unidos se ha referido nuevamente a la reciente iniciativa diplomática con Irán, diciendo que Estados Unidos está "tratando con personas que realmente quieren llegar a un acuerdo". "Veremos si logran llegar a un acuerdo que nos resulte satisfactorio", dijo Trump en un acto en la Casa Blanca. "Si no están de acuerdo, acabarán estando de acuerdo poco después", añadió.

El ejército estadounidense dispara contra un barco con bandera iraní en el golfo de Omán El ejército estadounidense afirma que su avión de combate naval en el golfo de Omán disparó contra un petrolero con bandera iraní que intentaba romper el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, inutilizándole el timón. Según el comunicado, las fuerzas estadounidenses advirtieron al barco que estaba violando el bloqueo, pero su tripulación "no acató las repetidas advertencias", por lo que un F/A-18 Super Hornet estadounidense "inutilizó el timón del petrolero disparando varias rondas con su cañón de 20 mm", dijo el CENTCOM en una publicación en X. Añadió que el barco al que atacaron "ya no está en tránsito hacia Irán".