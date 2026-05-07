Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusBarco hantavirusEsclatGuerra IránMourinhoRobos SarriàVisita del PapaBarcelonaTed TurnerMask Singer
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra en Irán, en directo: última hora | Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán tras los últimos contactos

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora

El portaaviones USS Abraham Lincoln participa en la operación de bloqueo de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, siguiendo órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. /

El portaaviones USS Abraham Lincoln participa en la operación de bloqueo de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, siguiendo órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / / Us Navy/U.S. Navy / Zuma Press / Europa Press / Co

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuestas de las elecciones en Estados Unidos 2026: así están los sondeos sobre Trump y las 'midterm
  2. El alto el fuego en Oriente Medio se tambalea después de varios ataques de Irán contra países del Golfo y un barco de guerra de EEUU
  3. La escasez de camioneros acelera el canje de carnets a extranjeros: 15.000 en 2025
  4. Guerra en Irán, en directo: última hora | Trump dice que EEUU escoltará barcos fuera del estrecho de Ormuz a partir del lunes
  5. Bruselas exige a EEUU un compromiso “inmediato” con el acuerdo arancelario del 15% a la UE
  6. Al menos 14 españoles viajan en el crucero en el que han muerto tres personas por un posible brote de hantavirus
  7. La Alemania de Merz (año 1): la potencia donde no crece el PIB, sino la pobreza
  8. China desafía a Trump y desobedece las sanciones impuestas contra Irán en vísperas de la visita del republicano

DIRECTO IRÁN | Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán tras los últimos contactos

DIRECTO IRÁN | Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán tras los últimos contactos

Starmer se juega su futuro político en unas elecciones locales y regionales adversas para el Partido Laborista

Starmer se juega su futuro político en unas elecciones locales y regionales adversas para el Partido Laborista

Un juez de Nueva York publica la supuesta nota de suicidio de Epstein

Un juez de Nueva York publica la supuesta nota de suicidio de Epstein

Rzeszow: Cómo un aeropuerto regional de Polonia se ha transformado en un 'hub' militar y humanitario para Ucrania

Rzeszow: Cómo un aeropuerto regional de Polonia se ha transformado en un 'hub' militar y humanitario para Ucrania

León XIV, un año al mando: más ajustes que giros en una Iglesia en tensión

León XIV, un año al mando: más ajustes que giros en una Iglesia en tensión

León XIV, el Papa de la cautela... hasta que llegaron las guerras y Donald Trump

León XIV, el Papa de la cautela... hasta que llegaron las guerras y Donald Trump

Guerra de Ucrania | Rusia exhorta a diplomáticos en Kiev a evacuar ante un eventual ataque

Guerra de Ucrania | Rusia exhorta a diplomáticos en Kiev a evacuar ante un eventual ataque

Ayuso sufre un boicot en México: el partido de Sheinbaum intenta reventar su acto al grito de "no tenemos agua"