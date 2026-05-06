Accidente
Mueren 16 personas tras chocar un autobús y un camión cisterna en la isla indonesia de Sumatra
EP
Al menos 16 personas han muerto este miércoles tras chocar un autobús y un camión cisterna cargado con combustible en una autovía de la isla indonesia de Sumatra, según han confirmado las autoridades.
Según las informaciones recogidas por la agencia estatal indonesia de noticias, Antara, el suceso ha tenido lugar en el distrito de Karang Jaya, en la regencia de North Musi Rawas, cuando un autobús y un camión han chocado frontalmente.
Los fallecidos son catorce ocupante del autobús y el conductor y el copiloto del camión, mientras que cuatro pasajeros han sobrevivido al choque, que habría tenido lugar después de que el conductor del autobús intentara apartarse de la vía tras un pequeño incendio en el vehículo, sin que el camión pudiera evitarlo en su ruta.
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