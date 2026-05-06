Ante la inflación, McDonald's lanza ofertas con descuento en Francia

En medio de la creciente inflación y los consiguientes recortes presupuestarios en Francia, el gigante de la comida rápida McDonald's lanza este martes tres ofertas con descuento en el país, su segundo mercado más importante después de Estados Unidos, incluso si esto implica reducir sus márgenes de beneficio. "Durante varias semanas, incluso meses, hemos estado escuchando a nuestros equipos sobre el terreno y a nuestros franquiciados sobre la presión general que sufre el poder adquisitivo", declaró a la AFP Jo Sempels, director ejecutivo de McDonald's Francia.

Sempels interpreta esto como "decisiones de gasto" entre familias y jóvenes que "quieren divertirse para compensar esta tensa situación", añadió. Según él, este cambio aún no ha tenido un impacto significativo en los ingresos, pero para ser proactivos y evitar cualquier impacto en las ventas, McDonald's ofrece tres nuevas promociones en sus 1629 restaurantes a partir del martes y al menos hasta fin de año.

El grupo, que generó más de 6.000 millones de euros en ingresos en Francia en 2025, ofrece un nuevo menú, llamado McDeal, por 5 euros con más carne de res o pollo y un producto adicional en comparación con el menú McSmart de 5 euros. "Son los mismos productos y no hemos cambiado nada en cuanto a calidad o procedencia", asegura el director ejecutivo.

La diferencia radicará en los márgenes de beneficio de los restaurantes. Jo Sempels también niega querer responder a la competencia de nuevas cadenas de comida rápida de bajo coste como Master Chicken o Tasty Crousty. "No se trata de una estrategia proactiva contra cadenas que podrían entrar en el mercado; es porque los consumidores lo demandan", afirma sobre su nueva oferta.

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Para 2026, el grupo planea invertir "aproximadamente 100 millones de euros" en Francia, incluyendo la apertura de nuevos restaurantes y renovaciones.