Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Más de 20 muertos en bombardeos rusos en Ucrania horas antes de una posible tregua

Derriban 10 drones que se dirigían a Moscú

Las defensas antiaéreas rusas han derribado diez drones que se dirigían a Moscú, según ha informado el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. quien ha señalado a través de su canal de MAX, el Telegram ruso, que en los lugares de la caída de los fragmentos de los drones están trabajando especialistas de los servicios de emergencia. Asímismo, ha aclarado que debido a los ataques han sido suspendidas temporalmente las operaciones en todos los aeropuertos capitalinos.

Además, esta mañana la capital rusa sufrió un corte temporal de internet móvil, que las autoridades relacionan con la necesidad de garantizar la seguridad en la urbe. Se espera que los cortes continúen durante los próximos días, mientras duran los preparativos para la celebración de un desfile militar en la plaza Roja de Moscú con ocasión del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.