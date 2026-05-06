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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Más de 20 muertos en bombardeos rusos en Ucrania horas antes de una posible tregua
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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
"Cinismo absoluto"
"Es de un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para realizar celebraciones propagandísticas, mientras se lanzan ataques todos los días con misiles y drones", denunció Zelenski desde Baréin, donde se encuentra de visita. "Necesitamos que cesen esos ataques y todos los demás del mismo tipo cada día, y no solo durante unas horas en algún lugar, en nombre de las 'celebraciones'", añadió. Zelenski no fijó una duración al declarar su tregua y también advirtió que sus fuerzas responderían "de manera recíproca" a cualquier violación. Mensaje que Moscú ignoró, pues poco antes de la 01H30 (22H30 GMT), volvieron a sonar las alertas aéreas en las regiones de Járkov y Donetsk, en el este de Ucrania. Hasta el momento no se ha informado de una respuesta ucraniana.
Más de 20 muertos en bombardeos rusos en Ucrania horas antes de una posible tregua
Más de 20 personas murieron este martes en bombardeos rusos en Ucrania, cuyo presidente, Volodimir Zelenski, denunció el "cinismo absoluto" de Moscú al buscar una tregua para conmemorar el 9 de mayo la victoria de 1945 sobre la Alemania nazi. Los ataques, que tuvieron como objetivo las ciudades de Zaporiyia (sur), Kramatorsk (este), Dnipró (centro) y Nikopol (centro-este), se produjeron mientras Ucrania anunciaba su propio alto el fuego a partir de la medianoche (21H00 GMT) del martes, al que instó a Moscú a respetar. Poco antes de que entre en vigor, un ataque ucraniano con drones contra la Crimea ocupada causó, sin embargo, cinco muertos en la localidad de Dzhankoi, según las autoridades rusas. La jornada también golpeó Ucrania, con al menos 21 civiles muertos en ataques rusos en todo el país. En Zaporizhia, 12 personas murieron en un ataque que Zelenski describió como "sin justificación militar alguna". También cuatro civiles murieron en Dnipró y otros cinco en Kramatorsk, según el mandatario. Hubo un fallecido en Nikopol.
Más de 20 muertos en bombardeos rusos en Ucrania horas antes de una posible tregua
Más de 20 personas murieron este martes en bombardeos rusos en Ucrania, cuyo presidente, Volodimir Zelenski, denunció el "cinismo absoluto" de Moscú mientras busca una tregua para conmemorar el 9 de mayo la victoria de 1945 sobre la Alemania nazi. Según balances provisionales, al menos doce personas murieron en Zaporiyia, en el sur del país; cinco en Kramatorsk, en el este, cuatro en Dnipró y una en Nikopol, en el centro-este. Zelenski dijo que temía que el balance en Kramatorsk, cuyo centro fue alcanzado por bombardeos al caer la tarde, se agrave.
Reino Unido anuncia nuevas sanciones contra Rusia
El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este martes nuevas sanciones para una treintena de personas y entidades relacionadas con el desarrollo de drones para Rusia y las redes que "explotan migrantes" para la guerra con Ucrania. En total han sido 35 los objetivos a los que apuntan estas nuevas sanciones de Londres, en los que están incluidos redes de trata de personas que se aprovechan de personas en situación de vulnerabilidad para enviarles "hacia la maquinaria bélica rusa", según el comunicado del Ministerio de Exteriores de Reino Unido. "Redes sancionadas por Reino Unido han estado reclutando de forma engañosa a inmigrantes extranjeros que buscan una vida mejor, enviándolos al frente como carne de cañón o empleándolos en fábricas de armas", ha denunciado Exteriores.
Zelenski informa de un ataque ruso que mató a cinco personas en la ciudad de Kramatorsk
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este martes en sus redes sociales de un ataque ruso contra el centro de la ciudad de Kramatorsk, en la región ucraniana de Donetsk, que mató al menos a cinco personas e hirió a otras cinco. "En Kramatorsk, en Donetsk, continúan las operaciones de rescate en el lugar del ataque ruso con bombas aéreas. Han atacado simplemente el centro de la ciudad, a la gente", escribió Zelenski en su canal de Telegram. El presidente ucraniano agregó que el balance de muertos podría incrementarse a medida que avancen los trabajos de rescate.
Ascienden a 19 en número de drones ucranianos derribados que se dirigían a Moscú
El número de drones ucranianos derribados este martes por las defensas antiaéreas de la capital rusa ascendió a 19, informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, En los lugares de la caída de los fragmentos de los drones trabajan especialistas de los servicios de emergencia, escribió Sobianin en su canal en MAX, el Telegram ruso. Debido a los ataques, fueron suspendidas temporalmente las operaciones en todos los aeropuertos capitalinos. Horas antes, el jefe de la Administración capitalina había informado del derribo de 10 drones. Esta mañana, la capital rusa sufrió un corte temporal de internet móvil, que las autoridades relacionan con la necesidad de garantizar la seguridad en la urbe.
Kiev acusa a Egipto de ignorar sus advertencias y aceptar trigo "robado" por Rusia
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, reprochó este martes a Egipto que haya permitido descargar en uno de sus puertos a un barco ruso que transportaba grano de un territorio ucraniano ocupado por Rusia pese a las repetidas peticiones de Kiev para que lo impidiera. "Pese a las repetidas advertencias, al barco ASOMATOS le ha sido permitido descargar 26,9 toneladas de trigo ucraniano robado. Este es el cuarto caso de grano ruso blanqueado en puertos egipcios desde abril", escribió en la red social X Sibiga. El ministro ucraniano dijo que la Fiscalía ucraniana había pedido al Ministerio de Justicia egipcio asistencia legal para impedir la descarga de una mercancía que Ucrania califica de "ilegal". El cargamento fue exportado a través de la ocupada península de Crimea por la empresa Agro-Frigat, sancionada por Ucrania por comercializar productos agrícolas de zonas bajo control ruso.
Illa y Collboni reciben a 255 niños y jóvenes ucranianos de vacaciones en Catalunya
El presidente catalán, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han recibido este martes en el Palau de la Generalitat y en el Ayuntamiento, respectivamente, a 255 niños y jóvenes ucranianos, de entre 12 y 18 años, que están de vacaciones en Cataluña a través del programa Vacaciones por la Paz. La estancia de los niños y adolescentes ucranianos se enmarca en una iniciativa impulsada por la Fundación Convento de Santa Clara y liderada su directora, sor Lucía Caram, que se celebra por tercera vez y que está destinada a jóvenes que han perdido a sus padres o familiares debido a la guerra de Ucrania, o bien tienen a su padre en el frente.
Derriban 10 drones que se dirigían a Moscú
Las defensas antiaéreas rusas han derribado diez drones que se dirigían a Moscú, según ha informado el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. quien ha señalado a través de su canal de MAX, el Telegram ruso, que en los lugares de la caída de los fragmentos de los drones están trabajando especialistas de los servicios de emergencia. Asímismo, ha aclarado que debido a los ataques han sido suspendidas temporalmente las operaciones en todos los aeropuertos capitalinos.
Además, esta mañana la capital rusa sufrió un corte temporal de internet móvil, que las autoridades relacionan con la necesidad de garantizar la seguridad en la urbe. Se espera que los cortes continúen durante los próximos días, mientras duran los preparativos para la celebración de un desfile militar en la plaza Roja de Moscú con ocasión del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.
Muere una civil rusa en la región de Bélgorod tras el ataque de un dron ucraniano
Una civil rusa ha muerto este martes tras el ataque de un dron ucraniano de corto alcance en la región fronteriza rusa de Bélgorod, según ha denunciado el gobernador local, Viacheslav Gladkov. "Un nuevo ataque deliberado del Ejército ucraniano cobró la vida de una civil... En Shebékino tras el ataque de un dron FPV junto a una casa murió una mujer. Falleció en el lugar antes de que llegara la ambulancia", ha escrito el gobernador a través de Telegram, donde ha expresado sus sinceras condolencias a los familiares y allegados de la víctima.
La región de Bélgorod es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana. Solo la semana pasada en Bélgorod fallecieron casi 10 personas en distintos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En total, el número de fallecidos en esta región desde comienzos de año ronda las 70 personas.
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