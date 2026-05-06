Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Marco Rubio dice que quiere hablar con León XIV sobre el envío de ayuda humanitaria a Cuba El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo este martes que quiere hablar con el papa León XIV sobre la posibilidad de que Washington brinde más ayuda humanitaria a Cuba que sea distribuida por la iglesia en el país caribeño, pero subrayo que las autoridades cubanas deben permitir la operación.

EEUU relaja sanciones para asesorar la reestructuración de deuda de Venezuela y PDVSA EEUU anunció este martes la concesión de una licencia que permite a distintas entidades legales comenzar a asesorar al Gobierno de Venezuela y a su petrolera nacional PDVSA y sus subsidiarias para la reestructuración de su deuda. La licencia general 58 anunciada hoy por el Departamento del Tesoro exime de las sanciones existentes a figuras como bufetes de abogados, consultorías o asesorías financieras y les permite entablar un diálogo con las autoridades del país caribeño de cara a preparar el terreno para la futura reestructuración de sus pasivos.

La Habana tacha de "crímenes internacionales" las órdenes ejecutivas de EEUU contra Cuba El Gobierno cubano tachó este martes de "crímenes internacionales" y "genocidas" las últimas dos órdenes ejecutivas de Washington con medidas contra la isla: la que le impuso en enero un bloqueo petrolero y la que la semana pasada amplió las sanciones económicas. "Tanto el bloqueo económico y el energético, y las nuevas medidas coercitivas extraterritoriales; como la amenaza de agresión militar y la propia agresión son crímenes internacionales", escribió en redes sociales el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez. Consideró asimismo que es "cínico e hipócrita" por parte de EEUU criticar la difícil situación en la isla cuando Washington "lleva décadas tratando de devastar al país con una guerra económica", en referencia a las décadas de sanciones. Agregó además que la actual administración estadounidense del presidente Donald Trump contribuye a la devastación del país "aún con mayor empeño en los últimos meses con dos Órdenes Ejecutivas genocidas".

Venezuela designa a un gobernador ante el FMI, según el presidente del Banco Central El vicepresidente sectorial de Economía en Venezuela, Calixto Ortega, fue designado como gobernador del país ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), informó este lunes el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez. "Aunque eso ya tiene dos o tres semanas que sucedió (...), ya hay gobernador en el Fondo Monetario Internacional. El doctor Calixto Ortega es el gobernador de Venezuela para el Fondo Monetario Internacional", informó Pérez durante una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión.

Inflación mensual en Venezuela baja 2,5 puntos porcentuales en abril y llega al 10,6 % La inflación mensual en Venezuela bajó 2,5 puntos porcentuales este abril frente al mes previo y se ubicó en un 10,6 %, según cifras difundidas este lunes por el Banco Central de Venezuela (BCV). La inflación interanual para el mes de abril de 2026 fue del 611,86 %, de acuerdo a los datos oficiales. El presidente del BCV, Luis Pérez, anticipó que 2026 estará marcado por cambios significativos, los cuales, según afirmó, se percibirán al cierre del año y "muy seguramente en los años siguientes, sobre todo los dos que vienen, 2027 y 2028, vamos a ver los frutos de lo que se siembra este año".

El Gobierno venezolano dice que aumentará bonificaciones y no salarios para evitar la inflación El ministro del Trabajo de Venezuela, Carlos Alexis Castillo, explicó este lunes que el incremento anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, de 240 dólares para trabajadores y de 70 dólares para pensionados, será por la vía de las bonificaciones y no del salario para evitar el aumento de la inflación, cuyo valor acumulado fue de 71,8% durante el primer trimestre del año. "En estos momentos no podemos aumentar salario y no podemos aumentar salario porque aumentar salario significa que se nos dispara la inflación", señaló Castillo en una entrevista en la emisora privada Onda. El ministro indicó que el "ingreso mínimo integral" es un mecanismo que está usando el Gobierno venezolano para "llegar al aumento de salario" y añadió que en estos momentos de crisis hay que actuar con "mucha responsabilidad" porque los recursos actualmente "son finitos".

El Gobierno de Cuba reitera su negativa a negociar reformas políticas y económicas con EE.UU. El Gobierno de Cuba reiteró este sábado su negativa a negociar con EE.UU. posibles reformas políticas o económicas en la isla, a pesar de la creciente presión de Washington, que esgrime la baza militar. Lo recalcó el canciller, Bruno Rodríguez, en un encuentro internacional con más de 700 sindicalistas, políticos de izquierdas y activistas congregados en La Habana con motivo del Primero de mayo, un encuentro marcado por la amenaza de una agresión estadounidense. "No forma parte de ese intercambio (de los contactos con EE.UU.), no lo forma de ninguna manera, el orden político y económico de Cuba. No forma parte de conversaciones con los Estados Unidos ningún asunto interno de nuestro pueblo ni de nuestra revolución", afirmó de acuerdo a la transcripción divulgada posteriormente.

Los venezolanos responden al llamado de Machado y exigen la liberación de los presos políticos Venezolanos se concentraron este domingo en varias ciudades de su país para pedir por la liberación de los presos políticos, luego de que la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, realizara una convocatoria en más de 120 ciudades del mundo. En Caracas, decenas de personas se reunieron frente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, donde elevaron pancartas para exigir democracia en Venezuela y exhibieron fotos de los presos políticos junto a familiares, activistas políticos y representantes de ONG. La defensora de derechos humanos Sairam Rivas manifestó que el Gobierno de Venezuela no puede hablar de reconciliación mientras "El Helicoide siga operando como centro de tortura".

Regresan a Venezuela seis menores de edad en un "vuelo especial" desde Estados Unidos Un total de seis menores de edad y un adulto retornaron a Venezuela en un "vuelo especial" de repatriación desde Estados Unidos, informó este sábado el Ministerio de Interior y Justicia. A través de Telegram, la cartera de Estado indicó que todos los repatriados recibieron atención médica por parte de las instituciones nacionales y fueron trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad. En la publicación no se detalló qué aerolínea realizó el viaje ni añadió otros detalles. El avión llegó este viernes según especificó en Telegram el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de venezolanos que están fuera de su país. El retorno de los seis menores de edad fue producto de un trabajo conjunto entre los organismos de seguridad del Estado venezolano y la Organización Internacional para las Migraciones, según Vuelta a la Patria.