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Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Dos muertos en un nuevo ataque estadounidense a una embarcación en el Pacífico

Trump afirma que EE.UU. "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato"

Trump afirma que EE.UU. "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato"

Javier Vendrell Camacho

R. Gargoi / J. Quintana

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Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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