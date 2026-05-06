Guerra en Irán, en directo: última hora | Rubio asegura que las operaciones militares de EEUU en Irán han "concluido"

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Rubio asegura que las operaciones militares de EEUU en Irán han "concluido" El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este martes que la operación 'Furia Épica', lanzada el pasado 28 de febrero junto a Israel contra Irán, ha "concluido", apenas unas horas después de que el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, haya considerado que la guerra con Teherán podría prolongarse aún por dos semanas o "quizás tres". "La operación 'Furia Épica' ha concluido. Hemos alcanzado los objetivos de ese operativo", ha señalado el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en la cual ha remarcado que Washington es partidaria de "la vía de la paz" con un Teherán que, según ha considerado, ha escogido otro sendero. "El presidente prefería sentarse y elaborar un memorándum de entendimiento para futuras negociaciones que aborde todos los temas clave que hay que tratar, una apertura total de los estrechos para que el mundo pueda volver a la normalidad", ha anotado Rubio, que ha apuntado seguidamente que Estados Unidos es "la única nación del mundo que puede hacer algo para abrir un paso en el estrecho de Ormuz con el fin de hacer llegar esos productos y rescatar a las personas allí atrapadas".

Rubio afirma que Irán "debe volver a la mesa de negociaciones" El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha afirmado que los enviados de Trump, Witkoff y Kushner, están "trabajando arduamente" en la búsqueda de la diplomacia con Irán. "Irán debe aceptar la realidad de la situación, sentarse a la mesa de negociaciones y aceptar los términos que sean buenos para él, pero que en última instancia sean buenos para el mundo".

Rubio rebaja la polémica entre Trump y el papa León XIV antes de viajar al Vaticano El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, trató el martes de restar importancia a las críticas del presidente Donald Trump al papa León XIV, antes de que el principal diplomático estadounidense, un católico devoto, se reúna con el pontífice. "Obviamente hubo algunas cosas que pasaron", dijo Rubio a los periodistas en la Casa Blanca. "Hay mucho de qué hablar con el Vaticano", como la situación de la libertad religiosa en África o Cuba, aseguró.

Rubio niega que el control del estrecho de Ormuz sea un acto de guerra Al ser preguntado en rueda de prensa sobre la oposición de los legisladores estadounidenses que consideran que el bloqueo naval de Estados Unidos es un acto de guerra, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha insistido en que Irán está tratando de convertir su control del estrecho de Ormuz en una "nueva normalidad". "Bajo ninguna circunstancia permitiremos que normalicen el hecho de que puedan volar buques mercantes y colocar minas en el agua. Por lo tanto, nuestra respuesta es bloquear sus barcos", ha explicado Rubio. Pero en su opinión, eso no es un acto de guerra, es una medida defensiva: "Es una respuesta a lo que ellos han decidido hacer", ha dicho.

Rubio advierte a Irán de que debe tomar una decisión sensata y ceder el control de Ormuz a EEUU El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha advertido a Irán de que debe "tomar una decisión sensata" y optar por la vía diplomática que podría conducir a la "reconstrucción, la prosperidad y la estabilidad, y a no representar una amenaza para el mundo". Irán debe "aceptar la realidad de la situación" y sentarse a la mesa de negociaciones para aceptar términos que sean buenos tanto para ellos como para el mundo, ha afirmado. En su opinión, la alternativa es un creciente aislamiento, un colapso económico y, en última instancia, una derrota total. Sus palabras han corroborado las últimas declaraciones de Trump, que ha amenazado a Irán con un ataque serio si obstaculiza la labor de escolta de EEUU en el estrecho de Ormuz. Rubio ha añadido que la preferencia de Estados Unidos es que el estrecho de Ormuz "vuelva a abrirse como debería, como antes. Que cualquiera pueda usarlo. Sin minas en el agua, sin peajes. A eso es a lo que tenemos que volver, y ese es el objetivo".

Rubio: "El bloqueo estadounidense le está costando a Irán 500 millones diarios" El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha justificado la operación de EEUU en el estrecho de Ormuz como una forma de estrangular la economía iraní. Según él, la inflación en Irán se sitúa en el 70% , y su moneda está "en caída libre total y absoluta". Según Rubio, el bloqueo estadounidense le está costando a Irán " hasta 500 millones de dólares diarios en ingresos perdidos". Añade que el bloqueo ha paralizado el 90% del comercio iraní total , lo que ha provocado un daño a largo plazo para la infraestructura petrolera de Irán.

Rubio insiste en que el "Proyecto Libertad" es una "operación defensiva" El scretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha asegurado este martes en la Casa Blanca que el 'Proyecto Libertad' es una operación defensiva. "No disparamos a menos que nos disparen primero. Nosotros no los atacamos, pero si ellos nos atacan, hay que responder", ha dich. Estados Unidos no permitirá que "una lancha rápida se acerque a un barco y lo ataque a tiros", afirma. "Vamos a responder y hemos tenido éxito en ello".

Irán ha creado un sistema para controlar el estrecho de Ormuz Irán ha creado un nuevo organismo para gestionar los buques que transitan por el estrecho de Ormuz , según informó la radiotelevisión de la República Islámica de Irán. La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico enviará un correo electrónico a los barcos que intenten cruzar para explicarles "las normas de tránsito" y "adaptar sus procedimientos a este marco, y luego obtener la autorización para el paso".

Rubio asegura que 10 marineros civiles han muerto por el conflicto en Ormuz El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha asegurado que 10 marineros civiles han muerto en medio del conflicto en el estrecho de Ormuz , y describe a otros que se encuentran varados en el Golfo como personas "retenidas como rehenes" por Irán. En un tono de justificación de la operación 'Proyecto Libertad' para restablecer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, Rubio ha sido claro: "El objetivo es, francamente, rescatar a casi 23.000 civiles de 80 países diferentes que están atrapados en el Golfo y abandonados a su suerte por el régimen iraní".