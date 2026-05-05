Alerta en Nueva York
Vídeo | Los servicios de seguridad interceptan a un hombre que intentaba irrumpir en la Met Gala
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Susto en el Museo Metropolitano de Nueva York, que ha acogido una nueva edición de la Met Gala, con el habitual desfile de personalidades por sus escalinatas. La policía ha logrado interceptar a un individuo cuando intentaba saltar las barreras de seguridad del evento y acceder a la zona principal.
Según informan medios de EEUU, el hombre aparentaba ser un manifestante y ha sido detenido y reducido en el perímetro sin afectar el desarrollo de la gala.
El incidente se produce en el marco de una serie de protestas vinculadas a la Met Gala, y en especial a la gestión de parte de sus patrocinadores, entre los que se encuentra el matrimonio de Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos.
El incidente se produce dos semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, tuvieran que ser evacuados de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se escucharon varios disparos. El agresor fue detenido.
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