Líderes europeos cierran filas ante la amenaza de Trump de aplicar aranceles del 25% a los vehículos

Pendientes de la nueva escalada de tensión entre Estados Unidos y Europa, tras el anuncio de Trump de imponer aranceles del 25% a los vehículos fabricados dentro del territorio comunitario, los líderes europeos han cerrado filas frente a la amenaza. En este contexto, el comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, se reúne este martes con el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, para abordar la relación comercial transatlántica.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de cuya institución dependen las negociaciones comerciales y quien cerró con el presidente estadounidense el acuerdo bilateral, se ha pronunciado desde Ereván, en la primera cumbre UE-Armenia. "Un trato es un trato. Y tenemos un trato", recordó Von der Leyen en rueda de prensa. Añadió que "la esencia del acuerdo es prosperidad, reglas comunes y fiabilidad".

El motivo que esgrimió Trump, sin embargo, es que los europeos no están cumpliendo con su parte del acuerdo. En ese sentido, el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, aseguró que los Veintisiete "acordaron modificar varias de sus regulaciones o conceder ciertas flexibilidades a EEUU, pero no han hecho nada de eso".

"Llegado a cierto punto y tras haber debatido este asunto con mis colegas europeos durante muchísimos meses, el presidente (Trump) decidió que, si los europeos no están implementando el acuerdo en este momento, nosotros tampoco tenemos la obligación de implementarlo en su totalidad en la coyuntura actual", insistió antes de la reunión con la parte europea, de la que aún no han trascendido detalles.

Francia pide activar instrumentos anticoerción

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este martes que la UE debería "activar" sus instrumentos anticoerción en caso de que Estados Unidos finalmente imponga un arancel del 25 % a automóviles y camiones fabricados en territorio comunitario, algo que tildó de "amenazas de desestabilización" por parte de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Creo, sobre todo, que en el periodo geopolítico que estamos viviendo, aliados como Estados Unidos y la Unión Europea tienen cosas mucho mejor que hacer que agitar amenazas de desestabilización", afirmó Macron en una conferencia de prensa en Ereván, junto al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, transmitida en sus redes sociales.

Noticias relacionadas

Los acuerdos vigentes "deben ser respetados", subrayó Macron, en caso contrario, alertó, se reabriría el conjunto de las negociaciones comerciales. "Si uno u otro país fuera amenazado con derechos de aduana, la Unión Europea se ha dotado de instrumentos que deberán entonces activarse, porque esa es su finalidad", afirmó. Macron confirmó que "todas las opciones están sobre la mesa" como respuesta a posibles medidas proteccionistas de Washington, aunque expresó su deseo de que prevalezca la vía del entendimiento.