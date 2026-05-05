Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania anuncia una tregua el 6 de mayo y deja en manos de Rusia una eventual prolongación

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Avances lentos Rusia perdió en abril más territorio del que ganó en Ucrania por primera vez desde la contraofensiva ucraniana de mediados de 2023, según un análisis de la AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés). Moscú cedió el control de unos 120 kilómetros cuadrados entre marzo y abril, según los datos del ISW. Pese a que los combates en el frente alcanzaron una situación cercana al estancamiento, en los últimos meses han continuado sin tregua ataques intensos y mortales, en su mayoría por drones. Los avances de Rusia se han ralentizado desde finales de 2025, ya que los problemas de comunicación en el ejército ruso, sumados a contraataques ucranianos, ayudaron a Kiev a lograr progresos localizados en el sureste. Sin embargo, las ganancias netas del ejército ucraniano -las primeras en más de dos años- fueron marginales y representaron solo el 0,02% del territorio ucraniano, según los datos.

Ucrania anuncia su propio cese desde el miércoles Rusia anunció el lunes una tregua unilateral con Ucrania para los días 8 y 9 de mayo con motivo de las conmemoraciones de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, y amenazó con lanzar un "ataque masivo con misiles" si Kiev la viola. Ucrania, sin embargo, respondió declarando su propio alto el fuego a partir de la medianoche del 5 de mayo, al asegurar que el anuncio ruso no era "serio". Estas decisiones se producen en momentos en que Estados Unidos centra su atención en el conflicto en Oriente Medio después de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania, desencadenada por la invasión rusa a gran escala en 2022.

Ucrania anuncia una tregua el 6 de mayo y deja en manos de Rusia una eventual prolongación El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este lunes una tregua para el 6 de mayo y dejó en manos de Moscú la posibilidad de prolongarla, ya que el Kremlin quiere un cese de hostilidades para el día 9 con motivo de la celebración del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi. "Consideramos que la vida humana tiene un valor incomparablemente mayor que cualquier 'celebración' de aniversario. En este sentido, anunciamos un régimen de alto el fuego a partir de las 00.00 hora local del 5 al 6 de mayo", escribió Zelenski en su cuenta de la red social X, en la que pidió a Rusia secundarla. "En el tiempo que queda hasta ese momento, es realista garantizar que el silencio entre en vigor. Actuaremos de forma recíproca a partir de ese momento", indicó.

Rusia amenaza con un "ataque masivo" a Kiev si Ucrania rompe la tregua ordenada por Putin Rusia amenazó este lunes con lanzar un "ataque masivo con misiles" contra Kiev si Ucrania viola la tregua unilateral del 8 y 9 de mayo ordenada por el presidente Vladimir Putin, con motivo de las conmemoraciones por el final de la Segunda Guerra Mundial. "Si el régimen de Kiev intenta implementar sus planes criminales para perturbar la celebración del 81º aniversario de la victoria en la Gran Guerra patriótica, las fuerzas armadas rusas lanzarán, en represalia, un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev", indicó en un comunicado el Ministerio de Defensa ruso, divulgado en el servicio de mensajería MAX, respaldado por el Kremlin.

Rusia anuncia una tregua para el 8 y 9 de mayo y espera que Ucrania la secunde El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy una tregua en Ucrania para los días 8 y 9 de mayo, en línea con lo propuesto por el presidente ruso, Vladímir Putin, para conmemorar el aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Según la nota castrense, Moscú espera que Kiev siga su ejemplo y respete el cese de hostilidades durante el viernes y el sábado, día en el que tendrá lugar un desfile militar en la plaza Roja. Defensa advirtió que en caso de que Ucrania intente frustrar las celebraciones del 81 aniversario de la Victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, "las Fuerzas Armadas rusas lanzarán un ataque masivo con misiles en represalia contra el centro de Kiev". Los militares rusos aseguraron que Rusia, "pese a tener esa capacidad, se había abstenido hasta ahora de tales acciones por razones humanitarias".

La UE ofrece a Ucrania apoyo hasta lograr la paz y el inicio del proceso de adhesión El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró este lunes que la Unión Europea (UE) ofrece a Ucrania apoyo hasta alcanzar la paz y el pronto inicio del proceso de adhesión en el bloque. "Mi mensaje al presidente (Volodímir) Zelenski es que la UE estará junto a Ucrania el tiempo que haga falta para alcanzar una paz justa, sostenible y duradera, respetando plenamente la integridad territorial de Ucrania", dijo en la rueda de prensa que puso punto y final a la reunión en Ereván, capital armenia. Costa subrayó que el apoyo a Kiev ante la agresión rusa sigue siendo "un punto clave para la comunidad política europea". "Tenemos que avanzar en el proceso de adhesión de Ucrania al abrir lo antes posible el primer capítulo de negociación", añadió.

Ataques rusos dejan nueve muertos en el este de Ucrania Un ataque ruso con misiles causó al menos siete muertos en una localidad en el este de Ucrania y otro bombardeo mató a otras dos personas en el sur del país, afirmaron el lunes las autoridades locales. El ataque más mortífero se produjo en Merefa, en los alrededores de la segunda ciudad más poblada de Ucrania, Járkov. Al menos siete civiles murieron y decenas resultaron heridos, según las autoridades regionales. Periodistas de la AFP en ese municipio observaron varios cuerpos tendidos en el suelo, cubiertos por mantas o sábanas blancas. En los alrededores había casas, tiendas y coches dañados.

Rusia nombra a un nuevo jefe de las Fuerzas Aeroespaciales, sancionado por Ucrania El coronel general Alexandr Chaiko ha sido nombrado nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, según informó este lunes el portal RBC. Chaiko, cuyo nombramiento aún no ha sido confirmado por el Ministerio de Defensa, sustituiría así al general Víktor Afzalov. Nacido en 1971 en la región de Moscú, Chaiko sirvió en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Desde 2015, participó en la operación militar rusa en Siria.

Seis muertos en un ataque con misil ruso contra una ciudad en la región de Járkov Seis personas han muerto este lunes en la ciudad de Merefa de la región oriental ucraniana de Járkov en un ataque ruso con un misil balístico Iskander, según el último balance del bombardeo ofrecido por el gobernador de la región, Oleg Siniégubov. Más de treinta personas han resultado heridas en el ataque, que ha provocado daños en varias casas bajas y bloques de viviendas y ha causado desperfectos también en comercios y en un taller, según la Siniégubov. Merfa tenía más de 20.000 habitantes antes de la guerra y está situada 22 kilómetros al suroeste de Járkov, capital de la región homónima del noreste de Ucrania y una de las urbes más grandes del país.