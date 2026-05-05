Trump asegura que de no estar él en la Casa Blanca, “estaríais en la Tercera Guerra Mundial”

"Si tuvierais a la persona equivocada aquí arriba, estaríais en la Tercera Guerra Mundial". Así de tajante se ha mostrado durante esta madrugada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras ser preguntado sobre el transcurso de la guerra en Irán durante un acto con pequeños empresarios en el marco de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa celebrado en la Casa Blanca.

El mandatario republicano, que horas antes había amenazado con "borrar de la faz de la tierra" a Irán si Teherán atacaba los buques estadounidenses desplegados en el estrecho de Ormuz, tildó anoche el conflicto en Oriente Próximo como una "mini guerra" a la que quitó peso en comparación con otros acontecimientos similares cuya extensión fue mucho más prolongada.

En este sentido, Trump ha asegurado que las "seis semanas" que ha durado la guerra en Irán antes de firmar la actual tregua, nada tiene que ver con otras operaciones militares como la de Vietnam "que duró 19 años"; la de Corea, que se prolongó durante tres años; o los seis años durante los que tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial.

Así, y sin entrar a valorar las consecuencias de este conflicto, el republicano ha aseverado que EEUU "está en auge a pesar de esta mini guerra", de cuya autoría ha responsabilizado plenamente a Irán. "Digo que es una mini guerra porque eso es lo que son. Ya no tienen armada. Piénsenlo. Tenían 159 buques. ¿Cuántos les quedan?", ha planteado, para después asegurar que de no estar él sujetando el timón de la Administración estadounidense, el mundo estaría sumido "en plena tercera guerra mundial". "Tan seguro como que estáis sentados ahí", ha aseverado ante los empresarios reunidos en la Casa Blanca.

Con esto, Trump ha quitado importancia a la última ofensiva contra Emiratos Árabes Unidos (EAU) por la cual Irán habría violado la tregua tras lanzar 19 proyectiles contra uno de los principales aliados de EEUU en el Golfo Pérsico. "La mayoría fueron derribados", ha afirmado el republicano durante este mismo acto en el que ha asegurado que "No ha habido daños importantes". También en esta línea, ha abordado el ataque contra un buque mercante de Corea del Sur, por el que ha instado a Seúl a "tomar medidas" para clarificar esta agresión.