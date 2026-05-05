Guerra en Irán, en directo: última hora | Tregua rota; Emiratos afirma haber interceptado 15 misiles y cuatro drones lanzados desde Irán

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Hostilidades en torno a Ormuz hacen peligrar el alto el fuego entre EEUU e Irán La tregua entre Estados Unidos e Irán se ha visto nuevamente debilitada por los enfrentamientos del lunes en torno al estratégico estrecho de Ormuz y la reanudación de los disparos de Teherán contra uno de sus vecinos del Golfo, Emiratos Árabes Unidos. Este recrudecimiento de la guerra, que pone en peligro el alto el fuego vigente desde el 8 de abril, se produce tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de una operación militar destinada a restablecer la circulación de buques en Ormuz. El magnate republicano advirtió, en declaraciones recogidas por la cadena Fox News, que "los iraníes serían borrados de la faz de la Tierra" si atacaban a buques estadounidenses en esa zona.

El Ejército de EEUU afirma que el objetivo final del plan de Trump en Ormuz es crear "una ruta bidireccional" El Comando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos ha indicado que el objetivo final del Proyecto Libertad, la iniciativa con la que Washington quiere facilitar la salida de los barcos atrapados en el golfo Pérsico ante el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, será abrir en el estratégico paso "una ruta bidireccional". "En última instancia será una ruta bidireccional", ha declarado el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, en una rueda de prensa celebrada este lunes en la que ha abordado la "ruta despejada" por el Ejército para facilitar el tránsito de dos mercantes con bandera estadounidense unas horas antes. "Lo más importante es que los barcos salgan a corto plazo. Y con el tiempo, sin duda, también veremos que llegan barcos", ha incidido. De cualquier modo, ha querido precisar que la misión no incluye "escoltas específicas" a barcos individualizados, una estrategia que llevaría a "emparejamientos de uno para uno" y que, ha argumentado, no sería tan efectiva como el "sistema defensivo (...) de múltiples capas" que han dispuesto las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Von der Leyen tilda de "inaceptables" los ataques que Emiratos Árabes Unidos atribuye a Irán La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado los ataques denunciados durante la jornada por Emiratos Árabes Unidos y atribuidos a Irán, que ha calificado de "inaceptables", y ha asegurado que las autoridades comunitarias continuarán trabajando con vistas a alcanzar una "distensión" en Oriente Próximo y terminar con las "brutales" acciones de Teherán. "Hoy, nuestro socio, Emiratos Árabes Unidos, ha vuelto a ser blanco de violentos ataques con misiles y drones procedentes de Irán. Estos ataques son inaceptables y constituyen una clara violación de la soberanía y del Derecho Internacional", ha afirmado en sus redes sociales. Von der Leyen ha manifestado así su "plena solidaridad" con el presidente del país, Mohamed bin Zayed al Nahyan, así como con "el pueblo de Emiratos Árabes Unidos y nuestros socios de todo Oriente Próximo".

Guterres insta a Irán a garantizar, "como mínimo", la atención médica "urgente" a Narges Mohammadi, encarcelada El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha instado este lunes a las autoridades de Irán que garanticen, "como mínimo", la atención médica urgente que requiere la activista Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que se encuentra hospitalizada desde el pasado viernes por un problema cardíaco durante su huelga de hambre contra las condiciones de su detención. Guterres ha mostrado "su preocupación" ante el estado de salud de Mohammadi, por lo que ha insistido a Teherán en que "se asegure de que reciba, como mínimo, la atención médica urgente" que esta requiere. Así lo ha manifestado en rueda de prensa su portavoz, Stéphane Dujarric, tras confirmar que desde el organismo están "al corriente" del deterioro de salud de Mohammadi.

Los países árabes cierran filas con Emiratos y apoyan las medidas que tome tras los ataques de Irán La Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) expresaron este lunes su solidaridad con Emiratos Árabes Unidos (EAU) tras las renovadas rondas de ataques de Irán y confirmaron su apoyo "a las medidas que pueda adoptar" para salvaguardar su seguridad. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, afirmó en un comunicado que "la seguridad nacional árabe es indivisible" y condenó "enérgicamente" la "renovada y traicionera agresión iraní" contra Emiratos, que por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego a principios de abril fue blanco de ataques de Irán. El líder del organismo panárabe recordó que los ataques dirigidos contra instalaciones civiles son una "flagrante violación del derecho internacional y del acuerdo de alto el fuego", que entró en vigor el pasado 8 de abril y que ahora pende de un hilo.

Emiratos Árabes afirma haber interceptado 15 misiles y 4 drones lanzados desde Irán El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó este lunes haber interceptado un total de 15 misiles y cuatro drones lanzados desde Irán que causaron tres heridos "de gravedad moderada", en los primeros ataques iraníes contra el país del golfo Pérsico desde la entrada en vigor del alto el fuego. "Los sistemas de defensa aérea de EAU interceptaron 12 misiles balísticos, 3 misiles de crucero y 4 drones lanzados desde Irán, causando 3 heridos de gravedad moderada", dijo el departamento en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X. Los tres heridos, de nacionalidad india, sufrieron lesiones después de que un dron iraní atacara una instalación petrolera en la localidad oriental emiratí de Fuyaira, donde se desató un "gran incendio", de acuerdo con las autoridades. Defensa indicó que desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, Emiratos ha interceptado un total de 549 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.260 drones lanzados por la República Islámica en represalia por las agresiones contra su territorio.

Irán amenaza a Emiratos con una "severa respuesta" si se involucra más en la guerra Fuente militar iraní advierte a los Emiratos Árabes Unidos de que no se conviertan en "peones de Israel" y afirma que cualquier paso en falso acarreará una severa respuesta, informa Tasnim News.

EEUU contacta con "decenas" de buques atrapados en Ormuz para guiarlos fuera de la zona de guerra El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) ha indicado este lunes que ha contactado con "decenas" de buques en el estrecho de Ormuz para facilitar el tráfico marítimo en este paso, en línea con la misión "humanitaria" anunciada en la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump. "Los buques que se encuentran actualmente en el golfo Arábigo --en alusión al golfo Pérsico-- representan a 87 países de todo el mundo y, tal y como ha mencionado el presidente, no son más que espectadores neutrales e inocentes. En las últimas 12 horas, nos hemos puesto en contacto con decenas de buques y compañías navieras para facilitar el tráfico a través del (estrecho de Ormuz), en consonancia con la intención del presidente de ayudar a guiar a los buques de forma segura a través de este estrecho corredor comercial", ha señalado el jefe del Centcom, el almirante Bad Cooper, en un comunicado difundido en redes sociales.

La tensión en el Golfo dibuja un punto de inflexión Pese a la tregua, EEUU ha hundido varias embarcaciones de Irán y ha situado destructores dentro de Ormuz para reanimar el tráfico marítimo. Irán considera roto el alto al fuego y ha lanzado varios drones y misiles contra infraestructuras petrolíferas y buques. Algunas naciones del Golfo se pueden ver obligadas a participar directamente en la guerra contra Irán ante ataques directos coordinados por Teherán. Existe el riesgo de que la situación obligue a algunos países del Golfo a asumir responsabilidades militares frente a Irán. Hoy podría haberse dibujado un punto de inflexión en la guerra. Mientras tanto, el petróleo y bitcóin se han encarecido y las posibilidades de bajadas de tipos de interés en EEUU se alejan.