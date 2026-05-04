Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Un dron no identificado sospechoso de haber violado el espacio aéreo de Finlandia

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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Al menos tres muertos en ataques rusos en Ucrania
Al menos tres personas han muerto en ataques de las fuerzas militares rusas en Odesa y Dnipro durante la jornada del domingo, según el balance de las autoridades ucranianas, mientras que Rusia ha denunciado el fallecimiento de otras dos personas en ataques ucranianos en Bélgorod. Dos de los fallecidos corresponden a la región de Odesa, donde además hay cinco personas más heridas en un ataque contra la infraestructura de este estratégico puerto, según ha informado en redes sociales el director de la Comisión Electoral de Odesa, Oleh Kiper. "El enemigo sigue atacando la infraestructura civil y el puerto de la región de Odesa. Lamentablemente han muerto dos personas y cinco han resultado heridas", ha explicado Kiper, que ha dado cuenta de hasta tres ataques más con drones en edificios de viviendas de la zona.
Starmer aborda con Zelenski la "colaboración en la industria de defensa"
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha mantenido este domingo una entrevista con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con el que ha señalado la importancia de la "colaboración en la industria de defensa". "Los dos están de acuerdo en la importancia de impulsar la colaboración en la industria de defensa con los socios europeos para defender Ucrania durante el tiempo que sea necesario", ha destacado el Gobierno británico sobre la cita de Starmer con Zelenski. Ambos han resaltado "la necesidad de preparar y proteger la infraestructura de energía de Ucrania con vistas al próximo invierno para mejorar así la resistencia del país a los bárbaros ataques rusos". Zelenski y Starmer han abordado también las iniciativas de Ucrania para lograr una paz duradera y han destacdao la importancia de "mantener y acelerar" las sanciones para "obligar a Rusia a entrar en la negociación".
Finlandia comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia
El Ministerio ruso de Defensa informó por su parte el domingo de que unidades de defensa aérea militares habían interceptado 334 drones ucranianos durante la noche en una quincena de regiones, algunas de ellas cercanas a San Petersburgo, a unos 150 kilómetros de Virolahti.
En marzo, Ucrania había presentado sus disculpas a Helsinki después de que dos drones ucranianos se estrellaran en el sur de Finlandia, probablemente desviados de su trayectoria por interferencias rusas.
Un dron no identificado sospechoso de haber violado el espacio aéreo de Finlandia
Un dron no identificado es sospechoso de haber violado el espacio aéreo finlandés, cerca de la frontera con Rusia, el domingo, anunció el Ministerio finlandés de Defensa. La fuerza aérea finlandesa detectó el dron en las primeras horas de la mañana en Virolahti, declaró el ministerio en un comunicado.
"El modelo y el origen del dron no han sido identificados", indicó, precisando que el dron ya no se encontraba en el espacio aéreo finlandés. El incidente está siendo investigado por los guardias fronterizos finlandeses, añadió el ministerio.
Ucrania pretende duplicar los salarios de su infantería
Ucrania pretende duplicar los salarios de su infantería y permitir que algunos soldados puedan tomarse un descanso tras años de servicio, según la ampliamente esperada reforma del Ejército anunciada por el presidente Volodímir Zelenski
Zelenski impone sanciones a cinco personas, incluido su antiguo jefe de gabinete
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha aprobado este sábado la imposición de sanciones contra cinco personas, entre las que figura el antiguo jefe de gabinete de la Presidencia de Ucrania, Andri Bohdan.
El decreto prevé la revocación de todos los honores estatales, el embargo de sus bienes y la prohibición para realizar transacciones comerciales, explica el comunicado presidencial.
Las sanciones están en vigor por un periodo inicial de 10 años y no se ha dado ninguna explicación concreta sobre su motivación. Bohdan fue jefe de la Oficina Presidencial ucraniana entre mayo de 2019 y febrero de 2020.
El propio Bohdan ha insinuado en Facebook que la medida podría estar relacionada con las informaciones publicadas recientemente en prensa sobre un presunto caso de corrupción en el que estarían implicados Zelenski y su esposa, Olena Zelenska.
En concreto ha mencionado que Zelenski sospecha que hay una conexión entre estas publicaciones y el trabajo de Bohdan como abogado.
Zelenski habla con Fico y subraya importancia de mantener buenas relaciones
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó este sábado la importancia de mantener unas buenas relaciones con Eslovaquia tras conversar con el primer ministro, Robert Fico, a quien el Kremlin espera en el desfile militar del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi y quien ha bloqueado decisiones comunitarias sobre Ucrania.
"Es necesario mantener relaciones sólidas entre nuestros Estados, y ambos estamos interesados en ello", señaló Zelenski en un mensaje de su cuenta de Telegram tras hablar con Fico.
Según Zelenski, el primer ministro eslovaco le trasladó el apoyo de Eslovaquia a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE) y su disposición a compartir su experiencia en el proceso, por el que pasó hasta convertirse en Estado miembro en 2004.
El jefe de Estado ucraniano, que dijo que ambos trataron la posibilidad de reunirse próximamente en persona, invitó a Fico a Kiev y le agradeció su invitación para viajar a Bratislava.
Se espera que Fico visite primero Moscú, ya que es uno de los invitados del presidente ruso, Vladímir Putin, al tradicional desfile en la plaza Roja del Día de la Victoria, que se celebra cada año el 9 de mayo.
Zelenski advierte de una actividad inusual en lado bielorruso de la frontera
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió este sábado de una "actividad inusual" no especificada en el lado bielorruso de la frontera con ese país, y aseguró que Kiev está preparado para defender a la población y su soberanía.
En su tradicional discurso diario a la población publicado en Telegram, el mandatario sostuvo que "la víspera hubo una actividad bastante inusual en algunos tramos de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, del lado bielorruso".
"Estamos documentando todo cuidadosamente y manteniendo la situación bajo control. Si es necesario, reaccionaremos. Ucrania está preparada para defender a su pueblo y su soberanía", añadió, sin entrar en detalles.
"Todos aquellos a quienes intenten involucrarse en cualquier acción agresiva contra Ucrania deben entenderlo", advirtió a Minsk.
El pasado 23 de abril Zelenski dijo que no quiere que Bielorrusia, que permitió en febrero de 2022 a Rusia utilizar su territorio para trasladar equipo y soldados a Ucrania para invadirla desde el norte, se vea involucrada en las ideas "enfermas" de la Federación Rusa.
"En cuanto a la amenaza de un ataque desde Bielorrusia, miren, los rusos tienen muchas ideas enfermizas y fantasiosas. Por eso realmente no quiero que Bielorrusia sea arrastrada a estas ideas fantasiosas y las convierta en una terrible realidad", afirmó Zelenski en declaraciones a los medios.
El 29 de abril Zelenski firmó un decreto para imponer nuevas sanciones contra entidades de Bielorrusia.
Ucrania denucia dos muertos y siete heridos en un ataque ruso contra un minibús en Jersón
Un hombre y una mujer han muerto y otras siete personas han resultado heridas en un ataque con drones rusos contra un minibús en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, según ha informado el sábado el gobernador militar de la región homónima, Oleksandr Prokudin.
Entre los heridos en el ataque, ocurrido a primera hora de la mañana, se encontraban seis hombres y una mujer que fueron trasladados al hospital, ha confirmado en su canal de Telegram.
Las fuerzas rusas tomaron la ciudad a orillas del Dniéper poco después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, pero tuvieron que retirarse tras el río a finales de ese año tras una contraofensiva ucraniana.
Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de una localidad en la provincia de Járkov
Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances en su invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en esta ocasión con la toma de otra localidad en la provincia de Járkov (noreste). "Como resultado de acciones decisivas por parte del grupo de fuerzas Norte en la zona de la operación militar especial, se ha establecido el control sobre Pokalianoye, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso, sin detalles sobre bajas en los combates.
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