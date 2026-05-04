Encuesta CEO: El sentimiento europeísta se dispara entre los jóvenes catalanes

40 años después de la adhesión a la Unión Europea, los catalanes hacen un balance, en líneas generales, positivo. Pese al desconocimiento y el desinterés que aún existe respecto de las instituciones comunitarias, la mayor parte de la ciudadanía valora el papel clave que la UE ha tenido para el desarrollo de Catalunya y de toda España. Incluso las generaciones más jóvenes, que vehiculan desde hace tiempo cabreo y desafección en las encuestas, son las que manifiestan hoy un mayor grado de europeísmo.

Un sondeo elaborado por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona concluye que seis de cada diez catalanes (58%) se consideran muy o bastante europeístas, frente al 37% que declara sentirse poco o nada europeísta. Pero el europeísmo escala hasta el 65% en la franja de edad de 18 a 24 años, mientras que solo el 28% de los más jóvenes reniegan de este sentimiento. En comparación con la encuesta de 2024, el europeísmo en este segmento ha aumentado 29 puntos y el antieuropeísmo se ha reducido 36 puntos.

Los más jóvenes y los más mayores

El trabajo de campo del estudio se realizó del 23 de marzo al 13 de abril a partir de 1.000 entrevistas a ciudadanos de la UE residentes en Catalunya. Los catalanes más jóvenes, que no vivieron el proceso de integración en la UE, son ahora tan europeístas con los más mayores, a partir de 65 años, entre los que un 64% se considera europeísta y el 34% rechaza este sentimiento, mientras que el resto de franjas de edad se mueven alrededor de la media del 58%.

También hay diferencias según el lugar de nacimiento: el 69% de los catalanes nacidos fuera de España se declaran europeístas, porcentaje que baja al 62% entre los nacidos en el resto de España y al 56% entre los nacidos en Catalunya. Y por ideologías políticas, destaca que los votantes de centro-izquierda consignan el porcentaje más alto de europeísmo del sondeo (76%).

Imagen sobre europeismo

En paralelo, la encuesta refleja que el 69% de los catalanes consideran positivo que España forme parte de la UE, tres puntos menos que en 2024. Este dato se alinea con el último Eurobarómetro del Parlamento Europeo, publicado en febrero de 2026, donde el 72% de los encuestados en España y el 62% en el conjunto de la UE valoran positivamente la pertenencia.

Sin embargo, esta percepción positiva no impide que persista un nivel relevante de desapego y desconocimiento institucional, así como de escasa influencia. El 59% de los encuestados tienen poco o ningún interés por la política europea y el 90% cree que su voz cuenta poco o nada. Además, el 54% no ha sabido citar ninguna institución europea, seis puntos menos que 2024.

Demanda de más liderazgo europeo

Con todo, el Parlamento Europeo se consolida como la institución más reconocida (33%, cuatro puntos más que hace dos años), triplicando a la Comisión Europea (11%) y al resto de organismos. Además, el 77% de los encuestados quisieran que la UE tuviera un papel más relevante en el futuro (18 puntos más que en 2024), lo que refleja una demanda creciente de liderazgo europeo frente a los desafíos actuales.

Sobre el balance de los 40 años de pertenencia, siete de cada diez entrevistados (69%) afirman que la UE ha contribuido positivamente al desarrollo económico de Catalunya, siendo la economía y el comercio los ámbitos que se señalan como los más beneficiados (34%). El 58% cree que la adhesión también ha sido buena en el ámbito social, y cuando se pide a los catalanes que valoren el impacto de la UE en su futuro personal, la puntuación media es de 6,7 sobre 10.

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Además, el 60% considera que el euro ha reforzado la estabilidad monetaria y el 79% cree que la adhesión sería beneficiosa para los países candidatos a entrar en la UE.