Encuesta CEO: El 62% de los catalanes quieren mantener o aumentar el gasto en defensa

El 40º cumpleaños de España en la UE coincide con el debate sobre la conveniencia de aumentar la inversión en defensa para hacer frente a los desafíos globales. La mayoría de los catalanes comparten esa necesidad y reclaman de forma rotunda una política de seguridad común y coordinada, tal como refleja una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona elaborada del 23 de marzo al 13 de abril a partir de 1.000 entrevistas a ciudadanos de la UE residentes en Catalunya.

El sondeo muestra un amplio apoyo a una mayor coordinación europea. El 82% de los catalanes apoyan que la UE tenga una política común de seguridad y defensa, aunque solo el 26% defiende un incremento del gasto militar. No obstante, el 36% de los encuestas apuestan por mantener la inversión actual, lo que eleva al 62% el porcentaje de ciudadanos que mantendrían o elevarían el gasto. El 34% restante es partidario de reducirlo para priorizar otras políticas.

La reclamación de más gasto militar cala, sobre todo, entre los catalanes más jóvenes, con un porcentaje hasta 13 puntos por encima del promedio. El 39% de los encuestados de 18 a 24 años están a favor de elevar la inversión, y otro 34% cree que debería mantenerse la actual. También en la siguiente franja de edad, de 25 a 34 años, se da un amplio respaldo a conservar o incrementar el gasto en defensa (74%), mientras que a partir de los 35 años, el apoyo se reduce sensiblemente. Las variaciones se notan también en función del lugar de nacimiento, con 10 puntos de diferencia entre los catalanes nacidos en el resto de España o en el extranjero, más partidarios de subir la inversión, frente a los nacidos en Catalunya, más reacios.

Imagen sobre europeísmo

Más allá de cuál debe ser la inversión en defensa, el 89% de los catalanes tienen claro que la UE debería responder de forma conjunta frente a amenazas a la integridad territorial de los estados miembros, y el 76% aboga por un papel activo en diplomacia y mediación internacional, especialmente en Oriente Medio. En cuanto a la guerra de Ucrania, el apoyo a las sanciones a Rusia alcanza el 74%, mientras que el 67% avala el respaldo de la UE a Kiev. Y frente al cuestionamiento de la OTAN por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 62% de los entrevistados consideran importante que los estados miembros de la UE formen parte también de la Alianza Atlántica.

Imagen sobre europeísmo en plataformas

De Trump también discrepan los catalanes acerca de los aranceles. Seis de cada 10 ciudadanos (60%) valoran positivamente la respuesta conjunta de la UE a las barreras comerciales impuestas por EEUU, aunque uno de cada tres (33%) no está de acuerdo con la reacción comunitaria. Tres de cada cuatro encuestados (74%) apoyan que la UE refuerce sus relaciones económicas y comerciales con otras regiones del mundo, sobre todo con China, India, los países del sureste asiático y, en menor medida, los países del Mercosur.

Clima, vivienda e inmigración

El estudio del CEO también ha preguntado a los catalanes por otras políticas de la UE. Y es la vivienda la que aparece como la reclamación prioritaria de los catalanes a la UE de cara al próximo presupuesto comunitario. Entre las medidas que más se exigen figuran impulsar la construcción y rehabilitación de viviendas, luchar contra la ocupación y regular los pisos turísticos.

Imagen que ilustra el tema del europeismo en relación a la vivienda.

Por lo que respecta al cambio climático, se ha moderado el apoyo al objetivo de reducir las emisiones para ser el primer continente climáticamente neutro en 2050. El 32% de los catalanes opinan que se debería mantener este objetivo, el 31% reclama hacer esfuerzos para alcanzarlo antes y el 26% apuesta por flexibilizar el calendario y priorizar la economía. En materia migratoria, entre los catalanes predomina la preferencia por una respuesta coordinada a escala europea (33%), combinada con una demanda de control de fronteras (30%).

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Imagen que ilustra el tema del europeísmo y los migrantes.

En lo que sí hay un amplio respaldo es en reforzar la regulación de plataformas digitales, redes sociales e inteligencia artificial, en especial para proteger a los usuarios frente a contenidos ilegales (92%) y para regular la actividad de las grandes plataformas (88%). No obstante, tres de cada cuatro catalanes (76%) advierten de que esta regulación puede limitar la libertad de expresión y el derecho a la información. El 87% de los sondeados son partidarios de limitar a 16 años la edad mínima de acceso a las redes sociales en toda la UE.