Guerra en Irán, en directo: última hora | Trump dice que EEUU escoltará barcos fuera del estrecho de Ormuz a partir del lunes

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La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.
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Catalunya aspira a crecer en 1.000 millones de euros anuales y 10.000 empleos si despliega la industria de defensa, por Gabriel Ubieto y Paula Clemente.
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El impacto de la guerra en la economía de Irán: 23.000 fábricas dañadas y casi un año de riqueza vapuleada, por Ricardo Mir de Francia.
Segundo buque atacado en Ormuz en las últimas 24 horas, según agencia marítima británica
La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó este lunes de un nuevo ataque contra un buque cisterna en aguas del estrecho de Ormuz, el segundo incidente en menos de 24 horas. El petrolero, de bandera no identificada, fue alcanzado a las 19.40 GMT del domingo "por un proyectil desconocido", sin dejar heridos entre la tripulación ni impacto ambiental. Este incidente se produjo a 78 millas náuticas (unos 144 kilómetros) al norte de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, según la agencia británica, que pidió a los buques que transitan por la zona extremar la precaución e informar a la agencia de cualquier actividad sospechosa. Horas antes, a las 11.30 GMT, la UKMTO reportó que varias embarcaciones pequeñas atacaron a un buque granelero que navegaba frente a las costas de la ciudad de Sirik, en el suroeste de Irán, para dirigirse hacia el norte del estrecho de Ormuz.
Trump dice que EEUU escoltará barcos fuera del estrecho de Ormuz a partir del lunes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el inicio de “Project Freedom” para escoltar buques de países ajenos al conflicto en Oriente Medio que permanecen bloqueados en el estrecho de Ormuz.
Según el mandatario, estos barcos pertenecen a naciones “no involucradas en absoluto”, que son “espectadores neutrales e inocentes”. Washington se ha comprometido a “guiar sus barcos de forma segura fuera de estas aguas restringidas”, en una operación que comenzará el lunes.
El ministro de Exteriores iraní aborda con Albares detalles de la negociación para poner fin a la guerra con EEUU
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con su homólogo español, José Manuel Albares, con el que ha tratado los detalles de la negociación en marcha para poner fin a la guerra con Estados Unidos.
"El ministro iraní le ha detallado el estado de la negociación en curso", han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Este contacto, mantenido a petición del ministro iraní, ha servido también para que Albares reiterara "el apoyo español a la vía diplomática y a la negociación en curso para alcanzar una paz definitiva", según estas fuentes.
Araqchi ha mantenido una serie de contactos con ministros de Exteriores de varios países, los últimos con el ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi; con el de Alemania, Johann Wadephul, o de Brasil, Mauro Vieira.
Irán confirma la recepción de la respuesta de EEUU a su propuesta de 14 puntos
El Gobierno iraní ha confirmado este domingo que han recibido a través de Pakistán, país mediador, la respuesta de Estados Unidos al plan de 14 puntos remitido a Washington desde Teherán con el objetivo de poner fin a la guerra que enfrenta a ambos países y está ya estudiándola.
"Los estadounidenses han dado a Pakistán una respuesta al plan de puntos de Irán y la estamos estudiando", ha explicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en declaraciones a la televisión pública iraní, IRIB.
Baqaei ha señalado que el plan de 14 puntos "no trata sobre las conversaciones nucleares, sino sobre el final de la guerra". "Estamos en esta fase. Veremos qué ocurre en el futuro. La decisión se tomará cuando llegue el momento", ha apuntado.
El portavoz ha rechazado además las informaciones sobre un acuerdo para la retirada de minas del estrecho de Ormuz y las ha calificado de "ficción mediática".
Baqaei ha resaltado por otra parte que cualquier posible acuerdo depende de la voluntad de Irán y que no hay una fecha límite. "La proupesta marco se basa en un cese inicial y después habría una revisión detallada durante un periodo de 30 días", ha explicado. "Irán, básicamente no acepta negociar con ultimátums y fechas límite impuestas", ha argumentado.
La propuesta iraní prevé "poner fin a la guerra" en un plazo de 30 días en contraste con lo que plantea Washington, que incluye un alto el fuego de dos meses.
Israel adquiere nuevos escuadrones de caza F-35 y F-15IA para "garantizar la superioridad"
El Comité Ministerial de Adquisiciones israelí aprobó la compra de un cuarto escuadrón de cazas F-35 de Lockheed Martin y un segundo escuadrón de F-15IA de Boeing, "valorados en decenas de miles de millones de séqueles", informó este domingo el ministerio de Defensa israelí. "Estas aeronaves refuerzan la abrumadora superioridad aérea de Israel. Nuestros pilotos pueden alcanzar cualquier punto del espacio aéreo iraní, y están preparados para hacerlo si fuera necesario (...) Seguiremos garantizando la superioridad de Israel en todos los ámbitos", declaró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una intervención en vídeo grabada.
El ministerio israelí de Defensa indicó que el acuerdo que ha obtenido luz verde este domingo con Lockheed Martin y Boeing incluye la integración completa de la nueva flota en la Fuerza Aérea israelí, su mantenimiento integral, repuestos y apoyo logístico.
Este es el primer paso en la ejecución del "plan de fortalecimiento" que pretende el Ejecutivo israelí para la próxima década, que ya ha sido ratificado por la Oficina del Primer Ministro y por el ministerio de Defensa, y que contará con un presupuesto específico de 350.000 millones de séqueles (unos 100.000 millones de dólares) para ese período.
Netanyahu afirmó en su mensaje de este domingo que están trabajando por la "independencia" armamentística de Israel, para así no requerir del apoyo o colaboración de "países extranjeros" en los próximos años. "Desarrollaremos aeronaves innovadoras. Esto cambiará por completo el panorama", aseguró el primer ministro israelí.
Netanyahu también se refirió a la creación de un "proyecto especial" para contrarrestar "la amenaza de los drones", que tantos problemas están generando a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el frente que mantiene con Hizbulá en la frontera norte israelí y en el sur de Líbano, actualmente ocupado por el Ejército de Israel.
Ataque a un buque que navegaba por Ormuz sin heridos
Varias embarcaciones pequeñas atacaron a un buque granelero que navegaba hacia el norte del estrecho de Ormuz, según reportó este domingo el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), sin dejar ningún herido en la tripulación ni provocar daños ambientales.
"El capitán de un buque granelero que navegaba hacia el norte informó haber sido atacado por varias embarcaciones pequeñas. Toda la tripulación se encuentra a salvo y no se reportaron impactos ambientales", escribió la UKMTO en su página web.
El incidente ocurrió cuando el buque se encontraba a 11 millas náuticas (20 kilómetros) de la ciudad de Sirik, al suroeste de Irán.
La UKMTO, autoridad en el sector de la seguridad marítima que informa sobre incidentes en el mar, recibió desde el 28 de febrero hasta ayer, 2 de mayo, 41 informes de incidentes que afectan a buques que operan en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán.
Además, recibió 23 informes de ataques, 16 de actividad sospechosa y 2 de secuestro.
El Ejército israelí mata a un palestino y hiere a 44 en despliegues en Cisjordania ocupada
Un palestino ha muerto y otros cuatro han resultado heridos a manos del Ejército israelí al despejar a tiro limpio a grupos de jóvenes que, aseguran los militares, estaban tirando piedras a sus militares que estaban protagonizando una nueva incursión en la ciudad cisjordana de Nablús.
El fallecido ha sido identificado como Naif Firas Ziad Samaro, de 26 años, que resultó alcanzado por un balazo en la cabeza. El resto de los heridos, entre los cuales hay dos niños, recibieron balazos en la pelvis y en el pecho, según ha denunciado el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina a la agencia oficial de noticias palestina WAFA.
Además, otras diez personas han resultado afectadas por los gases lacrimógenos que también dispararon los militares israelíes tras irrumpir en la ciudad desde el puesto de control de Deir Sharaf antes de lanzar una redada en el campamento de Al Ain y en una galería comercial de la calle Sufian.
El Ejército israelí se ha limitado a confirmar un "violento altercado" en el que "varios terroristas arrojaron piedras contra las fuerzas, lo que representó una amenaza para ellas".
"Las fuerzas respondieron con medidas para dispersar a los manifestantes y, posteriormente, con disparos para neutralizar la amenaza y dispersar a la multitud. Se registraron varios heridos", ha manifestado el Ejército israeli.
Al menos cinco muertos y once heridos en nuevos bombardeos israelíes contra el Líbano
Al menos cinco personas murieron, entre ellos dos sirios y un egipcio, y otras once resultaron heridas en nuevos bombardeos israelíes contra distintas localidades del sur del Líbano, que se suman a más de las 2.600 víctimas mortales de la ofensiva militar israelí en el país mediterráneo en dos meses.
Según fuentes oficiales libanesas, un ataque aéreo contra la localidad de Al Maalia, en el sur de Tiro, provocó la muerte de dos obreros sirios y un egipcio, mientras que en Haris, en Nabatieh, una persona perdió la vida en un proyectil que impactó en su motocicleta.
El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública informó por su parte en un comunicado de que "un ataque israelí contra la localidad de Arab Salim, en Nabatieh, dejó un mártir y tres heridos, entre ellos un niño".
Indicó, asimismo, que cinco personas resultaron heridos en ataques similares contra la población de Srifa, en Tiro, entre ellos cuatro paramédicos de la Autoridad Sanitaria, quienes resultaron heridos en un ataque cerca de su centro".
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