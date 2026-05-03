Trump amenaza con atacar Irán "si se porta mal" mientras estudia su última propuesta

Entre Washington y Teherán, siempre pasando por Islamabad, hay un intercambio de propuestas de paz. Los borradores se modifican, los límites del marco se transforman, las cláusulas se eliminan o se vuelven a añadir al gusto de cada bando y el toma y daca continúa extendiéndose en el tiempo. Mientras tanto, los líderes de ambos países renuevan sus amenazas, cada vez más abocadas a la posibilidad de reiniciar la violencia a las puertas de que se cumpla un mes del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. A su vez, ésta nunca se ha detenido sobre el sur del Líbano, donde en las últimas 24 horas han muerto más de 40 personas por los ataques aéreos israelíes.

Durante otra caótica declaración a la prensa, el presidente estadounidense Donald Trump ha dicho este sábado que estudiará la nueva propuesta iraní de paz, aunque puso en duda que la aceptara. "Si se portan mal, si hacen algo malo, pero ahora mismo, ya veremos. Es una posibilidad que podría ocurrir, sin duda", ha dicho el mandatario republicano cuando se le preguntó si podría ordenar nuevos ataques. También el sábado un alto cargo militar iraní indicó que el reinicio de la guerra es el "escenario más probable". "La evidencia muestra que EEUU no está comprometida a llegar ningún acuerdo o tratado, y nuestras fuerzas armadas están plenamente preparadas para cualquier nueva aventura o estupidez de los estadounidenses", declaró el comandante general segundo del Ejército iraní, Mohammad Jafar Asadí, en un comunicado.

Propuesta de 14 puntos

Irán presentó este jueves una propuesta actualizada de 14 puntos a Estados Unidos. Los detalles no se conocen, pero el medio estadounidense Axios ha revelado algunas especificidades. Dos fuentes informadas sobre el texto afirman que establece "un plazo de un mes para las negociaciones sobre un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, poner fin al bloqueo naval estadounidense y terminar definitivamente con la guerra en Irán y en el Líbano". "Solo después de alcanzar dicho acuerdo se iniciaría otro mes de negociaciones para intentar llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear", han dicho las dos fuentes. Irán cuenta con 440 kilos de uranio altamente enriquecido, a niveles muy cercanos a los necesarios para la bomba, y defiende que es su "derecho soberano" y parte del "patrimonio nacional iraní".

A lo largo del sábado, Trump revisó la propuesta iraní y, poco después, escribió en Truth Social que "no puede imaginar que esto sea aceptable". Irán "aún no ha pagado un precio suficientemente alto por lo que le ha hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años", añadió. Este toma y daca entre las dos grandes potencias está poniendo en jaque la economía mundial. La noticia de la propuesta iraní hizo caer brevemente los precios del petróleo casi un 5%, aunque siguen alrededor de un 50% por encima de los niveles previos a la guerra, en medio del cierre continuado de Ormuz. El bloqueo de la navegación de los buques iraníes por parte de Estados Unidos en esta vía estratégica está asfixiando aún más la economía persa, dañada por décadas de sanciones internacionales.

Ataques en el Líbano

En pleno alto el fuego, el Líbano continúa siendo el territorio más golpeado. El Ejército israelí sigue bombardeando el país y lanzando nuevas órdenes de desplazamiento forzado, incluso en aldeas al norte del río Litani y en otras que no las habían recibido antes. A lo largo del sábado y en sólo 24 horas, 41 personas murieron en todo el país a causa de los ataques israelíes y otras 89 resultaron heridas, según el ministerio de Salud libanés. En total, 2.659 han perdido la vida y otras 8.183 han resultado heridas desde el pasado 2 de marzo. Con la entrada en vigor de la tregua, las demoliciones se han unido al sonido de los bombardeos que sacuden el sur del país de los cedros.

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Por su parte, Hezbolá también ha continuado los ataques contra el norte de Israel y contra los soldados israelíes que ocupan el 5% del territorio libanés adyacente a la frontera. En esa región, el Ejército israelí ha establecido una zona de 10 km de profundidad desde el límite fronterizo, vetada a la prensa y a la población, y separada por lo que llaman la "Línea Amarilla" que delimita el área bajo control israelí. "Cualquier amenaza, en cualquier lugar, contra nuestras comunidades o nuestras fuerzas, incluso más allá de la Línea Amarilla y al norte del Litani, será eliminada", dijo este miércoles el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, durante una visita a las tropas.