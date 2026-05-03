Miles de evacuados en Filipinas por la intensificación de la actividad del volcán Mayón

Cerca de 1.500 familias han sido evacuadas en Filipinas este domingo por la intensificación de la actividad del volcán Mayón, el más activo del archipiélago, donde las autoridades mantienen la alerta 3 ante el riesgo de erupción y fenómenos peligrosos asociados. En su más reciente boletín, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) indicó que persiste un "nivel elevado de agitación magmática", con coladas de lava que descienden por varios canales del volcán y alcanzan varios kilómetros de longitud.

Así mismo, la agencia señaló que en las últimas horas se han contabilizado decenas de terremotos volcánicos, incluidos episodios de tremor prolongado, además de desprendimientos de rocas y corrientes de densidad piroclástica dentro de la zona de peligro permanente, fijada en un radio de seis kilómetros.

"La extrusión de magma y la actividad efusiva continúan", señala el reporte, que advierte del riesgo de flujos de lava, explosiones moderadas y otros fenómenos peligrosos en los próximos días. El nivel de alerta 3 (agitación magmática) se mantiene vigente, lo que implica la evacuación obligatoria de las personas que residen en el área de exclusión, así como la prohibición de acceso y de vuelos cercanos al volcán.

52 localidades afectadas

Este sábado, una intensa lluvia de cenizas ha cubierto en gran parte varias localidades de la provincia de Albay, lo que ha provocado trastornos en el tráfico y a afectado a 52 localidades de la región de Albáy, en el noreste de Filipinas, donde se ha restringido la movilidad y se están llevando a cabo operaciones de seguridad y labores de limpieza.

La Oficina de Protección contra Incendios se ha desplegado por las localidades afectadas en la región tras una nueva erupción del volcán Mayón, conocido por sus erupciones frecuentes y flujos de lava, ceniza y gases peligrosos. "Nuestros equipos ya están sobre el terreno, prestando asistencia y servicios de emergencia a las comunidades afectadas, al tiempo que se coordinan estrechamente con los organismos gubernamentales pertinentes y los consejos locales de gestión y reducción del riesgo de desastres", declaró el director de la Oficina de Protección contra Incendios, Achilles Santiago.

Los equipos de respuesta permanecen posicionados y preparados para su despliegue, el cual parece inmediato, mientras las autoridades centrales continúan haciendo seguimiento de la situación de cerca. Mientras, el personal desplegado se encuentra prestando servicios de respuesta a emergencias, asistencia para la evacuación, operaciones de búsqueda y rescate, y otros servicios esenciales para "garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes afectados".

De esta manera, el pasado viernes el gobierno provincial de Albay estaba intensificando los esfuerzos de mitigación de desastres ante la inminente llegada de "El Niño", un fenómeno atmosférico que provoca un calentamiento en el Pacífico y que se espera que traiga períodos prolongados de sequía y ciclones más fuertes para finales de 2026.

El jefe de la Oficina de Seguridad Pública y Gestión de Emergencias de Albay, Óscar Robert Cristóbal, afirmó que la provincia se estaba preparando para los efectos de 'El Niño', además de la continua actividad del volcán Mayón.

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"Puedo decir que estamos preparados. Por eso realizamos esta evaluación de riesgos previa al desastre, para que las agencias puedan compartir información y prepararse con anticipación, especialmente ante la alerta de El Niño", dijo Cristóbal en una entrevista recogida por la agencia oficial de noticias del Gobierno filipino.