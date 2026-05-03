Japón contiene tras 11 días uno de los mayores incendios forestales en décadas

Los incendios que han arrasado bosques del norte de Japón, considerados entre los más grandes en más de 30 años, han sido finalmente controlados después de 11 días, según han informado las autoridades del país. Cientos de bomberos y más de 1.000 soldados han combatido desde finales de abril las llamas que han quemado 1.600 hectáreas de la región montañosa de Iwate.

Al menos ocho edificios han resultado dañados y dos personas han sufrido heridas menores, según la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres. Miles de personas fueron evacuadas durante los días que duró el siniestro

El alcalde de la localidad de Otsuchi, Kozo Hirano, ha explicado a los periodistas que había sido "informado de que el incendio fue controlado", después de visitar la zona con bomberos. Ha indicado que las llamas fueron extinguidas gracias al trabajo aéreo y terrestre de los bomberos, así como a las fuertes lluvias.

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Según la agencia de noticias Kyodo, se trata de los segundos mayores incendios forestales en más de 30 años. Los inviernos cada vez más secos han incrementado el riesgo de incendios forestales. Los científicos advierten que el cambio climático causado por el hombre hace que las sequías sean más intensas y prolongadas, lo cual que propicia los incendios forestales.