Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Los ataques de drones rusos contra Ucrania batieron un récord en abril

Zelenski impone sanciones a cinco personas, incluido su antiguo jefe de gabinete

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha aprobado este sábado la imposición de sanciones contra cinco personas, entre las que figura el antiguo jefe de gabinete de la Presidencia de Ucrania, Andri Bohdan.

El decreto prevé la revocación de todos los honores estatales, el embargo de sus bienes y la prohibición para realizar transacciones comerciales, explica el comunicado presidencial.

Las sanciones están en vigor por un periodo inicial de 10 años y no se ha dado ninguna explicación concreta sobre su motivación. Bohdan fue jefe de la Oficina Presidencial ucraniana entre mayo de 2019 y febrero de 2020.

El propio Bohdan ha insinuado en Facebook que la medida podría estar relacionada con las informaciones publicadas recientemente en prensa sobre un presunto caso de corrupción en el que estarían implicados Zelenski y su esposa, Olena Zelenska.

En concreto ha mencionado que Zelenski sospecha que hay una conexión entre estas publicaciones y el trabajo de Bohdan como abogado.