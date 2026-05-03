En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Los ataques de drones rusos contra Ucrania batieron un récord en abril
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ucrania pretende duplicar los salarios de su infantería
Ucrania pretende duplicar los salarios de su infantería y permitir que algunos soldados puedan tomarse un descanso tras años de servicio, según la ampliamente esperada reforma del Ejército anunciada por el presidente Volodímir Zelenski
Zelenski impone sanciones a cinco personas, incluido su antiguo jefe de gabinete
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha aprobado este sábado la imposición de sanciones contra cinco personas, entre las que figura el antiguo jefe de gabinete de la Presidencia de Ucrania, Andri Bohdan.
El decreto prevé la revocación de todos los honores estatales, el embargo de sus bienes y la prohibición para realizar transacciones comerciales, explica el comunicado presidencial.
Las sanciones están en vigor por un periodo inicial de 10 años y no se ha dado ninguna explicación concreta sobre su motivación. Bohdan fue jefe de la Oficina Presidencial ucraniana entre mayo de 2019 y febrero de 2020.
El propio Bohdan ha insinuado en Facebook que la medida podría estar relacionada con las informaciones publicadas recientemente en prensa sobre un presunto caso de corrupción en el que estarían implicados Zelenski y su esposa, Olena Zelenska.
En concreto ha mencionado que Zelenski sospecha que hay una conexión entre estas publicaciones y el trabajo de Bohdan como abogado.
Zelenski habla con Fico y subraya importancia de mantener buenas relaciones
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó este sábado la importancia de mantener unas buenas relaciones con Eslovaquia tras conversar con el primer ministro, Robert Fico, a quien el Kremlin espera en el desfile militar del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi y quien ha bloqueado decisiones comunitarias sobre Ucrania.
"Es necesario mantener relaciones sólidas entre nuestros Estados, y ambos estamos interesados en ello", señaló Zelenski en un mensaje de su cuenta de Telegram tras hablar con Fico.
Según Zelenski, el primer ministro eslovaco le trasladó el apoyo de Eslovaquia a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE) y su disposición a compartir su experiencia en el proceso, por el que pasó hasta convertirse en Estado miembro en 2004.
El jefe de Estado ucraniano, que dijo que ambos trataron la posibilidad de reunirse próximamente en persona, invitó a Fico a Kiev y le agradeció su invitación para viajar a Bratislava.
Se espera que Fico visite primero Moscú, ya que es uno de los invitados del presidente ruso, Vladímir Putin, al tradicional desfile en la plaza Roja del Día de la Victoria, que se celebra cada año el 9 de mayo.
Zelenski advierte de una actividad inusual en lado bielorruso de la frontera
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió este sábado de una "actividad inusual" no especificada en el lado bielorruso de la frontera con ese país, y aseguró que Kiev está preparado para defender a la población y su soberanía.
En su tradicional discurso diario a la población publicado en Telegram, el mandatario sostuvo que "la víspera hubo una actividad bastante inusual en algunos tramos de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, del lado bielorruso".
"Estamos documentando todo cuidadosamente y manteniendo la situación bajo control. Si es necesario, reaccionaremos. Ucrania está preparada para defender a su pueblo y su soberanía", añadió, sin entrar en detalles.
"Todos aquellos a quienes intenten involucrarse en cualquier acción agresiva contra Ucrania deben entenderlo", advirtió a Minsk.
El pasado 23 de abril Zelenski dijo que no quiere que Bielorrusia, que permitió en febrero de 2022 a Rusia utilizar su territorio para trasladar equipo y soldados a Ucrania para invadirla desde el norte, se vea involucrada en las ideas "enfermas" de la Federación Rusa.
"En cuanto a la amenaza de un ataque desde Bielorrusia, miren, los rusos tienen muchas ideas enfermizas y fantasiosas. Por eso realmente no quiero que Bielorrusia sea arrastrada a estas ideas fantasiosas y las convierta en una terrible realidad", afirmó Zelenski en declaraciones a los medios.
El 29 de abril Zelenski firmó un decreto para imponer nuevas sanciones contra entidades de Bielorrusia.
Ucrania denucia dos muertos y siete heridos en un ataque ruso contra un minibús en Jersón
Un hombre y una mujer han muerto y otras siete personas han resultado heridas en un ataque con drones rusos contra un minibús en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, según ha informado el sábado el gobernador militar de la región homónima, Oleksandr Prokudin.
Entre los heridos en el ataque, ocurrido a primera hora de la mañana, se encontraban seis hombres y una mujer que fueron trasladados al hospital, ha confirmado en su canal de Telegram.
Las fuerzas rusas tomaron la ciudad a orillas del Dniéper poco después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, pero tuvieron que retirarse tras el río a finales de ese año tras una contraofensiva ucraniana.
Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de una localidad en la provincia de Járkov
Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances en su invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en esta ocasión con la toma de otra localidad en la provincia de Járkov (noreste). "Como resultado de acciones decisivas por parte del grupo de fuerzas Norte en la zona de la operación militar especial, se ha establecido el control sobre Pokalianoye, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso, sin detalles sobre bajas en los combates.
Drones FPV kamikazes, la alternativa de Hezbolá contra Israel
El grupo chií libanés Hezbolá ha comenzado a atacar a las tropas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel con drones suicidas de tipo FPV cargados con explosivos, que en una semana han matado a tres israelíes. Sus siglas en inglés FPV significan 'Vista en Primera Persona' y se refieren a que quien los pilota puede ir visualizando, a través de unas gafas parecidas a las de realidad virtual, lo que ve el aparato, que lleva una cámara frontal incorporada, e ir guiándolo así hasta el objetivo. Son aparatos pequeños de cuatro hélices, de muy bajo coste y que actúan como kamikazes: cargados de explosivos se lanzan contra el objetivo e impactan directamente sobre él.
Ucrania niega supuesta toma por parte de Rusia en región de Sumi y avance en esta zona
El Grupo Kursk de las Fuerzas Terrestres de Ucrania rechazó este sábado las informaciones sobre la supuesta toma por parte de Rusia de Korchakivka, en la región de Sumi, que calificó de "mentira". "Hoy el enemigo ha difundido otra mentira más sobre la supuesta toma de la aldea de Korchakivka, en la región de Sumi, y la 'derrota' de nuestras unidades. El Grupo de Fuerzas Kursk declara con rotundidad: no hay ningún avance del enemigo en esta zona. Las Fuerzas de Defensa de Ucrania mantienen con firmeza el frente", puede leerse en el comunicado publicado en Facebook. El Grupo de Fuerzas Kursk atribuye estas declaraciones del enemigo al "síndrome ruso de la 'fecha simbólica', ya que hoy es 1 de mayo y los oficiales rusos necesitan desesperadamente 'victorias' para celebrarlas con motivo de la festividad".
Rusia afirma haber tomado diez localidades ucranianas durante la última semana
Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron durante la semana diez localidades, seis en las regiones de Járkov y Sumi, donde los militares rusos buscan crear una zona de seguridad, y otras cuatro en la anexionada región ucraniana de Donetsk, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. "Ayer, gracias a las acciones de las unidades de la agrupación militar Norte, se estableció el control sobre la localidad de Pokayanne de la región de Járkov", señaló el mando castrense en su parte de guerra semanal publicado en MAX, el Telegram ruso. Añadió que en días anteriores fueron tomadas las localidades de Bochkove y Zemlianki de la región de Járkov y Korchárivka, Novodmitrivka y Taratútino, de la región de Dumi.
Rusia afirma haber tomado diez localidades ucranianas durante la última semana
Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron durante la semana diez localidades, seis en las regiones de Járkov y Sumi, donde los militares rusos buscan crear una zona de seguridad, y otras cuatro en la anexionada región ucraniana de Donetsk, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. "Ayer, gracias a las acciones de las unidades de la agrupación militar Norte, se estableció el control sobre la localidad de Pokayanne de la región de Járkov", señaló el mando castrense en su parte de guerra semanal publicado en MAX, el Telegram ruso. Añadió que en días anteriores fueron tomadas las localidades de Bochkove y Zemlianki de la región de Járkov y Korchárivka, Novodmitrivka y Taratútino, de la región de Dumi. Señaló que la agrupación militar Occidente "liberó la localidad de Ilichivka de la república popular de Donetsk", mientras que la agrupación militar Sur tomó Ilyínivka y Novodmitrivka, en la misma región.
- Hezbolá recurre a una nueva arma contra el Ejército de Israel: drones de fibra óptica de bajo coste e imposibles de detectar
- Guerra en Irán, en directo: última hora | Trump estudiará la propuesta de paz esbozada por Irán
- Israel intercepta 22 barcos de la Flotilla Global Sumud y detiene a 175 activistas en aguas internacionales próximas a Grecia
- La CE desmiente a Trump y advierte de sus 'opciones' para protegerse ante nuevos aranceles
- La Policía de Israel detiene a un hombre por empujar y patear a una monja a plena luz del día en Jerusalén
- Trump envía una carta al Congreso asegurando que la guerra contra Irán ha 'concluido
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora: Riesgo de carrera armamentista nuclear marca reunión de ONU sobre proliferación de armas
- Detenido un hombre cerca de Lyon por abusar de al menos una treintena de menores durante 'fiestas de pijamas