Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Regresan a Venezuela seis menores de edad en un "vuelo especial" desde Estados Unidos Un total de seis menores de edad y un adulto retornaron a Venezuela en un "vuelo especial" de repatriación desde Estados Unidos, informó este sábado el Ministerio de Interior y Justicia. A través de Telegram, la cartera de Estado indicó que todos los repatriados recibieron atención médica por parte de las instituciones nacionales y fueron trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad. En la publicación no se detalló qué aerolínea realizó el viaje ni añadió otros detalles. El avión llegó este viernes según especificó en Telegram el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de venezolanos que están fuera de su país. El retorno de los seis menores de edad fue producto de un trabajo conjunto entre los organismos de seguridad del Estado venezolano y la Organización Internacional para las Migraciones, según Vuelta a la Patria.

Cuba apela a la legalidad internacional y presume de apoyo tras la última amenaza de Trump Legalidad internacional y apoyos internos y externos fueron las bazas que esgrimió este sábado el Gobierno cubano tras la última amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, de "tomar" la isla "casi de inmediato". La Habana respondió así a la nueva vuelta de tuerca de la presión estadounidense, tanto la retórica como la económica, porque Washington difundió la víspera otra orden ejecutiva con sanciones para altos cargos cubanos y empresas e individuos de cualquier país que apoyen a sectores clave de la economía isleña, como la energía o la defensa. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, consideró en redes sociales que Trump "eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes" y que, en consecuencia, "la comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU., determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico".

El Gobierno de Cuba, tras la amenaza de intervención de Trump: "No nos dejamos amedrentar" El canciller cubano, Bruno Rodríguez, respondió este sábado con un "no nos dejamos amedrentar" a las declaraciones de la víspera del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien aseguró que tomará el control de la isla "casi de inmediato". "Los cubanos no nos dejamos amedrentar. La respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la Revolución se demostró masivamente este Primero de Mayo", dijo en redes sociales Rodríguez en referencia a las masivas movilizaciones progubernamentales de la víspera, con decenas de miles de cubanos.nA su juicio, "la nueva amenaza clara y directa de agresión militar" de Trump "eleva la agresión contra Cuba a niveles peligrosos, sin más pretexto que el deseo de satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera", vinculando el nuevo paso del presidente de EE.UU. con las demandas de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida.

EEUU "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y añadió que primero terminará con el "trabajo" en Irán, durante su intervención como orador principal en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida. Lea la noticia completa aquí.

Cuba tacha de "ilegales y abusivas" las nuevas sanciones de EE.UU. contra la isla El Gobierno de Cuba calificó como "ilegales y abusivas" las nuevas sanciones que le ha impuesto este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas contra cualquier persona "extranjera o estadounidense" que opere en sectores vitales para el ingreso de divisas en la isla. "Repudiable pero curioso y ridículo. El Gobierno de EEUU se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en las redes sociales. Rodríguez consideró que estas nuevas medidas de Washington responden "al desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el 1 de mayo, encabezado por el General de Ejército Raúl Castro y el Presidente Miguel Díaz-Canel, y a la firma de seis millones de cubanas y cubanos (81% de la población mayor de 16 años) en defensa de la Patria amenazada militarmente, en denuncia del bloqueo recrudecido y del cerco energético".

Chevron afirma que necesita "progreso" en Venezuela para invertir mayor capital Chevron, una de las principales petroleras estadounidenses, señaló este viernes que necesita ver "progreso" en Venezuela antes de invertir más capital en el país suramericano. En una llamada de reporte de resultados con inversores, el consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, señaló que aunque ha visto "indicadores de desarrollo positivo" en Venezuela, aún existen "interrogantes" respecto a las condiciones fiscales y a los mecanismos de resolución de disputas. Wirth reconoció que, en las operaciones en el país caribeño, Chevron está reinvirtiendo flujo de caja para mantener sus actividades. "Necesitamos ver más avances antes de que pongamos más capital a trabajar", agregó. Chevron es la única empresa energética estadounidense que permaneció en Venezuela después de que otras grandes compañías (como ConocoPhillips o Exxon Mobil) rechazaron en 2007 las exigencias del gobierno de Hugo Chávez de tener la participación mayoritaria en los proyectos petroleros en la Faja del Orinoco.

El salario mínimo La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) -la principal del país- rechazó este jueves el anuncio del Gobierno de Delcy Rodríguez de aumentar a 240 dólares el ingreso mínimo integral, al considerar que profundiza la desalarización de las remuneraciones y pulverizan los beneficios laborales. "Negarse a fijar el salario mínimo nacional es reiterar el fraude continuado a la Constitución y la ley", señaló la asociación en un comunicado publicado en X.

La relación EEUU-Venezuela El Gobierno de Estados Unidos aseguró este jueves que los lazos diplomáticos y comerciales con Venezuela se fortalecen con la firma de dos nuevos acuerdos en materia energética este jueves en Caracas, tras la visita de una delegación de la Casa Blanca que confía en mantener una relación a largo plazo con el país suramericana. El Ejecutivo liderado por Delcy Rodríguez firmó dos nuevos acuerdos con las empresas estadounidenses Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding, en un acto celebrado en el palacio presidencial de Miraflores, en la capital venezolana, que contó con la participación de la Embajada de Estados Unidos.

Venezuela confirma la visita de delegación de la Casa Blanca El Gobierno de Venezuela confirmó este jueves la llegada a Caracas de una delegación de la Casa Blanca, junto a empresarios estadounidenses, para trabajar en acuerdos económicos y de cooperación en las áreas de energía, petróleo y gas. "Viene una delegación de la Casa Blanca con miras a acordar junto a empresarios estadounidenses distintos mecanismos de entendimiento y de cooperación económica en áreas de energía, petroleo, minería", declaró a la prensa Oliver Blanco, vicecanciller para Europa y América del Norte, desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.