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Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Dos muertos en un nuevo ataque estadounidense a una embarcación en el Pacífico

Trump afirma que EE.UU. "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato"

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Javier Vendrell Camacho

R. Gargoi / J. Quintana

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Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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